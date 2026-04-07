IPL 2026: ଆଜି ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ବନାମ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ; ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଧୋଇଯିବ କି ମ୍ୟାଚ୍?

Guwahati Weather: ଆଜି ଗୁଆହାଟୀର ବର୍ସାପଡ଼ା ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ଏବଂ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ମୁକାବିଲା ହେବ, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ।

ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଧୋଇଯିବ କି ଆଜିର ମ୍ୟାଚ୍?
By ETV Bharat Sports Team

Published : April 7, 2026 at 12:59 PM IST

RR vs MI Weather Report, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆଇପିଏଲ୍‌ ୨୦୨୬ର ୧୩ ତମ ମ୍ୟାଚ୍ ଆଜି (୭ ଏପ୍ରିଲ) ଗୁଆହାଟିରେ ଖେଳାଯିବ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଚିନ୍ତାଜନକ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଗତ କାଲି ଅର୍ଥାତ ସୋମବାର କୋଲକାତାରେ କେକେଆର୍ ଏବଂ ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧୋଇଯିବା ପରେ ଆଜିର ମ୍ୟାଚ୍ ଉପରେ ମଧ୍ୟ କଳାବାଦଲର ଛାୟା ଦେଖାଦେଇଛି। ଆଜି ଗୁଆହାଟୀର ବର୍ସାପଡ଼ା ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ଏବଂ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ମୁକାବିଲା ହେବାର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ।

ଚଳିତ ସିଜିନରେ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜବରଦସ୍ତ ଫର୍ମରେ ରହିଛି। ରାଜସ୍ଥାନ ଖେଳିଥିବା ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚରୁ ଦୁଇଟିରେ ବିଜୟୀ ହୋଇ ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲର ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସଠାରୁ ହାରିବା ପରେ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜୟ ପଥକୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛି। ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ମୁମ୍ବାଇ ଶିବିରରେ କିଛିଟା ଆଶା ଜଗାଇଥିଲେ ବି, ଆଜିର ମ୍ୟାଚ୍ ର ପ୍ରକୃତ ଖେଳାଳି କିନ୍ତୁ 'ପାଣିପାଗ' ସାଜିପାରେ।

ଗୁଆହାଟୀ ପାଣିପାଗ ରିପୋର୍ଟ:

'ଆକ୍ୟୁୱେଦର' (AccuWeather) ର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଗୁଆହାଟୀରେ ଆଜି ଅପରାହ୍ନରେ ସାମାନ୍ୟ ବର୍ଷା ସହ ବଜ୍ରପାତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେବେ କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶ୍ୱାସନାର କଥା ହେଉଛି, ସନ୍ଧ୍ୟା ବଢ଼ିବା ସହ ପାଣିପାଗରେ ସାମାନ୍ୟ ସୁଧାର ଆସିପାରେ।

କହି ରଖୁଛୁ ଯଦି ଟସ୍ ସମୟରେ ବର୍ଷା ଜାରି ରହେ, ତେବେ ଖେଳ ଆରମ୍ଭ ହେବାରେ ବିଳମ୍ବ ହୋଇପାରେ। ଯଦିଓ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଓଭର କମାଯାଇପାରେ ତଥାପି ମ୍ୟାଚ୍‌ର ପରିଣାମ ବାହାରିବା ଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।

ଗୌହାଟି ପାଇଁ ବର୍ଷା ପୂର୍ବାନୁମାନ (୭ ଏପ୍ରିଲ):

  • ସନ୍ଧ୍ୟା ୬ଟାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ୭ଟା – ୨୪%
  • ସନ୍ଧ୍ୟା ୭ଟାରୁ ରାତି ୮ଟା – ୨୩%
  • ସନ୍ଧ୍ୟା ୮ଟାରୁ ରାତି ୯ଟା – ୨୨%
  • ସନ୍ଧ୍ୟା ୯ଟାରୁ ରାତି ୧୦ଟା – ୨୨%
  • ସନ୍ଧ୍ୟା ୧୦ଟାରୁ ରାତି ୧୧ଟା – ୨୧%
  • ସନ୍ଧ୍ୟା ୧୧ଟାରୁ ରାତି ୧୨ଟା – ୨୧%

ଆଜି ମ୍ୟାଚ୍ ସମୟରେ ତାପମାତ୍ରା ୨୬ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ଆଖପାଖରେ ରହିବ। ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଆଦ୍ରତା ବା ହ୍ୟୁମିଡିଟି ଅଧିକ ରହିବା ସହ ଆକାଶ ମେଘାଚ୍ଛନ୍ନ ରହିବ।

ଗୁଆହାଟୀ ପାଣିପାଗ ରିପୋର୍ଟ (Guwahati’s Hourly Weather Forecast For Today Photo: Screengrab AccuWeather)

ଦୁଇ ଦଳର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପ୍ଲେଇଂ ଇଲେଭେନ୍:

ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ: ଯଶସ୍ୱୀ ଜୈସୱାଲ, ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ, ଧ୍ରୁବ ଜୁରେଲ, ରିୟାନ ପରାଗ (ଅଧିନାୟକ), ଶିମରନ ହେଟମାୟର, ଡୋନୋଭାନ ଫେରେରା, ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା, ଜୋଫ୍ରା ଆର୍ଚ୍ଚର, ତୁଷାର ଦେଶପାଣ୍ଡେ, ସନ୍ଦୀପ ଶର୍ମା, ନାନ୍ଦ୍ରେ ବର୍ଗର, ରବି ବିଷ୍ଣୋଇ।

ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ: ରୋହିତ ଶର୍ମା, ରିଆନ୍ ରିକେଲଟନ, ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ, ତିଲକ ବର୍ମା, ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା (ଅଧିନାୟକ), ସରଫେନ ରୁଥରଫୋର୍ଡ, ନମନ ଧୀର, ମିଚେଲ ସାଣ୍ଟନର, ଶାର୍ଦ୍ଦୁଳ ଠାକୁର, ଜସପ୍ରୀତ ବୁମରା, ଟ୍ରେଣ୍ଟ ବୋଲ୍ଟ, ମୟଙ୍କ ମାର୍କଣ୍ଡେ।

