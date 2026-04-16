୧୫୯ ମ୍ୟାଚ୍, ଐତିହାସିକ ହ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ଏବଂ ବିଶ୍ୱକପରେ ଚମତ୍କାର; ଅବସର ନେଲେ ବାଂଲାଦେଶର ଏହି ସଫଳ ବୋଲର
Published : April 16, 2026 at 12:36 PM IST
Rubel Hossain Retirement, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ବାଂଲାଦେଶ କ୍ରିକେଟର ଅଭିଜ୍ଞ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ରୁବେଲ ହୁସେନ୍ ବୁଧବାର ଦିନ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟର ସମସ୍ତ ଫର୍ମାଟରୁ ଅବସର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ୩୬ ବର୍ଷୀୟ ଏହି ବୋଲର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଜରିଆରେ ନିଜ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ରୁବେଲ ନିଜ କ୍ୟାରିୟରରେ ଅନେକ ଐତିହାସିକ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ବାଂଲାଦେଶ ଦଳକୁ ବିଜୟୀ କରାଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁଥିରେ ୨୦୧୫ ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ମିଳିଥିବା ବିଜୟ ସବୁଠାରୁ ସ୍ମରଣୀୟ ରହିଥିଲା। ତେବେ ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଘରୋଇ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳିବା ଜାରି ରଖିବେ।
ରୁବେଲ ନିଜ ପୋଷ୍ଟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, 'ମୁଁ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ରୁବେଲ ହୁସେନ୍। ମୁଁ ବାଂଲାଦେଶ ପାଇଁ ୨୭ଟି ଟେଷ୍ଟ, ୧୦୪ଟି ଦିନିକିଆ ଏବଂ ୨୮ଟି ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛି। ଜାତୀୟ ଦଳ ମୋର ପ୍ୟାସନ, କିନ୍ତୁ ଏକ ସମୟରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଛାଡିବାକୁ ପଡିଥାଏ। ସେହି କଥାକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି ମୁଁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟକୁ ବିଦାୟ ଜଣାଉଛି। ଘରୋଇ କ୍ରିକେଟରେ ମୋର ଯାତ୍ରା ଜାରି ରହିବ। ମୋର ପରିବାର, ବନ୍ଧୁ, ଗଣମାଧ୍ୟମ ଏବଂ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ।'
We thank fast bowler Rubel Hossain for his service to Bangladesh cricket. Rubel Hossain, Bangladesh’s hero in some of the country’s most memorable victories, has announced his retirement from international cricket. pic.twitter.com/3wq2L9ZMXa— INTERNATIONAL CRICKET (@CRICKET_2025) April 16, 2026
ରୁବେଲଙ୍କ ଚମତ୍କାର କ୍ୟାରିୟର
ରୁବେଲଙ୍କ ସବୁଠାରୁ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଦିନିକିଆ (ODI) ଫର୍ମାଟରେ ରହିଥିଲା। ସେ ୧୦୪ଟି ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚରେ ୧୨୯ଟି ୱିକେଟ୍ ସହ ବାଂଲାଦେଶର ପଞ୍ଚମ ସଫଳ ବୋଲର ଭାବରେ ଅବସର ନେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଆଗରେ କେବଳ ଶାକିବ ଅଲ ହସନ (୩୧୭), ମସରଫେ ମୁର୍ତ୍ତାଜା (୨୬୯), ଅବଦୁର ରଜାକ (୨୦୭) ଏବଂ ମୁସ୍ତାଫିଜୁର ରହମାନ (୧୮୨) ଅଛନ୍ତି। ୨୦୧୩ରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ସେ ୨୬ ରନ୍ ଦେଇ ୬ଟି ୱିକେଟ୍ ଅକ୍ତିଆର କରିଥିଲେ। ଯେଉଁଥିରେ ତାଙ୍କର ଏକ ଚମତ୍କାର ହ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଥିଲା। ରୁବେଲ ନିଜର ଦିନିକିଆ ଡେବ୍ୟୁ ମ୍ୟାଚରେ ୪ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିବା ବାଂଲାଦେଶର ପ୍ରଥମ ବୋଲର ହୋଇଥିଲେ।
We thank fast bowler Rubel Hossain for his service to Bangladesh cricket. Rubel Hossain, Bangladesh’s hero in some of the country’s most memorable victories, has announced his retirement from international cricket. pic.twitter.com/pJmfeVYOgq— Bangladesh Cricket (@BCBtigers) April 15, 2026
୨୦୧୫ ବିଶ୍ୱକପ୍ର ହିରୋ
ରୁବେଲଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ୨୦୧୫ ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ଆସିଥିଲା। ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ନକ୍ଆଉଟ୍ ମୁକାବଲାରେ ସେ ୯.୩ ଓଭରରେ ୫୩ ରନ୍ ଦେଇ ୪ଟି ୱିକେଟ୍ ଅକ୍ତିଆର କରି ଏକ ଯାଦୁକରୀ ସ୍ପେଲ୍ ପକାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଏହି ଘାତକ ବୋଲିଂ ବଳରେ ବାଂଲାଦେଶ, ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ପରାସ୍ତ କରି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବିଶ୍ୱକପ୍ କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲା। ସେହି ମ୍ୟାଚ୍ ପରେ ରୁବେଲ ରାତାରାତି ବାଂଲାଦେଶର ଜାତୀୟ ହିରୋ ପାଲଟିଯାଇଥିଲେ।
ରୁବେଲ ହୁସେନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଦ୍ରୁତ ଗତି ଏବଂ ସ୍ଲିଙ୍ଗି ଆକ୍ସନ ପାଇଁ ଜଣାଯାଉଥିଲା। ନିଜର ୧୩ ବର୍ଷର ଦୀର୍ଘ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ୟାରିୟରରେ ସେ ଅନେକ ଥର ଆଘାତର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ନୂତନ ଯୁବ ବୋଲରଙ୍କ ଠାରୁ କଡ଼ା ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ମଧ୍ୟ ସହିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ସବୁବେଳେ ଦଳର ଜଣେ ଜୁଝାରୁ ସଦସ୍ୟ ହୋଇ ରହିଥିଲେ। ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟରେ ସେ ୨୭ଟି ମ୍ୟାଚରେ ୩୬ଟି ଏବଂ ଟି-୨୦ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟରେ ୨୮ଟି ମ୍ୟାଚରେ ୨୮ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ।