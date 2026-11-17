135 ମ୍ୟାଚ୍, 94 ଗୋଲ୍: ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଫୁଟବଲରୁ ଅବସର ନେଲେ ଏହି ମହାନ ଖେଳାଳି
Romelu Lukaku: ବେଲଜିୟମର ଦିଗ୍ଗଜ ଷ୍ଟ୍ରାଇକର ରୋମେଲୁ ଲୁକାକୁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଫୁଟବଲରୁ ଅବସର ନେବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି।
Published : November 17, 2026 at 12:36 PM IST
Romelu Lukaku Retires: ବେଲଜିୟମର ଦିଗ୍ଗଜ ଷ୍ଟ୍ରାଇକର ରୋମେଲୁ ଲୁକାକୁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଫୁଟବଲରୁ ଅବସର ନେବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ବେଲଜିୟମ ପାଇଁ ସର୍ବାଧିକ ଗୋଲ୍ ଦେଇଥିବା ଲୁକାକୁଙ୍କର 16 ବର୍ଷର ଦୀର୍ଘ ଓ ଚମତ୍କାର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ୟାରିୟରର ଅନ୍ତ ଘଟିଛି। ସେ ନିଜ କ୍ୟାରିୟରରେ ବେଲଜିୟମ ଜାତୀୟ ଦଳ ପାଇଁ 135ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବା ସହ ରେକର୍ଡ 94ଟି ଗୋଲ୍ ସ୍କୋର କରିଛନ୍ତି। ଲୁକାକୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ ଭାବପ୍ରବଣ ବାର୍ତ୍ତା ସେୟାର କରି ନିଜ ଅବସର ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। କହିରଖୁଛୁ ଯେ ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ଫ୍ରାନ୍ସ ବିପକ୍ଷରେ ସେ ନିଜର ଶେଷ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଥିଲେ। ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ବେଲଜିୟମକୁ 1-4 ଗୋଲରେ ପରାଜୟର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା।
ରୋମେଲୁ ଲୁକାକୁ ବେଲଜିୟମ ଜାତୀୟ ଦଳର ସବୁଠାରୁ ସଫଳ ଗୋଲ୍ ସ୍କୋରର ରହିଥିଲେ। ସେ 135ଟି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚରେ 94ଟି ଗୋଲ୍ ସ୍କୋର କରିଛନ୍ତି। ଏହି ତାଲିକାରେ କେଭିନ୍ ଡି ବ୍ରୁଇନ୍ 41ଟି ଗୋଲ୍ ସହ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଫୁଟବଲରେ ସର୍ବାଧିକ ଗୋଲ୍ କରିଥିବା ଖେଳାଳିଙ୍କ କଥା କୁହାଯାଏ, ତେବେ ଲୁକାକୁଙ୍କ ଆଗରେ ପର୍ତ୍ତୁଗାଲର କ୍ରିଷ୍ଟିଆନୋ ରୋନାଲ୍ଡୋ (146 ଗୋଲ୍), ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନାର ଲିଓନେଲ୍ ମେସି (126 ଗୋଲ୍), ଇରାନର ଅଲି ଦାଈ (108 ଗୋଲ୍) ଏବଂ ଭାରତର ସୁନୀଲ ଛେତ୍ରୀ (95 ଗୋଲ୍) ରହିଛନ୍ତି।
33-year-old Romelu Lukaku is retiring from international football not only as a Belgium legend but as an international legend too 🇧🇪👏 https://t.co/adeTutgozu— B/R Football (@brfootball) November 16, 2026
ନିଜ ଅବସର ବାର୍ତ୍ତାରେ ଲୁକାକୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଜାତୀୟ ଦଳ ପାଇଁ ସର୍ବଦା ନିଜର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ସେ ନିଜର ସାଥୀ ଖେଳାଳି, କୋଚ୍ ଏବଂ ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଲୁକାକୁ ନିଜ ପୋଷ୍ଟରେ କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ଏହି ୧୬ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଜାତୀୟ ଦଳ ପାଇଁ ମୋର ସବୁକିଛି ଅଜାଡ଼ି ଦେଇଛି। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ସବୁ ପ୍ରକାରର ଭାବନା ଦେଇ ଗତି କରିଛି ଏବଂ ମୋତେ ଚମତ୍କାର ସାଥୀ ଖେଳାଳି ମିଳିଛନ୍ତି। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ସର୍ବଦା କୃତଜ୍ଞ ରହିବି। ସେହି ସମସ୍ତ କୋଚ୍ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ, ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ମୋ ଉପରେ ଭରସା ରଖିଥିଲେ।"
👕 135 caps ⚽️ 94 goals Congratulations on an incredible international career, Romelu Lukaku 👏🇧🇪 #NationsLeague https://t.co/EoAPaMqBol— UEFA EURO (@UEFAEURO) November 16, 2026
ସେ ଆଗକୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବେଲଜିୟମର ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କଠାରୁ ମିଳିଥିବା ସମର୍ଥନକୁ ସେ କେବେ ବି ଭୁଲିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେ ଗର୍ବିତ ଯେ ସେ ଚାରୋଟି ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ଏବଂ ତିନିଟି ୟୁରୋପୀୟ ଚାମ୍ପିଅନସିପରେ ନିଜ ଦେଶର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିଛନ୍ତି। ଲୁକାକୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ନିଜ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଯାତ୍ରା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚମତ୍କାର ରହିଥିଲା।
Romelu Lukaku’s strength 💪 #UEL https://t.co/5FsU8BWb0o— UEFA Europa League (@EuropaLeague) November 16, 2026
ଲୁକାକୁଙ୍କ ଅବସର ଉପରେ ବେଲଜିୟମ ଫୁଟବଲ ଆସୋସିଏସନ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ସଫଳତାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛି। ଆସୋସିଏସନ କହିଛି ଯେ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ନେତୃତ୍ୱ କ୍ଷମତା, ସମର୍ପଣ ଏବଂ ଜାତୀୟ ଦଳ ପ୍ରତି ଗଭୀର ସମ୍ପର୍କ ଯୋଗୁଁ ଲୁକାକୁ ବେଲଜିୟମ ଫୁଟବଲ ଇତିହାସରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଆସୋସିଏସନ ଅନୁଯାୟୀ, ମାତ୍ର 16 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ୟାରିୟର ଆରମ୍ଭ କରିବାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଫୁଟବଲ ମଞ୍ଚରେ ଦେଶର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ଏହି ଯାତ୍ରା ଯୁବ ଫୁଟବଲ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ଅଟେ।