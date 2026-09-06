ପ୍ରଥମ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଆଥଲେଟ୍ ଭାବେ ଡାଇମଣ୍ଡ ଲିଗ୍ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ହେଲେ ରୁମେଶ ଥରଙ୍ଗା
ରୁମେଶ ଥରଙ୍ଗା ଡାଇମଣ୍ଡ ଲିଗ୍ ଫାଇନାଲ୍ରେ ୮୯.୦୪ ମିଟର ଦୂରକୁ ଜାଭେଲିନ୍ ଫିଙ୍ଗି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏହି ଟାଇଟଲ୍ ନିଜ ନାମରେ କରିଛନ୍ତି।
Published : September 6, 2026 at 9:45 AM IST
Brussels Diamond League: ଜାଭେଲିନ୍ ଖେଳାଳି ରୁମେଶ ଥରଙ୍ଗା ବ୍ରସେଲ୍ସ ଡାଇମଣ୍ଡ ଲିଗ୍ରେ କମାଲ କରିଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱ ନିମ୍ୱର-1 ଖେଳାଳି ରୁମେଶ ଥରଙ୍ଗା ଡାଇମଣ୍ଡ ଲିଗ୍ ଫାଇନାଲ୍ରେ ୮୯.୦୪ ମିଟର ଦୂରକୁ ଜାଭେଲିନ୍ ଫିଙ୍ଗି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏହି ଟାଇଟଲ୍ ନିଜ ନାମରେ କରିଛନ୍ତି। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ ଡାଇମଣ୍ଡ ଲିଗ୍ ଜିତିବାରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ସେ ପ୍ରଥମ ଆଥ୍ଲେଟ୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ରୁମେଶ ଥରଙ୍ଗା ଫାଇନାଲ୍ରେ ନିଜର ତୃତୀୟ ପ୍ରୟାସରେ ୮୯.୦୪ ମିଟର ଦୂରତା ହାସଲ କରିଥିଲେ। ଥରଙ୍ଗାଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସିଜନ୍ ଚମତ୍କାର ରହିଥିଲା। ସେ ଏହି ସିଜନ୍ରେ ଦୁଇଥର ୯୦ ମିଟରରୁ ଅଧିକ ଦୂରକୁ ଥ୍ରୋ କରି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଥିଲେ।
ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଡାଇମଣ୍ଡ ଲିଗ୍ ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିବା ପରେ ଥରଙ୍ଗା କହିଛନ୍ତି, “ଏହି ବିଜୟ ପରେ ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ ବହୁତ ଖୁସି। ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଭଳି ଏକ ଛୋଟ ଦେଶରୁ ଆସି ଏଭଳି ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଜିତିବା ମୋ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା।” କିଙ୍ଗ ବୌଡୌଇନ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ହୋଇଥିବା ଏହି ଲିଗରେ ରୁମେଶଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ପୋଲାଣ୍ଡର ଦାଭିଦ୍ ଭେଗନର୍ ୮୭.୪୭ ମିଟରର ଜାଭେଲିନ୍ ଥ୍ରୋ କରି ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥିଲେ। ଏହି ସିଜନରେ ଦାଭିଦ୍ ଭେଗନରଙ୍କର ଏହା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଦର୍ଶନ ରହିଥିଲା।
Rumesh, you champ!— Wanda Diamond League (@Diamond_League) September 5, 2026
