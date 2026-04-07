RR vs MI: ଆଜି ବୈଭବଙ୍କ ପାଇଁ ଅଗ୍ନିପରୀକ୍ଷା: ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏକ ସାଙ୍ଗରେ ବୁମ୍ରା ଓ ବୋଲ୍ଟଙ୍କୁ କରିବେ ସାମ୍ନା
IPL 2026: ଆଜି ଗୁଆହାଟିରେ ଦୁଇ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦଳ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ (RR) ଏବଂ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ (MI) ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି।
Published : April 7, 2026 at 10:32 AM IST
RR VS MI IPL 2026, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ର ୧୩ ତମ ମ୍ୟାଚ୍ ଆଜି (୭ ଏପ୍ରିଲ) ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଗୁଆହାଟିରେ ଖେଳାଯିବ। ଏହି ହାଇଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ମୁକାବିଲାରେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଦୁଇ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦଳ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ (RR) ଏବଂ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ (MI) ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଗୁଆହାଟୀର ବର୍ସାପଡ଼ା କ୍ରିକେଟ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ। ଯାହାକୁ ରାଜସ୍ଥାନ ନିଜର ଦ୍ୱିତୀୟ ହୋମ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି।
ଫର୍ମରେ ଅଛି ରାଜସ୍ଥାନ
ଚଳିତ ସିଜିନରେ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସର ଯାତ୍ରା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଅପରାଜେୟ ରହିଛି। ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ ଏବଂ ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟନ୍ସ ପରି ବଡ଼ ଦଳକୁ ହରାଇ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲର ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। ଆଜି ଯଦି ଦଳ ବିଜୟ ହାସଲ କରେ, ତେବେ ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସକୁ ପଛରେ ପକାଇ ଦଳ ସିଧାସଳଖ ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନ ଅକ୍ତିଆର କରିବ।
Redefining aggressive starts with complete dominance! 🔥— Star Sports (@StarSportsIndia) April 7, 2026
Which duo will own the powerplay in Guwahati tonight? 🏟️#TATAIPL 2026 👉 #RRvMI | TUE, 7 APR, 6:30 PM pic.twitter.com/6FNKLHAKeC
ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ମୁମ୍ବାଇ
ଅନ୍ୟପଟେ ଚଳିତ ସିଜିନରେ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସର ପ୍ରଦର୍ଶନ ମିଶ୍ରିତ ରହିଛି। ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିବା ପରେ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସଠାରୁ ଦଳ ପରାଜୟର ସାମ୍ନା କରିଥିଲା। ତେଣୁ ଆଜିର ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତି ପୁଣି ଥରେ ବିଜୟ ଧାରାକୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କ ବାହିନୀ ପୂରା ଜୋର ଲଗାଇବ।
ଦଳକୁ ଫେରିଛନ୍ତି ହାର୍ଦ୍ଦିକ
ମୁମ୍ବାଇ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖୁସିର ଖବର ହେଉଛି ଯେ, ଅସୁସ୍ଥତା କାରଣରୁ ପୂର୍ବ ମ୍ୟାଚ୍ ମିସ୍ କରିଥିବା ଅଧିନାୟକ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ଦଳକୁ ଫେରିଛନ୍ତି। ମୁମ୍ବାଇ ପାଇଁ ଜସପ୍ରୀତ ବୁମ୍ରାଙ୍କ ପାୱାରପ୍ଲେ ବୋଲିଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଅନ୍ୟପଟେ ରାଜସ୍ଥାନ ପାଇଁ ସନ୍ଦୀପ ଶର୍ମା ପୁଣି ଥରେ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ପାଇଁ ବିପଦ ସାଜିପାରନ୍ତି। କାରଣ ଅତୀତରେ ରୋହିତଙ୍କୁ ସନ୍ଦୀପ ବହୁବାର ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇବାର ନଜର ଆସିଛନ୍ତି।
𝐓𝐰𝐨 𝐌𝐚𝐭𝐜𝐡-𝐖𝐢𝐧𝐧𝐞𝐫𝐬. 𝐎𝐧𝐞 𝐁𝐢𝐠 𝐒𝐭𝐚𝐠𝐞 🏏🤩— Star Sports (@StarSportsIndia) April 7, 2026
Which all-rounder will be the ultimate 3D force in Guwahati? 🧐#TATAIPL 2026 👉 #RRvMI | TUE, 7th APRIL, 6:30 PM pic.twitter.com/ynSj1fkFSD
ହେଡ୍-ଟୁ-ହେଡ୍: କିଏ ଆଗରେ?
ଆଇପିଏଲ୍ ଇତିହାସରେ ଏହି ଦୁଇ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଲଢ଼େଇ ସବୁବେଳେ କଡ଼ାକଡ଼ି ରହିଛି। ଏହି ଦୁଇ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ମୋଟ ୩୧ଟି ମୁକାବିଲା ହୋଇଛି। ଯେଉଁଥିରୁ ମୁମ୍ବାଇ ୧୬ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଥିବା ବେଳେ, ରାଜସ୍ଥାନ ୧୪ଟି ମ୍ୟାଚରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିବାରେ ସଫଳତା ପାଇଛି। ତେବେ ଯଦି ୨୦୨୧ ପରଠାରୁ ଦୁଇ ଦଳର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଦେଖିବା ତେବେ ମୁମ୍ବାଇର ପଲ୍ଲା ସାମାନ୍ୟ ଭାରି ରହିଛି।
ଦୁଇ ଦଳର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଏକାଦଶ:
ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ: ଯଶସ୍ୱୀ ଜୈସୱାଲ, ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ, ଧ୍ରୁବ ଜୁରେଲ, ରିୟାନ ପରାଗ (ଅଧିନାୟକ), ଶିମରନ ହେଟମାୟର, ଡୋନୋଭାନ ଫେରେରା, ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା, ଜୋଫ୍ରା ଆର୍ଚ୍ଚର, ତୁଷାର ଦେଶପାଣ୍ଡେ, ସନ୍ଦୀପ ଶର୍ମା, ନାନ୍ଦ୍ରେ ବର୍ଗର, ରବି ବିଷ୍ଣୋଇ।
ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ: ରୋହିତ ଶର୍ମା, ରିଆନ୍ ରିକେଲଟନ, ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ, ତିଲକ ବର୍ମା, ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା (ଅଧିନାୟକ), ସରଫେନ ରୁଥରଫୋର୍ଡ, ନମନ ଧୀର, ମିଚେଲ ସାଣ୍ଟନର, ଶାର୍ଦ୍ଦୁଳ ଠାକୁର, ଜସପ୍ରୀତ ବୁମରା, ଟ୍ରେଣ୍ଟ ବୋଲ୍ଟ, ମୟଙ୍କ ମାର୍କଣ୍ଡେ।
କେବେ ଓ କେଉଁଠି ଦେଖିବେ?
ମ୍ୟାଚ୍ ସନ୍ଧ୍ୟା ୭:୩୦ରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏଥି ପାଇଁ ୭ଟାରେ ଟସ୍ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ଏହି ରୋମାଞ୍ଚକର ମ୍ୟାଚ୍କୁ ଟିଭିରେ ଷ୍ଟାର ସ୍ପୋର୍ଟସ ଏବଂ ମୋବାଇଲରେ ଜିଓ ହଟଷ୍ଟାର ଆପ୍ ଜରିଆରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣାରେ ଦେଖିପାରିବେ। ହିନ୍ଦୀ, ଇଂରାଜୀ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷାରେ ଧାରାବିବରଣୀ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ।