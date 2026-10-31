ଚୂରମାର୍ ହେଲା ଡେଲ ଷ୍ଟେନଙ୍କ ରେକର୍ଡ; ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷରେ ରବାଡା ପୂରା କଲେ ଦ୍ରୁତ 350 ୱିକେଟ୍
SA vs AUS: ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ଦ୍ରୁତ ବୋଲର କାଗିସୋ ରବାଡା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷ ତୃତୀୟ ଟେଷ୍ଟର ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସରେ ଏକ ଚମତ୍କାର ରେକର୍ଡ କରିଛନ୍ତି।
Published : October 31, 2026 at 8:34 PM IST
Kagiso Rabada 350 Test wickets: ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ଦ୍ରୁତ ବୋଲର କାଗିସୋ ରବାଡା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷ ତୃତୀୟ ଟେଷ୍ଟର ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସରେ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ରବାଡା ପ୍ରଥମେ ମ୍ୟାଟ୍ ରେନଶାଙ୍କୁ ଶୂନ ରନରେ ଆଉଟ୍ କରିଥିଲେ, ଏବଂ ପରେ ମାର୍ନସ ଲାବୁସେନ ଓ ଟ୍ରାଭିସ ହେଡ୍ଙ୍କୁ ପଭିଲିୟନ ପଠାଇ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ମେରୁଦଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ରବାଡା ଏକ ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟରେ ସବୁଠାରୁ ଦ୍ରୁତ 350 ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିବା ବୋଲର ବନିଯାଇଛନ୍ତି। ସେ ନିଜ ଦେଶର ପୂର୍ବତନ ଦିଗ୍ଗଜ ଡେଲ ଷ୍ଟେନଙ୍କ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି।
କାଗିସୋ ରବାଡା ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟରେ 13808ଟି ବଲ୍ରେ 350 ୱିକେଟ୍ ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟରେ ସବୁଠାରୁ ଦ୍ରୁତ (ବଲ୍ ହିସାବରେ) 350 ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିବା ବୋଲର ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ରେକର୍ଡ ଡେଲ ଷ୍ଟେନଙ୍କ ନାମରେ ଥିଲା, ଯିଏ 14719ଟି ବଲ୍ରେ 350 ୱିକେଟ୍ ପୂରଣ କରିଥିଲେ। ଏହି ରେକର୍ଡ ତାଲିକାରେ ପାକିସ୍ତାନର ପୂର୍ବତନ ଦିଗ୍ଗଜ ୱକାର ୟୁନିସ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛନ୍ତି। ସେ 14905ଟି ବଲ୍ରେ ଏହି ସଫଳତା ହାସଲ କରିଥିଲେ।
ଏହା ସହିତ କାଗିସୋ ରବାଡା ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟରେ 350 ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିବା ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ଚତୁର୍ଥ ବୋଲର ବନିଯାଇଛନ୍ତି। ଟେଷ୍ଟରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ୱିକେଟ୍ ଡେଲ ଷ୍ଟେନ ନେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ନାମରେ 439ଟି ୱିକେଟ୍ ରହିଛି। ଶନ୍ ପୋଲକଙ୍କ ନାମରେ 421ଟି ୱିକେଟ୍ ଥିବା ବେଳେ ମଖାୟା ଏନତିନି 390ଟି ୱିକେଟ୍ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି।
Man with a plan & 𝐫𝐞𝐜𝐨𝐫𝐝𝐬 🙌 [Kagiso Rabada | South Africa v Australia | Play With Fire | SunRisers Eastern Cape] https://t.co/rXHBEiMWow— SunRisers Eastern Cape (@SunrisersEC) October 31, 2026
ସବୁଠାରୁ କମ୍ ବଲ୍ରେ 350 ଟେଷ୍ଟ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିବା ଖେଳାଳି:
- 13808 - କାଗିସୋ ରବାଡା
- 14719- ଡେଲ୍ ଷ୍ଟେନ
- 14905 - ୱକାର ୟୁନିସ
- 16285 - ମ୍ୟାଲକମ୍ ମାର୍ଶାଲ
- 16908 - ମିଚେଲ ଷ୍ଟାର୍କ
ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆକୁ 176 ରନରେ ପରାସ୍ତ କଲା ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା
ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷ ତିନି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ର ତୃତୀୟ ତଥା ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆକୁ ଶୋଚନୀୟ ପରାଜୟର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। କେପଟାଉନ୍ର ନ୍ୟୁଲାଣ୍ଡସ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଏହି ରୋମାଞ୍ଚକର ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଆୟୋଜକ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା 176 ରନ୍ର ବଡ଼ ବ୍ୟବଧାନରେ ଏକ ଚମତ୍କାର ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି। ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ 100 ରନ୍ରେ ପଛୁଆ ରହିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆଫ୍ରିକୀୟ ଦଳ ଜବରଦସ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ସାମ୍ନାରେ ଜିତିବା ପାଇଁ 288 ରନ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥିଲା। ଏହାର ଜବାବରେ ଓହ୍ଲାଇଥିବା କଙ୍ଗାରୁ ଦଳ ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସରେ ମାତ୍ର 111 ରନ୍ରେ କରି ଅଲ୍ ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା।
Kagiso Rabada ran through the Australia top-order and became just the fourth South Africa bowler with 350 Test wickets 🙌 Follow the #WTC27 contest LIVE 👉 https://t.co/PbEtXCxPjY https://t.co/RN0s9tRJv2— ICC (@ICC) October 31, 2026
ଏହି ବିଜୟ ସହ ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକା ୩ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍କୁ 2-1 ରେ ନିଜ ନାମରେ କରିନେଇଛି। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା 8 ବର୍ଷ ପରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷରେ କୌଣସି ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଏହି ପରାଜୟ ସହ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆକୁ ୱାର୍ଲ୍ଡ ଟେଷ୍ଟ ଚାମ୍ପିୟନସିପ୍ 2025-2027 ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲ୍ରେ ବଡ଼ କ୍ଷତି ସହିବାକୁ ପଡ଼ିଛି ଏବଂ ଦଳ ହାତରୁ ନମ୍ବର-1 ଆସନ ଚାଲିଯାଇଛି।