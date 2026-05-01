ETV Bharat / sports

RR vs DC: ଆଜି ଦିଲ୍ଲୀ ଓ ରାଜସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟରେ ହେବ କଡ଼ା ଟକ୍କର; ଜାଣନ୍ତୁ ଜୟପୁରରେ କାହାର ପଲ୍ଲା ଭାରି?

RR vs DC: ଆଇପିଏଲ ୨୦୨୬ର ୪୩ତମ ଲିଗ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଆଜି (୧ ମଇ) ଜୟପୁରର ସୱାଇ ମାନସିଂହ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯିବ।

ଆଜି ଦିଲ୍ଲୀ ଓ ରାଜସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟରେ ହେବ କଡ଼ା ଟକ୍କର (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : May 1, 2026 at 1:20 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

RR vs DC IPL 2026: ଆଇପିଏଲ ୨୦୨୬ର ୪୩ତମ ଲିଗ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଆଜି (୧ ମଇ) ଜୟପୁରର ସୱାଇ ମାନସିଂହ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯିବ। ଚଳିତ ସିଜିନରେ ରିୟାନ ପରାଗଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ ଖେଳୁଥିବା ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଆସୁଛି। ଦଳ ୯ଟି ମ୍ୟାଚ୍‌ରୁ ୬ଟିରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତିନୋଟିରେ ପରାଜୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛନ୍ତି। ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ବର୍ତ୍ତମାନ ୧୨ ପଏଣ୍ଟ ସହ ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲର ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ ଚଳିତ ସିଜନରେ ବହୁତ ଭଲ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଶେଷ ତିନୋଟି ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ କ୍ରମାଗତ ପରାଜୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛି। ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୮ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛି, ଯେଉଁଥିରୁ କେବଳ ତିନୋଟି ଜିତିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି, ତେଣୁ ନିଜକୁ ପ୍ଲେ-ଅଫ୍ ରେସ୍ ରେ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଆଜିର ମ୍ୟାଚ୍ ଜତିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ।

ହେଡ୍ ଟୁ ହେଡ୍ ରେକର୍ଡ

ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ଆଇପିଏଲ୍ ଇତିହାସରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଡ଼ା ଟକ୍କର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଉଭୟ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମୋଟ ୩୦ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯାଇଛି। ଯେଉଁଥିରୁ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ୧୫ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଥିବା ବେଳେ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ ମଧ୍ୟ ୧୫ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି।

ଅନ୍ୟପଟେ ଜୟପୁରର ସୱାଇ ମାନସିଂହ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହେଡ୍-ଟୁ-ହେଡ୍ ରେକର୍ଡ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଏଠାରେ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସର ପଲ୍ଲା ଭାରି ଥିବା ପରି ମନେହୁଏ। ଜୟପୁରରେ ଉଭୟ ଦଳ ପରସ୍ପର ବିରୋଧରେ ମୋଟ ୭ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି। ଯେଉଁଥିରୁ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ୫ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ ମାତ୍ର ୨ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି।

ପିଚ୍ ରିପୋର୍ଟ

ସୱାଇ ମାନସିଂହ ଷ୍ଟାଡିୟମ ସବୁବେଳେ ସନ୍ତୁଳିତ ପିଚ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା। କିନ୍ତୁ ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ରେ ଏହି ପଡ଼ିଆରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ୨୨୯ ରନ୍‌ର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପିଛା କରି ୫ ୱିକେଟ୍ ଏବଂ ୯ଟି ବଲ୍ ବାକି ଥାଇ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଥିଲା। ଯଦି ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ମଧ୍ୟ ଉଭୟ ଦଳକୁ ଏପରି ପିଚ୍ ମିଳେ, ତେବେ ବୋଲରମାନଙ୍କୁ ନିଜ ବୋଲିଂ ଶୈଳୀରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସଠିକ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ।

ସାମ୍ଭାବ୍ୟ ପ୍ଲେଇଂ ଇଲେଭେନ୍:

ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ: ଯଶସ୍ୱୀ ଜୟସ୍ୱାଲ, ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ, ଧ୍ରୁବ ଜୁରେଲ (ୱିକେଟ୍ କିପର), ରିୟାନ ପରାଗ (ଅଧିନାୟକ), ଦାସୁନ ଶନାକା, ଡୋନୋଭାନ ଫେରେରା, ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା, ଜୋଫ୍ରା ଆର୍ଚର୍, ବ୍ରିଜେଶ ଶର୍ମା, ନାନ୍ଦ୍ରେ ବର୍ଗର, ୟଶ ରାଜ ପୁନିଆ।

ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପ୍ଲେୟାର: ଶୁଭମ ଦୁବେ

ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ: ଅଭିଷେକ ପୋରେଲ (ୱିକେଟ୍ କିପର), କେଏଲ୍ ରାହୁଲ, ନିତୀଶ ରାଣା, ସମୀର ରିଜଭୀ, ଟ୍ରିଷ୍ଟନ୍ ଷ୍ଟବ୍ସ, ଅକ୍ଷର ପଟେଲ (ଅଧିନାୟକ), ଡେଭିଡ ମିଲର, ବିପ୍ରଜ ନିଗମ, କାଇଲ୍ ଜାମିସନ୍, କୁଲଦୀପ ଯାଦବ, ମୁକେଶ କୁମାର।

ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପ୍ଲେୟାର: ଟି ନଟରାଜନ୍

TAGGED:

RR VS DC MATCH 43
RAJASTHAN ROYALS VS DELHI CAPITALS
IPL 2026
ରାଜସ୍ଥାନ ବନାମ ଦିଲ୍ଲୀ
RR VS DC IPL 2026 TODAY MATCH

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.