RR vs RCB: ଆଜିର ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ରହିଛି କି ବର୍ଷା ଭୟ? ଜାଣନ୍ତୁ ଗୁଆହାଟୀରେ କେମିତି ରହିବ ପାଣିପାଗ

RR vs RCB: ଆଜି ଗୁଆହାଟୀରେ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ଏବଂ ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ମହାମୁକାବିଲା ହେବ।

By ETV Bharat Sports Team

Published : April 10, 2026 at 1:12 PM IST

RR vs RCB Weather Report, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ ର ୧୬ତମ ମ୍ୟାଚ୍ ଶୁକ୍ରବାର (୧୦ ଏପ୍ରିଲ୍) ଗୁଆହାଟୀରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଯେଉଁଠାରେ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ (RR) ଏବଂ ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ (RCB) ମଧ୍ୟରେ ଏକ ମହାମୁକାବିଲା ହେବ। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ କୁ ଏଥିପାଇଁ ମହାମୁକାବିଲା କୁହାଯାଉଛି କାରଣ ଚଳିତ ସିଜନରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଭୟ ଦଳ ଅପରାଜୟ (Unbeaten) ରହିଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲରେ ନମ୍ବର-୧ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି, ଯିଏ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହାରିବାର ସ୍ୱାଦ ଚାଖିନାହିଁ। ଅନ୍ୟପଟେ ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ରହିଛି, ଯିଏ କି ଟେବୁଲର ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଉଭୟ ମ୍ୟାଚରେ ଚମତ୍କାର ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି।

ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବର ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ବହୁତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର, କାରଣ ସ୍ଥାନୀୟ ହିରୋ ରିଆନ୍ ପରାଗ ନିଜର ହୋମ୍ ଟିମ୍ ରାଜସ୍ଥାନର ଅଧିନାୟକତ୍ୱ କରୁଛନ୍ତି। ରାଜସ୍ଥାନ ପାଖରେ ଜୋଫ୍ରା ଆର୍ଚ୍ଚର୍‌ଙ୍କ ଗତି ଏବଂ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା ଓ ରବି ବିଷ୍ଣୋଇଙ୍କ ପରି ସ୍ପିନ୍ ଯୋଡି ଅଛନ୍ତି। ଯାହାଙ୍କୁ ହରାଇବା ଯେକୌଣସି ଦଳ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେବ। ଅନ୍ୟପଟେ ରଜତ ପାଟିଦାରଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ RCB ପାଖରେ ବିରାଟ କୋହଲି ଏବଂ ଫିଲ୍ ସଲ୍ଟଙ୍କ ପରି ଦୁର୍ଦ୍ଧର୍ଷ ବ୍ୟାଟର ଅଛନ୍ତି। ବଡ଼ ସ୍କୋର କରିବା ଏବଂ ତାହାର ପିଛା କରିବା ଆରସିବି ଦଳର ଶକ୍ତି ଓ ଏହା ସମେତ ଦଳ ପାଖରେ ସୁଇଙ୍ଗ୍ ବୋଲର ଭୁବନେଶ୍ୱର କୁମାରଙ୍କ ପରି ଅଭିଜ୍ଞ ଖେଳାଳି ରହିଛି। ଉଭୟ ଦଳ ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଗୁଆହାଟୀରେ ରନ୍‌ର ବର୍ଷା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ।

ପିଚ୍ ରିପୋର୍ଟ

ଗୁଆହାଟୀର ପିଚ୍‌କୁ ସାଧାରଣତଃ ବ୍ୟାଟରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କାରଣ ଏଠାରେ ବଲ୍ ବ୍ୟାଟ୍‌କୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଆସିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ୨୦୨୬ ସିଜନରେ ଏଥିରେ ସାମାନ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ନିକଟରେ ହୋଇଥିବା ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ପିଚ୍ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଘୋଡ଼ାଇ ହୋଇ ରହିଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ପିଚ୍‌ର ପୃଷ୍ଠଭାଗରେ ସାମାନ୍ୟ ଆର୍ଦ୍ରତା (moisture) ରହିଥାଇପାରେ। ମ୍ୟାଚ୍‌ର ଆରମ୍ଭରେ ଫାଷ୍ଟ ବୋଲରମାନଙ୍କୁ ସୁଇଙ୍ଗ୍ ମିଳିପାରେ। ତେଣୁ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଓଭରଗୁଡ଼ିକ ବେଶ୍ ରୋମାଞ୍ଚକର ହେବ। ଖେଳ ଯେତିକି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ ଏବଂ ଲାଇଟ୍ ତଳେ ପିଚ୍ ଶୁଖିବ, ବ୍ୟାଟିଂ ସେତିକି ସହଜ ହୋଇଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ସାଧାରଣତଃ ଏଠାରେ ହାରାହାରି ସ୍କୋର ୧୪୬ ରହିଥାଏ। କିନ୍ତୁ RR ଏବଂ RCB ପରି ଦଳକୁ ଦେଖିଲେ ୨୦୦ ରନ୍‌ର ସ୍କୋର ହିଁ ସୁରକ୍ଷିତ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରିବ। ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବୋଲିଂ କରିବା ଏଠାରେ ଲାଭଦାୟକ ହୋଇପାରେ।

ଗୁଆହାଟୀର ପାଣିପାଗ

ଶୁକ୍ରବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଗୁଆହାଟୀର ପାଣିପାଗ ଭଲ ରହିବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି। ମ୍ୟାଚ୍ ସମୟରେ ତାପମାତ୍ରା ସର୍ବାଧିକ ୨୬°C ଏବଂ ରାତିରେ ୧୭°C ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖସିପାରେ। ଯାହା ଖେଳାଳି ଏବଂ ଦର୍ଶକଙ୍କ ପାଇଁ ବେଶ୍ ଆରାମଦାୟକ ହେବ। ଆର୍ଦ୍ରତା (Humidity) ପ୍ରାୟ ୭୦% ରହିବ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସରେ କାକର (Dew) ପଡ଼ିପାରେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ବୋଲରମାନଙ୍କୁ ବଲ୍ ଧରିବାରେ ଟିକେ ଅସୁବିଧା ହୋଇପାରେ। ଆଶ୍ୱସ୍ତିର କଥା ହେଉଛି ଯେ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ମାତ୍ର ୧୦% ରହିଛି। ମ୍ୟାଚ୍ ସମୟରେ ଆକାଶରେ ସାମାନ୍ୟ ବାଦଲ ରହିପାରେ କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମ୍ୟାଚ୍ ବିନା କୌଣସି ବାଧାରେ ହେବାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଶା ରହିଛି।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ:

'ମୋର କ୍ରିକେଟ୍ ଯାତ୍ରା ମୋ ବାପାଙ୍କ ବାହାଘର ପୂର୍ବରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଯାଇଥିଲା'– ମୁକୁଲ ଚୌଧୁରୀ

IPL 2026: ଲକ୍ଷ୍ନୌକୁ ବଡ଼ ଝଟକା; ଆଇପିଏଲ୍‌ରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଲେ ୱାନିନ୍ଦୁ ହସରଙ୍ଗା

