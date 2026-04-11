ବୈଭବ-ଜୁରେଲଙ୍କ ବିସ୍ଫୋରକ ବ୍ୟାଟିଂ; ଆରସିବିକୁ ୬ ୱିକେଟରେ ପରାସ୍ତ କଲା ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ
RR vs RCB: ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ମାତ୍ର ୨୬ଟି ବଲ୍ରୁ ୮ଟି ଚୌକା ଓ ୭ଟି ଗଗନଚୁମ୍ବୀ ଛକା ସହାୟତାରେ ୭୮ ରନର ଏକ ବିସ୍ଫୋରକ ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ।
Published : April 11, 2026 at 1:25 AM IST
RR vs RCB IPL 2026 Highlights, ହାଇଦ୍ରାହାଦ: ଆଇପିଏଲ ୨୦୨୬ରେ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସର ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଜାରି ରହିଛି। ଶୁକ୍ରବାର (୧୦ ଏପ୍ରିଲ୍) ବରସାପାରା ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଏକ ହାଇ-ଭୋଲଟେଜ୍ ମୁକାବଲାରେ ଡିଫେଣ୍ଡିଂ ଚାମ୍ପିଅନ ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁକୁ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ୬ ୱିକେଟରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଓ ଧ୍ରୁବ ଜୁରେଲଙ୍କ ବିସ୍ଫୋରକ ବ୍ୟାଟିଂ ଆଗରେ ଆରସିବି ଆଣ୍ଠୁମାଡ଼ିଥିଲା।
କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଶୁକ୍ରବାର ମ୍ୟାଚ୍ ପ୍ରାୟ ଏକ ଘଣ୍ଟା ବିଳମ୍ବରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲେ। ଟସ୍ ହାରି ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିବା ଆରସିବିର ଆରମ୍ଭ ସେତେଟା ଭଲ ନଥିଲା। ପ୍ରଥମ ବଲରେ ହିଁ ଫିଲ୍ ସଲ୍ଟ ଆଉଟ୍ ହୋଇ ପାଭିଲିୟନ ଫେରିଥିଲେ। ବିରାଟ କୋହଲି (୩୨ ରନ) ଭଲ ଲୟରେ ଜଣାପଡୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ସ୍କୋର କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ମଧ୍ୟକ୍ରମରେ ଜିତେଶ ଶର୍ମା, ଟିମ୍ ଡେଭିଡ୍ ଓ କୃଣାଳ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ଶସ୍ତାରେ ଆଉଟ୍ ହେବା ଦଳ ପାଇଁ ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିଥିଲା।
One brought the 𝐥𝐢𝐠𝐡𝐭𝐧𝐢𝐧𝐠, the other brought the 𝐭𝐡𝐮𝐧𝐝𝐞𝐫. ⚡️— Star Sports (@StarSportsIndia) April 10, 2026
A batting masterclass from Vaibhav Sooryavanshi & Dhruv Jurel to keep the winning momentum 🙌#TATAIPL #VaibhavSooryavanshi #DhruvJurel #RRvRCB pic.twitter.com/LrFDsywBwp
ତେବେ ଆରସିବି ଅଧିନାୟକ ରଜତ ପାଟିଦାରଙ୍କ ଧୈର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ୬୩ ରନ (୪୦ ବଲ୍) ଏବଂ ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ଭେଙ୍କଟେଶ ଆୟରଙ୍କ ଦ୍ରୁତ ୨୯ ରନ ବଳରେ ଆରସିବି ୮ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ୨୦୧ ରନ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲା। ରାଜସ୍ଥାନ ପକ୍ଷରୁ ଜୋଫ୍ରା ଆର୍ଚ୍ଚର, ରବି ବିଷ୍ଣୋଇ ଓ ବ୍ରଜେଶ ଶର୍ମା ୨ଟି ଲେଖାଏଁ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ।
𝐇𝐚𝐥𝐥𝐚 𝐁𝐨𝐥! 💗— Star Sports (@StarSportsIndia) April 10, 2026
Rajasthan Royals dominate with Vaibhav Sooryavanshi & Dhruv Jurel leading the charge as RR make it 4/4 in #TATAIPL 2026!#TATAIPL #VaibhavSooryavanshi #DhruvJurel #RRvRCB pic.twitter.com/DhS643jtQR
୨୦୨ ରନ୍ ର ଜବାବରେ ରାଜସ୍ଥାନର ବ୍ୟାଟରମାନେ ପଡ଼ିଆରେ ଚାରିପଟେ ଛକା-ଚୌକାର ବର୍ଷା କରିଥିଲେ। ବିଶେଷ କରି ଯୁବ ଓପନର ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଆରସିବି ବୋଲରଙ୍କୁ ନିର୍ଧୂମ ପିଟିଥିଲେ। ରାଜସ୍ଥାନ ଓପନର ବୈଭବ ମାତ୍ର ୧୫ଟି ବଲରେ ନିଜର ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ପୂରଣ କରିବା ସହ ୨୬ଟି ବଲ୍ରୁ ୮ଟି ଚୌକା ଓ ୭ଟି ଗଗନଚୁମ୍ବୀ ଛକା ସହାୟତାରେ ୭୮ ରନର ଏକ ବିସ୍ଫୋରକ ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ। ରାଜସ୍ଥାନ ପାୱାରପ୍ଲେର ୬ ଓଭର ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ୯୭ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରି ମ୍ୟାଚକୁ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଆଣି ଦେଇଥିଲା।
Halla Bol, loud and clear. 🩷— Star Sports (@StarSportsIndia) April 10, 2026
Records tumble as Rajasthan Royals dominate in Guwahati. 🔥
Up next on #TATAIPL 2026 👉 #PBKSvSRH | SAT, 11 APR, 2:30 PM pic.twitter.com/9iYCgLWv3L
ଏହା ପରେ ବୈଭବ ର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ, ଶିମରନ୍ ହେଟମାୟର ଓ ଅଧିନାୟକ ରିୟାନ ପରାଗଙ୍କ ୱିକେଟ୍ ଶୀଘ୍ର ପଡ଼ିଯିବାରୁ ରାଜସ୍ଥାନ ସାମାନ୍ୟ ଚାପରେ ଆସି ଯାଇଥିଲା। ଦଳ ୧୩୪ ରନରେ ୪ଟି ୱିକେଟ୍ ହରାଇବା ପରେ ଧ୍ରୁବ ଜୁରେଲ ଏବଂ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା ସ୍ଥିତି ସମ୍ଭାଳିଥିଲେ। ଜୁରେଲ ୮୧ ରନର (୪୩ ବଲ୍) ଏକ ଦମଦାର ଅପରାଜିତ ପାଳି ଖେଳି ଦଳକୁ ୧୮ ଓଭରରେ ବିଜୟୀ କରାଇଥିଲେ। ଅନ୍ୟପଟେ ଜାଡେଜା ୨୪ ରନ କରି ଦଳ ପାଇଁ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗଦାନ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଦୁଇ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ପଞ୍ଚମ ୱିକେଟ୍ ପାଇଁ ୬୮ ରନର ଅପରାଜିତ ଭାଗିଦାରୀ କରିଥିଲେ। ଏହି ପରି ଭାବେ ରାଜସ୍ଥାନ ୧୮ ଓଭରରେ ୨୦୨ ରନ୍ କରି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତି ନେଇଥିଲା।