IND vs PAK: 'ନୋ ହ୍ୟାଣ୍ଡସେକ୍' ମଧ୍ୟରେ ପାକିସ୍ତାନର ପୂର୍ବତନ ଖେଳାଳିକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କଲେ ରୋହିତ ଶର୍ମା, ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ୍
କଲମ୍ବୋରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ ମ୍ୟାଚ୍ ସମୟରେ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ସେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଅନେକ ବରିଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇଥିଲେ।
Published : February 16, 2026 at 12:59 PM IST
Rohit Sharma-Wasim Akram: ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପର ୨୭ତମ ମ୍ୟାଚ୍ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ୧୫ ଫେବ୍ରୁଆରୀରେ ଖେଳାଯାଇଥିଲା। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ସମୟରେ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନର ଅନେକ ବରିଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ପଡ଼ିଆରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ରୋହିତ ଶର୍ମା ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ ୨୦୨୬ ର ବ୍ରାଣ୍ଡ ଆମ୍ବାସାଡର ଥିବାରୁ ସେ ମଧ୍ୟ ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ ମ୍ୟାଚ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବର ଏକ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ଯେଉଁଥିରେ ରୋହିତ ଶର୍ମା ପାକିସ୍ତାନର ପୂର୍ବତନ ଭେଟେରାନ୍ ବୋଲର ୱାସିମ ଆକ୍ରମଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରୁଥିବାର ନଜର ଆସୁଛନ୍ତି।
ୱାସିମ ଆକ୍ରମଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କଲେ ରୋହିତ ଶର୍ମା
କଲମ୍ବୋରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଆଇସିସିର ବ୍ରାଣ୍ଡ ଆମ୍ବାସାଡର ରୋହିତ ଶର୍ମା ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ସେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଅନେକ ବରିଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇଥିଲେ। ମ୍ୟାଚ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଆର. ପ୍ରେମଦାସା ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ରେ ଏକ ସମାରୋହ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ପୂର୍ବତନ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଅଧିନାୟକ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନୀ ଭେଟେରାନ୍ ୱାସିମ ଆକ୍ରମ ଏହି ସମାରୋହରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ୱାସିମଙ୍କ ସହ ରୋହିତଙ୍କ ସାକ୍ଷାତ ହୋଇଥିଲା। ସେମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏକାଠି ଏକ ଫଟୋ ଉଠାଇଥିଲେ। ଏହାର ଭିଡିଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଭାଇରାଲ୍ ହେଉଛି।
ଆପଣ ଏଠାରେ ଦେଖିପାରି ଘଟଣା ସମୟର ଭିଡିଓ:
Legends Hugs, Kids don’t Shake Hands.. #INDvPAK #T20WorldCup pic.twitter.com/FmfZlF12yA— Nibraz Ramzan (@nibraz88cricket) February 15, 2026
ରୋହିତ ଶର୍ମା ଏବଂ ୱାସିମ ଆକ୍ରମଙ୍କ ଆଲିଙ୍ଗନକୁ ନେଇ ବିବାଦ
ରୋହିତ ଶର୍ମା ଏବଂ ୱାସିମ ଆକ୍ରମଙ୍କ ଆଲିଙ୍ଗନ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଅଧିନାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ଟସ୍ ସମୟରେ ସଲମାନ ଅଲି ଆଗାଙ୍କ ସହ ହାତ ମିଳାଇ ନଥିଲେ। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ହାତ ମିଳାଇବା ପରମ୍ପରା ଜାରି ରଖିଥିଲା। ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଉଭୟ ଦଳର ଖେଳାଳିମାନେ ହାତ ମିଳାଇ ନଥିଲେ। ତେଣୁ, ରୋହିତଙ୍କ ସାକ୍ଷାତ ଏବଂ ୱାସିମଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ନାପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି।
Surya Kumar Yadav didn’t shake hands with Salman Ali Agha at the toss.— Roshan Rai (@RoshanKrRaii) February 16, 2026
Indian players didn’t shake Hands with Pakistanis at the end of the match.
But Rohit Sharma was seen hugging Pakistani Wasim Akram.
I just hope Rohit isn’t abused and shamed for it. pic.twitter.com/qJvN1xppIi
ପାକିସ୍ତାନକୁ ଏକ ତରଫା ପରାସ୍ତ କରିଛି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ
ମ୍ୟାଚ୍ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଟସ୍ ହାରି ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିଲା କିନ୍ତୁ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ଆଉଟ୍ ହୋଇ ଯାଇଥିଲେ। ଏହା ପରେ ଇଶାନ କିଶାନ ଏକ ଚମତ୍କାର ବ୍ୟାଟିଂ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ୭୭ ରନ କରିଥିଲେ। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ୨୦ ଓଭରରେ ୧୭୫ ରନ୍ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲା। ଏହାର ଜବାବରେ ପାକିସ୍ତାନ ଜସପ୍ରିତ ବୁମ୍ରା, ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ଓ ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀଙ୍କ ବୋଲିଂକୁ ଖେଳିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲା। ପାକିସ୍ତାନର ପୂରା ଟିମ୍ ୧୧୪ ରନ୍ କରି ଅଲ୍ ଆଉଟ୍ ହୋଇ ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏହିପରି ଭାବେ ଭାରତ ୬୧ ରନରେ ମ୍ୟାଚକୁ ଜିତି ନେଇଥିଲା।