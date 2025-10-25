ETV Bharat / sports

ସିଡନୀରେ ରୋହିତଙ୍କ ଦମଦାର ଶତକ, ମ୍ୟାଚ ଜିତାଇଲେ RO-KO

ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷ ତୃତୀୟ ଦିନିକିଆରେ 9 ଓ୍ବିକେଟରେ ଭାରତର ବିଜୟ ।

Rohit Sharma
Rohit Sharma (ANI)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 25, 2025 at 4:14 PM IST

|

Updated : October 25, 2025 at 4:55 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ସିଡନୀରେ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ପାଓ୍ବାର ଶୋ । ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ କ୍ୟାରିୟରେ 50ତମ ଓ ଦିନିକିଆରେ 33 ଶତକ ହାସଲ କଲେ ରୋହିତ । 105 ବଲରେ ଏହି ସଫଳତା ପାଇଛନ୍ତି ହିଟ୍‌ମ୍ୟାନ । ସେହିପରି ବିରାଟ କୋହଲି 2ଟି ଡକ୍‌ ପରେ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି । ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷରେ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ ଟିମ୍‌ ଇଣ୍ଡିଆ ହାରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଶେଷ ମ୍ୟାଚରେ ଦଳକୁ ବିଜୟୀ କରାଇଛନ୍ତି ରୋ-କୋ । ରୋହିତ ଅପରାଜିତ 121 ଓ କୋହଲି 74 ରନ୍‌ କରିଛନ୍ତି ।

ଟସ୍‌ ଜିତି କଙ୍ଗାରୁ ଦଳ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ । ଭାରତୀୟ ଦଳର ଘାତକ ବୋଲିଂ ଯୋଗୁଁ 50 ଓଭର ପୂର୍ବରୁ 46.4 ବଲରେ 236 ରନ୍‌ କରି ଅଲଆଉଟ ହୋଇଥିଲା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ । ଭାରତକୁ ବିଜୟ ପାଇଁ 237 ରନ ଆବଶ୍ୟକ ରହିଥିଲା । ଦ୍ବିତୀୟରେ ଭାରତ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ଆସି 38.3 ଓଭରରେ 69 ବଲ ବାକି ଥାଇ କଙ୍ଗାରୁ ଦଳକୁ 9 ଓ୍ବିକେଟରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା ମେନ ଇନ ବ୍ଲୁ ।

ସିଡନୀରେ ରୋହିତ ବିସ୍ଫୋରଣ:

ସିଡନୀରେ ଆଜି ରୋହିତଙ୍କ ଶୋ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ସିରିଜ ପୂର୍ବରୁ ସେ ଯେଉଁ ଓଜନ କମାଇଥିଲା ତାହା କାମରେ ଆସିଛି । ପ୍ରଥମ ଦିନିକିଆରେ ସିନା ରନ୍‌ କରିପାରିନଥିଲେ ଦ୍ବିତୀୟ ଦିନିକିଆରେ 73 ଓ ତୃତୀୟ ଦିନିକିଆରେ ଧୂଆଁଧାର ବ୍ୟାଟିଂ କରି ଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ । 125 ବଲରେ 13 ଚୌକା ଓ 3 ଚୌକା ବଳରେ 121 ରନ୍‌ କରି ଅପରାଜିତ ରହିଛନ୍ତି । ଦିନିକିଆରେ ରୋହିତଙ୍କ ଏହା 33ତମ ଶତକ ଓ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟରେ 50 ତମ ଶତକ । ମ୍ୟାନ ଅଫ ଦ ମ୍ୟାଚ ସହ ସିରିଜରେ ସର୍ବାଧିକ 202 ରନ କରି ମ୍ୟାନ ଅଫ ଦ ସିରିଜ ରୋହିତ ହୋଇଛନ୍ତି ।

ଦିନିକିଆ ସର୍ବାଧିକ ରନରେ ସାଙ୍ଗାକାରଙ୍କୁ ଟପିଲେ କୋହଲି:

