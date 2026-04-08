ବୈଭବ-ଯଶସ୍ୱୀଙ୍କ ବିସ୍ଫୋରକ ବ୍ୟାଟିଂ; ମୁମ୍ବାଇକୁ ୨୭ ରନରେ ପରାସ୍ତ କଲା ରାଜସ୍ଥାନ
RR Vs MI: ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ପାଞ୍ଚଥରର ଚାମ୍ପିଅନ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସକୁ ୨୭ ରନରେ ପରାସ୍ତ କରି ଲଗାତାର ତୃତୀୟ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି।
Published : April 8, 2026 at 1:08 AM IST
RR Vs MI Highlights, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ର ୧୩ ତମ ମ୍ୟାଚ୍ ମଙ୍ଗଳବାର ଗୁଆହାଟିରେ ଖେଳାଯାଇଥିଲା। ବର୍ଷା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ଏହି ରୋମାଞ୍ଚକର ମ୍ୟାଚରେ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ପାଞ୍ଚଥରର ଚାମ୍ପିଅନ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସକୁ ୨୭ ରନରେ ପରାସ୍ତ କରି ଲଗାତାର ତୃତୀୟ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି। ଯଶସ୍ୱୀ ଜୈସୱାଲ ଓ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କ ବିସ୍ଫୋରକ ବ୍ୟାଟିଂ ଓ ବୋଲରଙ୍କ ଶାଣିତ ବୋଲିଂ ବଳରେ ରାଜସ୍ଥାନ ଏହି ବଡ଼ ବିଜୟ ହାସଲ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି।
ଗୁଆହାଟୀର ବର୍ସାପାରା ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଟସ୍ ପଡ଼ିବାରେ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥିଲା। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମ୍ୟାଚକୁ ୧୧ ଓଭର ବିଶିଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା। ମୁମ୍ବାଇ ଅଧିନାୟକ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବୋଲିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ରାଜସ୍ଥାନର ଓପନର ଯଶସ୍ୱୀ ଜୈସୱାଲ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଭୁଲ ପ୍ରମାଣିତ କରିଦେଇଥିଲେ। ଜୈସୱାଲ ମାତ୍ର ୩୨ ବଲରୁ ୧୦ଟି ଚୌକା ଓ ୪ଟି ଛକା ସହାୟତାରେ ଅପରାଜିତ ୭୭ ରନର ଏକ ବିଧ୍ୱଂସୀ ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ।
ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ବୈଭବ ମଧ୍ୟ ଚମତ୍କାର ବ୍ୟାଟିଂ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ବୈଭବ ଓ ଯଶସ୍ୱୀ ମିଶି ଦଳର ସ୍କୋରକୁ ମାତ୍ର ପାଞ୍ଚ ଓଭର ମଧ୍ୟରେ ୮୦ ରନ୍ରେ ପହଞ୍ଚାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ, ଏହି ସ୍କୋରରେ ହିଁ ରାଜସ୍ଥାନକୁ ପ୍ରଥମ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା, କାରଣ ବୈଭବ ୧୪ ବଲ୍ରେ ୩୯ ରନ୍ କରି ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ। ବୈଭବ ନିଜର ଏହି ବିସ୍ଫୋରକ ଇନିଂସ୍ ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ଚୌକା ଏବଂ ପାଞ୍ଚଟି ଛକା ମାରିଥିଲେ। ଏହା ପରେ ଜୁରେଲ ୨ ଓ ପରାଗ ୨୦ ରନ୍ କରି ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ପରି ଭାବେ ରାଜସ୍ଥାନ ୧୧ ଓଭରରେ ୩ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ୧୫୦ ରନର ଏକ ବିଶାଳ ସ୍କୋର ଛିଡ଼ା କରିଥିଲା।
୧୫୧ ରନର ପିଛା କରୁଥିବା ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସର ଆରମ୍ଭ ଅତି ଶୋଚନୀୟ ରହିଥିଲା। ଦଳ ମାତ୍ର ୪୬ ରନରେ ନିଜର ୫ ଜଣ ପ୍ରମୁଖ ବ୍ୟାଟରଙ୍କୁ ହରାଇ ସଙ୍କଟରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ଶେରଫେନ୍ ରୁଦରଫୋର୍ଡ ଏବଂ ନମନ ଧୀର ସ୍ଥିତି ସମ୍ଭାଳିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ରାଜସ୍ଥାନ ବୋଲରଙ୍କ ଆଗରେ ସେମାନଙ୍କର କିଛି ବିଶେଷ କରିପାରି ନଥିଲେ। ୯ ଓଭର ସୁଦ୍ଧା ମୁମ୍ବାଇ ୧୦୩ ରନରେ ୭ ୱିକେଟ ହରାଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟାକଫୁଟକୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲା। ଶେଷରେ ୧୧ ଓଭରରେ ୯ ୱିକେଟ ହରାଇ ମୁମ୍ବାଇ ମାତ୍ର ୧୨୩ ରନ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲା।
ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ଚଳିତ ସିଜନରେ ଜବରଦସ୍ତ ଫର୍ମରେ ରହିଛି। ଗତ ମ୍ୟାଚରେ ରିୟାନ ପରାଗଙ୍କ ଦମଦାର ବ୍ୟାଟିଂ ବଳରେ ଦଳ ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟନ୍ସକୁ ୬ ରନରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା। ଅନ୍ୟପଟେ, ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ପାଇଁ ସମସ୍ୟା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚରେ ବିଜୟ ସହ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ମୁମ୍ବାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲଗାତାର ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚରେ ହାରି ଯାଇଛି। ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ ବିରୋଧରେ ପରାଜୟ ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜସ୍ଥାନ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଦଳକୁ ପରାସ୍ତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଛି।