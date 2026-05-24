ୱାଙ୍ଖେଡ଼େରେ ରାଜସ୍ଥାନର ରୟାଲ୍ ବିଜୟ, ମୁମ୍ବାଇକୁ ହରାଇ ପ୍ଲେ-ଅଫ୍‌ରେ ମାରିଲା ଧମାକାଦାର ଏଣ୍ଟ୍ରି

RR vs MI: ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ୩୦ ରନରେ ମୁମ୍ୱାଇକୁ ପରାସ୍ତ କରି ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ ରେ ପ୍ଲେ-ଅଫ୍‌ର ଚତୁର୍ଥ ତଥା ଶେଷ ଟିକେଟ୍ ହାସଲ କରିନେଇଛି।

RR vs MI IPL 2026
ୱାଙ୍ଖେଡ଼େରେ ରାଜସ୍ଥାନର ରୟାଲ୍ ବିଜୟ
By ETV Bharat Sports Team

Published : May 24, 2026 at 8:13 PM IST

RR vs MI IPL 2026, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ ରେ ୬୯ ତମ ମ୍ୟାଚ୍ ମଇ ୨୪ ତାରିଖରେ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ଏବଂ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯାଇଥିଲା। ୱାଙ୍ଖେଡେ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ମୁମ୍ବାଇ ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବୋଲିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା। ରାଜସ୍ଥାନ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ମୁମ୍ବାଇକୁ ୨୦୬ ରନ୍‌ର ଟାର୍ଗେଟ୍ ଦେଇଥିଲା। ଜବାବରେ ମୁମ୍ୱାଇ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ୨୦ ଓଭରରେ ୯ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ କେବେଶ ୧୭୫ ରନ୍ କରିବାରେ ସମର୍ଥ ହୋଇଥିଲା। ଏହିପରି ଭାବେ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ୩୦ ରନରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତି ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ ରେ ପ୍ଲେ-ଅଫ୍‌ର ଚତୁର୍ଥ ତଥା ଶେଷ ଟିକେଟ୍ ହାସଲ କରିନେଇଛି।

ମ୍ୟାଚ୍ ବିଷୟରେ କହିଲେ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିବା ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ପାଇଁ ଯଶସ୍ୱୀ ଜୈସୱାଲ ଦ୍ରୁତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ୱିକେଟ୍ ଶୀଘ୍ର ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ଜୈସୱାଲ ୧୭ ବଲ୍‌ରୁ ୨୭ ରନ୍ କରି ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ। ସେ ୩ଟି ଛକା ଏବଂ ୧ଟି ଚୌକା ମାରିଥିଲେ। ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କ ବ୍ୟାଟ୍ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଫେଲ୍ ମାରିଥିଲା। ସେ ୬ ବଲ୍‌ରୁ ୪ ରନ୍ କରି ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ। ଅଧିନାୟକ ରିୟାନ୍ ପରାଗ ମଧ୍ୟ ୮ ବଲ୍‌ରୁ ୧୪ ରନ୍ କରି ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ପାୱାରପ୍ଲେ ସୁଦ୍ଧା ୫୪ ରନ୍‌ରେ ଦଳର ୩ଟି ୱିକେଟ୍ ପଡ଼ିସାରିଥିଲା। କଠିନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଫସିଥିବା ଆରଆର୍‌କୁ ୱିକେଟକିପର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଧ୍ରୁବ ଜୁରେଲ, ଦାସୁନ୍ ଶାନାକା ଏବଂ ଜୋଫ୍ରା ଆର୍ଚର୍ ନିଜର ଛୋଟ କିନ୍ତୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଳି ଜରିଆରେ ସମ୍ଭାଳିଥିଲେ।

ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ଆସିଥିବା ଜୁରେଲ ୨୬ ବଲ୍‌ରୁ ୨ଟି ଛକା ଏବଂ ୩ଟି ଚୌକା ସହାୟତାରେ ୩୮ ରନ୍, ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନରେ ଆସିଥିବା ଶାନାକା ୧୫ ବଲ୍‌ରୁ ୩ଟି ଛକା ସହାୟତାରେ ୨୯ ରନ୍ ଏବଂ ସପ୍ତମ ସ୍ଥାନରେ ଆସିଥିବା ଆର୍ଚର୍ ୧୫ ବଲ୍‌ରୁ ୩ଟି ଛକା ଏବଂ ୧ଟି ଚୌକା ସହାୟତାରେ ୩୨ ରନ୍ କରିଥିଲେ। ଶେଷରେ ଜାଡେଜା ୧୧ ବଲ୍‌ରୁ ୧୯ ରନ୍ ଏବଂ ନାନ୍ଦ୍ରେ ବର୍ଗର ୩ ବଲ୍‌ରୁ ୧୦ ରନ୍ କରି ଅପରାଜିତ ରହିଥିଲେ। ଏହି ପରିଭାବେ ରାଜସ୍ଥାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ୨୦ ଓଭରରେ ୮ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ୨୦୫ ରନ୍ ସ୍କୋର କରିଥିଲା। ମୁମ୍ବାଇ ପାଇଁ ଦୀପକ ଚହର ଏବଂ ଶାର୍ଦ୍ଦୁଲ ଠାକୁର ସର୍ବାଧିକ ୨ଟି ଲେଖାଁଏ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ।

ଏହି ପରି ରହିଥିଲା ମୁମ୍ୱାଇର ଇନିଂସ

ରାଜସ୍ଥାନ ଦେଇଥିବା ୨୦୬ ରନର ଜବାବରେ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସର ଆରମ୍ଭ ଖରାପ ରହିଥିଲା। ପ୍ରଥମ ଓଭରରେ ହିଁ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଖାତା ଖୋଲିବା ପୂର୍ବରୁ ଜୋଫ୍ରା ଆର୍ଚ୍ଚର୍‌ଙ୍କ ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ। ନିଜର ଦ୍ୱିତୀୟ ଓଭରରେ ଆର୍ଚ୍ଚର୍ ନମନ ଧୀରଙ୍କୁ ଆଉଟ୍ କରିଥିଲେ। ପାୱାରପ୍ଲେ ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ରେୟାନ ରିକେଲଟନ୍ ଏବଂ ତିଲକ ବର୍ମା ମଧ୍ୟ ପଭିଲିୟନ ଫେରିଯାଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ୱିଲ୍ ଜ୍ୟାକ୍ସ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବଙ୍କ ଯୋଡ଼ି କ୍ରିଜ୍‌ରେ ଜମି ରହିଥିଲେ। ୩୮ ବଲ୍‌ରୁ ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ୬୩ ରନ୍‌ର ଭାଗିଦାରୀ ହୋଇଥିଲା। ୩୩ ରନ୍ କରି ଜ୍ୟାକ୍ସ ପଭିଲିୟନ ଫେରିଥିଲେ। ସେ ୧୮ ବଲ୍‌ରୁ ୩ଟି ଚୌକା ଏବଂ ୨ଟି ଛକା ମାରିଥିଲେ।

ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା କ୍ରିଜ୍‌କୁ ଆସିବା ମାତ୍ରେ ହିଁ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ବ୍ୟାଟିଂ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ନିଜର ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ପୂରଣ କରିଥିଲେ। ୧୫ ଓଭର ପରେ ମୁମ୍ବାଇର ସ୍କୋର ୫ ୱିକେଟ୍ ବିନିମୟରେ ୧୪୭ ରନ୍ ଥିଲା। ଶେଷ ୫ ଓଭରରେ ମୁମ୍ବାଇକୁ ୫୯ ରନ୍ ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା। ୧୬ତମ ଓଭରରେ ଜୋଫ୍ରା ଆର୍ଚ୍ଚର୍ ୩ ରନ୍ ଦେଇ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କୁ ଆଉଟ୍ କରିଦେଇଥିଲେ। ସେ ୧୫ ବଲ୍‌ରୁ ୩୪ ରନ୍ କରିଥିଲେ। ପର ଓଭରରେ ୟଶ୍ ରାଜ ପୁଞ୍ଜା ୫ ରନ୍ ଦେଇ କର୍ବିନ୍ ବସଙ୍କ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ। ୧୮ତମ ଓଭରରେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ଆଉଟ୍ ହେବା ସହ ମୁମ୍ବାଇର ପରାଜୟ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସୂର୍ଯ୍ୟ ମୁମ୍ୱାଇ ପାଇଁ ୬୦ ରନ୍‌ର ଏକ ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ। ଏହି ପରି ଭାବେ ମୁମ୍ୱାଇ ଦଳ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ୨୦ ଓଭରରେ ୯ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ମାତ୍ର ୧୭୫ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିପାରିଥିଲା।