Diamond League Champion Rumesh Tharanga Pathirage signs off his sensational season in style, launching a massive 89.04m to secure the victory in Brussels 🇧🇪🔥💎#BrusselsDL #DiamondLeague pic.twitter.com/IK6HGiLvsl
ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସିଜନ୍ରେ ରୁମେଶ ଥରଙ୍ଗା ଯେଉଁଭଳି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ, ସେହି ଅନୁଯାୟୀ ବ୍ରସେଲ୍ସ ଡାଇମଣ୍ଡ ଲିଗ୍ ଫାଇନାଲ୍ରେ ତାଙ୍କର ଆରମ୍ଭ ଧିମା ରହିଥିଲା। ସେ ନିଜର ପ୍ରଥମ ପ୍ରୟାସରେ ୮୦.୪୨ ମିଟରର ଥ୍ରୋ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପରେ ନିଜର ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରୟାସରେ ୭୯.୭୩ ମିଟର ଫିଙ୍ଗିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତୃତୀୟ ପ୍ରୟାସରେ ରୁମେଶ ନିଜର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶକ୍ତି ଲଗାଇଥିଲେ। ତେବେ, ଫାଇନାଲ୍ରେ ରୁମେଶଙ୍କ ୮୯.୦୪ ମିଟରର ଥ୍ରୋ ହିଁ ନମ୍ବର-1 ରହିଥିଲା। ଯାହା ଫଳରେ ସେ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ହୋଇଥିଲେ।
ନୀରଜ ଚୋପ୍ରାଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ଗ୍ରେନେଡାର ଆଣ୍ଡରସନ ପିଟର୍ସ ବ୍ରସେଲ୍ସ ଡାଇମଣ୍ଡ ଲିଗ୍ ଫାଇନାଲ୍ରେ ରୁମେଶ ଥରଙ୍ଗାଙ୍କ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଦୁଇଥରର ବିଶ୍ୱ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ଆଣ୍ଡରସନ ପିଟର୍ସ ୮୩.୭୦ ମିଟର ସହ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥିଲେ। ଅନ୍ୟପଟେ ତ୍ରିନିଦାଦ ଓ ଟୋବାଗୋର ପୂର୍ବତନ ଅଲିମ୍ପିକ୍ ଚାମ୍ପିଅନ୍ କେଶୋର୍ନ ୱାଲକଟ୍ ୮୩.୯୯ ମିଟରର ସିଜନ୍ର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଥ୍ରୋ ସହ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନ ରହିଥିଲେ। ଭାରତର ନୀରଜ ଚୋପ୍ରା ଆଘାତ ଜନିତ କାରଣରୁ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରୁ ଓହରିଯିବା ପରେ ଡାଇମଣ୍ଡ ଲିଗ୍ ଫାଇନାଲ୍ରେ ଖେଳିନଥିଲେ।
The first Sri Lankan #DiamondLeague champion ever!— Wanda Diamond League (@Diamond_League) September 5, 2026
Javelin star Rumesh Tharanga Pathirage crowns a sparkling season with victory in the #DLFinal💎https://t.co/AFktnt5COR#BrusselsDL🇧🇪#DiamondLeague
📸 @DanVernonPhoto pic.twitter.com/h0PwhN0ZEL
୨୦୨୬ ବ୍ରସେଲ୍ସ ଡାଇମଣ୍ଡ ଲିଗ୍ ଫାଇନାଲ୍ ଫଳାଫଳ (ରେଜଲ୍ଟ):
- ରୁମେଶ ଥରଙ୍ଗା (SRI) – ୮୯.୦୪ ମିଟର
- ଦାଭିଦ୍ ଭେଗନର୍ (POL) – ୮୭.୪୭ ମିଟର (ପର୍ସନାଲ ବେଷ୍ଟ)
- କେଶୋର୍ନ ୱାଲକଟ୍ (TTO) – ୮୩.୯୯ ମିଟର (ସିଜନ୍ ବେଷ୍ଟ)
- ଆଣ୍ଡରସନ ପିଟର୍ସ (GRN) – ୮୩.୭୦ ମିଟର
- ଜୁଲିଅସ୍ ୟେଗୋ (KEN) – ୭୬.୭୯ ମିଟର
- ଟିମୋଥୀ ହରମ୍ୟାନ୍ (BEL) – ୭୧.୭୯ ମିଟର
- କର୍ଟିସ୍ ଥମ୍ପସନ୍ (USA) – ୬୯.୫୨ ମିଟର