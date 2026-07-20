ଅବସର ଖବରକୁ ନେଇ ଆସିଲା ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ପ୍ରଥମ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ଜାଣନ୍ତୁ କ'ଣ କହିଲେ?
ସମାଲୋଚନା ଉପରେ ନିଜର ମତ ଦେଇ ରୋହିତ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ ଚାଲିଥିବା ଆଲୋଚନା ସତ୍ତ୍ୱେ ତାଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ଲକ୍ଷ୍ୟରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇ ନାହିଁ।
Published : July 20, 2026 at 2:56 PM IST
Rohit Sharma News: ଲର୍ଡସ କ୍ରିକେଟ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ରବିବାର ଖେଳାଯାଇଥିବା ତୃତୀୟ ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚରେ ଭାରତ ଇଂଲଣ୍ଡ ଠାରୁ ୨୭ ରନରେ ପରାଜିତ ହୋଇଛି। ତେବେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଚମତ୍କାର ଫର୍ମରେ ନଜର ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ୧୩୮ ରନର ଏକ ଦମଦାର ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ। ମ୍ୟାଚ୍ ପରେ ରୋହିତ ନିଜ ଅବସରକୁ ନେଇ ଚାଲିଥିବା ସମସ୍ତ ଗୁଜବକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି। ରୋହିତ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବାହାରର ଚର୍ଚ୍ଚା ତାଙ୍କୁ ଦଳର ସଫଳତାରେ ସହଯୋଗ କରିବାରୁ କେବେହେଲେ ଅଟକାଇ ପାରିନାହିଁ। ନିଜ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ୟାରିୟର ମଧ୍ୟରେ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ହେଉଥିବା ସମାଲୋଚନା ଉପରେ ମତ ଦେଇ ରୋହିତ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ ଚାଲିଥିବା ଆଲୋଚନା ସତ୍ତ୍ୱେ ତାଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ଲକ୍ଷ୍ୟରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇ ନାହିଁ।
ଅବସର ଖବରକୁ ନେଇ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା
ବିସିସିଆଇ ଦ୍ୱାରା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ 'ଏକ୍ସ' (X) ରେ ସେୟାର କରାଯାଇଥିବା ଏକ ଭିଡିଓରେ ରୋହିତ କହିଛନ୍ତି, "ମୋର କାମ ହେଉଛି ବ୍ୟାଟରେ ଖେଳିବା, ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇବା ଏବଂ ନିଜ ଦେଶ ତଥା ଦଳର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବା। ମୁଁ ଯେବେଠାରୁ ଡେବ୍ୟୁ କରିଛି, ମତେ ଏହା ହିଁ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି ଏବଂ ମୁଁ ଏହା ଜାରି ରଖିବି। ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି, ମୁଁ ଡେବ୍ୟୁ କରିବା ଦିନଠାରୁ ବାହାରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଲାଗି ରହିଛି ଏବଂ ମୁଁ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଠାରେ ରହିବି, ଏହା ଚାଲିଥିବ। ସେଥିପାଇଁ ମତେ ଏଥିରେ କିଛି ବିଶେଷ ଫରକ ପଡ଼େ ନାହିଁ।"
He was the most-talked about cricketer before the Lord's ODI and he still remains the most-talked about after his scintillating hundred 🙌— BCCI (@BCCI) July 20, 2026
🎥 Hear from the man himself as he soaked everything in to produce a masterclass 🫡 - By @RajalArora #TeamIndia | @ImRo45…
ପୂର୍ବତନ ଭାରତୀୟ ଅଧିନାୟକ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, "ମୋ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ମୁଁ ପଡ଼ିଆ ଭିତରେ କ'ଣ କରୁଛି। ମୁଁ ଦଳର ସଫଳତାରେ ଯୋଗଦାନ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଏବେ ମୋର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୟାନ ଏହା ଉପରେ ହିଁ ଅଛି। ବାହାରର କୋଳାହଳକୁ ଚାଲିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ବାହାରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ନହେବ, ତେବେ ମଜା ଆସିବ ନାହିଁ। ମୋର କାମ ପଡ଼ିଆ ଭିତରେ, ସେମାନଙ୍କ କାମ ବାହାରେ। ମୁଁ ଏହାକୁ ଏହି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଦେଖେ।"
ଲର୍ଡସ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ବିସ୍ଫୋରକ ଶତକ
ରୋହିତ ଦିନିକିଆ କ୍ରିକେଟରେ ଲର୍ଡସ ମଇଦାନରେ ଶତକ ହାସଲ କରିଥିବା ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେ ନିଜ ଇନିଂସ ମଧ୍ୟରେ ୧୭ଟି ଚୌକା ଏବଂ ୫ଟି ଛକା ମାରିଥିଲେ। ତେବେ ସେ ଭାରତୀୟ ଦଳକୁ ବିଜୟୀ କରାଇବାରେ ଅସଫଳ ରହିଥିଲେ। ରୋହିତ କହିଛନ୍ତି, "ଫଳାଫଳକୁ ନେଇ ସାମାନ୍ୟ ନିରାଶା ରହିଛି, କାରଣ ଆମେ ବହୁତ ଭଲ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳୁଥିଲୁ। ବର୍ମିଂହାମରେ ଆମର ଆରମ୍ଭ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା। କାର୍ଡିଫ୍ରେ ଆମେ ବ୍ୟାଟିଂରେ ସାମାନ୍ୟ ପଛରେ ରହିଗଲୁ ଏବଂ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଏକ ବଡ଼ ସ୍କୋରର ପିଛା କରିବାକୁ ଥିଲା। ଆମେ ବ୍ୟାଟିଂରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ୨୦-୨୫ ରନ୍ ପଛରେ ରହିଗଲୁ।"
1️⃣3️⃣8️⃣ Runs— BCCI (@BCCI) July 19, 2026
1️⃣1️⃣0️⃣ Balls
1️⃣7️⃣ Fours & 5️⃣ Sixes
What a knock from Ro-HITMAN Sharma 🔥
Updates ▶️ https://t.co/pLZ2PvDH5G#TeamIndia | #ENGvIND | @ImRo45 pic.twitter.com/ITMhfLq0ID
ଭାରତୀୟ ବୋଲରଙ୍କୁ ରୋହିତଙ୍କ ସମର୍ଥନ
ରୋହିତ ଭାରତୀୟ ବୋଲରମାନଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରି କହିଛନ୍ତି, "ଆମ ବୋଲରମାନେ ଅଧିକ ଦିନିକିଆ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳିନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସମୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଶା କରୁଛୁ, ଆମେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରୁ ଶିଖିବୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ସକାରାତ୍ମକ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରି ଆଗକୁ ଆହୁରି ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବୁ।"
ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ସହ ଯୋଡ଼ି
୩୯ ବର୍ଷୀୟ ରୋହିତ, ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ଦୀର୍ଘ ଦିନର ବ୍ୟାଟିଂ ଭାଗିଦାରୀ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ରୋହିତ ଏବଂ କୋହଲି ଦିନିକିଆରେ ଏକାଠି ୮,୦୦୦ ରୁ ଅଧିକ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଦିନିକିଆ ଇତିହାସରେ ସର୍ବାଧିକ ଶତକୀୟ ଭାଗିଦାରୀ କରିଥିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ସଫଳ ଯୋଡ଼ି। ଲର୍ଡସରେ ସେମାନେ ନିଜର ୨୧ତମ ଶତକୀୟ ଭାଗିଦାରୀ ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି। ଯାହା ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକର ଓ ସୌରଭ ଗାଙ୍ଗୁଲି (୨୬) ଙ୍କ ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି।
କୋହଲିଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ରୋହିତ କହିଛନ୍ତି, "ଆମେ ଆମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ୟାରିୟର ଏକାଠି ଖେଳିଛୁ। ତାଙ୍କ ସହ ପଡ଼ିଆରେ ରହିବା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଆମେ ପରସ୍ପରକୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବେ ବୁଝୁ। ପଡ଼ିଆରେ ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଚିନ୍ତାଧାରା ବାଣ୍ଟିବା ଏବଂ ଆମେ କଣ କରିପାରିବା ତାହା ଆଲୋଚନା କରିବା ସବୁବେଳେ ମଜାଦାର ଥାଏ।"