ସେହିପରି ବିରାଟ କୋହଲି 2ଟି ମ୍ୟାଚରେ ଡକ୍‌ ପରେ ଶେଷ ଦିନିକିଆରେ ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଟ ଚାଲିଥିଲା । ଆରମ୍ଭରୁ ବେଶ ସତର୍କତାର ସହ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ଦିନିକିଆକରେ 75 ତମ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ କରିଥଲେ । ସେ 81 ବଲରେ 7 ଚୌକା ସହ ଅପରାଜିତ 74 ରନ୍‌ କରି ଏକ ନୂଆ ରେକର୍ଡ କରିଥିଲେ । ଏଥିସହ ସହ ଅଷ୍ଚ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷରେ 2500 ରନ ପୂରଣ କରିଥିଲେ । କୋହଲି ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ କରି ତେନ୍ଦୁଲକରଙ୍କ ପରେ ଦିନିକିଆରେ ଦ୍ବିତୀୟ ସର୍ବାଧିକ ରନ ହାସଲକାରୀ ହୋଇଛନ୍ତି ଓ କୁମାର ସାଙ୍ଗାକାରଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇଛନ୍ତି ।

ହର୍ଷିତଙ୍କ ଘାତକ ବୋଲିଂ:

ସିଡନୀରେ ହର୍ଷିତ ରାଣା ଆଜି ଘାତକ ବୋଲି କରିଥିଲେ । 8.4 ଓଭର ବୋଲିଂ କରି 39 ରନ ଦେଇ ସର୍ବାଧିକ 4ଟି ଓ୍ବିକେଟ ନେଇଥିଲେ । ସେହିପରି ଓ୍ବାସିଂଟନ ସୁନ୍ଦର 2ଟି ଓ୍ବିକେଟ ନେଇଥିବା ବେଳେ ସିରାଜ, କ୍ରିଷ୍ଣା, କୁଳଦୀପ ଓ ଅକ୍ସର ପଟେଲ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ଓ୍ବିକେଟ ନେଇଛନ୍ତି । ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ପକ୍ଷରୁ ରେନସ୍ବ ସର୍ବାଧିକ 56 ରନ କରିଥିଲେ ।

ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଟରଙ୍କ ଆଗରେ ଆଜି କଙ୍ଗାରୁ ବୋଲରଙ୍କ ରଣନୀତି କାମ କରିନଥିଲା । ଭାରତର ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଓ୍ବିକେଟ ପଡିଥିଲା । 24 ରନ କରି ଆଉଟ ହୋଇଥିଲେ ଅଧିନାୟକ ଶୁବମନ ଗିଲ୍‌ । 2-1ରେ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ ହାତେଇ ନେଇଛି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ-2 ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମହିଳା କ୍ରିକେରଙ୍କୁ ଅସଦାଚରଣ ଅଭିଯୋଗ, ଯୁବକ ଗିରଫ

Last Updated : October 25, 2025 at 4:55 PM IST

TAGGED:

ROHIT SHARMA SMASHES 50TH CENTURY
VIRAT KOHLI HITS HALF CENTURY
INDIA WON 3RD ODI AGAINST AUSTRALIA
ରୋହିତ ଶର୍ମା ଶତକ
IND VS AUS 3RD ODI

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

OPINION: ଭାରତୀୟ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ କାହିଁକି ବଢୁଛି ଆତ୍ମହତ୍ୟା ? ପ୍ରାଣଘାତକ ସାଜୁଛି କି ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଭେଦଭାବ ?

'ରୂପା' ହେବ ଭବିଷ୍ୟତର ନୂଆ ସୁନା !; ଅଚାନକ କାହିଁକି ବଢ଼ୁଛି ଦର, ଜାଣନ୍ତୁ...

AI ROBOT CHEF: ଚାଇନିଜ୍‌ଠୁ ମେକ୍ସିକାନ୍‌, ଚୁଟ୍‌କିରେ ତିଆରି କରୁଛି ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳର ସ୍ବାଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ

ଓଡ଼ିଶାରେ ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁହାର ଜାତୀୟ ହାରଠୁ ଅଧିକ, କଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ସରକାର ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.