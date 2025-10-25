ସିଡନୀରେ ରୋହିତଙ୍କ ଦମଦାର ଶତକ, ମ୍ୟାଚ ଜିତାଇଲେ RO-KO
ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷ ତୃତୀୟ ଦିନିକିଆରେ 9 ଓ୍ବିକେଟରେ ଭାରତର ବିଜୟ ।
Published : October 25, 2025 at 4:14 PM IST|
Updated : October 25, 2025 at 4:55 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ସିଡନୀରେ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ପାଓ୍ବାର ଶୋ । ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ କ୍ୟାରିୟରେ 50ତମ ଓ ଦିନିକିଆରେ 33 ଶତକ ହାସଲ କଲେ ରୋହିତ । 105 ବଲରେ ଏହି ସଫଳତା ପାଇଛନ୍ତି ହିଟ୍ମ୍ୟାନ । ସେହିପରି ବିରାଟ କୋହଲି 2ଟି ଡକ୍ ପରେ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି । ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷରେ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ହାରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଶେଷ ମ୍ୟାଚରେ ଦଳକୁ ବିଜୟୀ କରାଇଛନ୍ତି ରୋ-କୋ । ରୋହିତ ଅପରାଜିତ 121 ଓ କୋହଲି 74 ରନ୍ କରିଛନ୍ତି ।
𝐇.𝐔.𝐍.𝐃.𝐑.𝐄.𝐃. 💯— BCCI (@BCCI) October 25, 2025
Take a bow, Rohit Sharma! 🙇♂
ODI century no. 3️⃣3️⃣ for the #TeamIndia opener👏
Updates ▶ https://t.co/omEdJjQOBf#AUSvIND | @ImRo45 pic.twitter.com/vTrIwKzUDO
ଟସ୍ ଜିତି କଙ୍ଗାରୁ ଦଳ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ । ଭାରତୀୟ ଦଳର ଘାତକ ବୋଲିଂ ଯୋଗୁଁ 50 ଓଭର ପୂର୍ବରୁ 46.4 ବଲରେ 236 ରନ୍ କରି ଅଲଆଉଟ ହୋଇଥିଲା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ । ଭାରତକୁ ବିଜୟ ପାଇଁ 237 ରନ ଆବଶ୍ୟକ ରହିଥିଲା । ଦ୍ବିତୀୟରେ ଭାରତ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ଆସି 38.3 ଓଭରରେ 69 ବଲ ବାକି ଥାଇ କଙ୍ଗାରୁ ଦଳକୁ 9 ଓ୍ବିକେଟରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା ମେନ ଇନ ବ୍ଲୁ ।
𝙑𝙞𝙣𝙩𝙖𝙜𝙚 𝙍𝙤𝙝𝙞𝙩 🔥— BCCI (@BCCI) October 25, 2025
1⃣2⃣1⃣* runs
1⃣2⃣5⃣ balls
1⃣3⃣ fours
3⃣ sixes
For his masterclass knock, Rohit Sharma wins the Player of the match award 🥇
Scorecard ▶ https://t.co/omEdJjQOBf#TeamIndia | #3rdODI | #AUSvIND | @ImRo45 pic.twitter.com/OQMTCGzOMD
ସିଡନୀରେ ରୋହିତ ବିସ୍ଫୋରଣ:
ସିଡନୀରେ ଆଜି ରୋହିତଙ୍କ ଶୋ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ସିରିଜ ପୂର୍ବରୁ ସେ ଯେଉଁ ଓଜନ କମାଇଥିଲା ତାହା କାମରେ ଆସିଛି । ପ୍ରଥମ ଦିନିକିଆରେ ସିନା ରନ୍ କରିପାରିନଥିଲେ ଦ୍ବିତୀୟ ଦିନିକିଆରେ 73 ଓ ତୃତୀୟ ଦିନିକିଆରେ ଧୂଆଁଧାର ବ୍ୟାଟିଂ କରି ଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ । 125 ବଲରେ 13 ଚୌକା ଓ 3 ଚୌକା ବଳରେ 121 ରନ୍ କରି ଅପରାଜିତ ରହିଛନ୍ତି । ଦିନିକିଆରେ ରୋହିତଙ୍କ ଏହା 33ତମ ଶତକ ଓ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟରେ 50 ତମ ଶତକ । ମ୍ୟାନ ଅଫ ଦ ମ୍ୟାଚ ସହ ସିରିଜରେ ସର୍ବାଧିକ 202 ରନ କରି ମ୍ୟାନ ଅଫ ଦ ସିରିଜ ରୋହିତ ହୋଇଛନ୍ତି ।
2️⃣0️⃣2️⃣ runs 👏— BCCI (@BCCI) October 25, 2025
2️⃣1️⃣ fours 👌
5️⃣ sixes 👍
A splendid century 💯
For his superb batting, Rohit Sharma is adjudged the Player of the Series! 🔝
Scorecard ▶ https://t.co/omEdJjRmqN#TeamIndia | #3rdODI | #AUSvIND | @ImRo45 pic.twitter.com/Bq2hS8IHLS
ଦିନିକିଆ ସର୍ବାଧିକ ରନରେ ସାଙ୍ଗାକାରଙ୍କୁ ଟପିଲେ କୋହଲି:
A clinical bowling and fielding effort 👏— BCCI (@BCCI) October 25, 2025
A magnificent partnership between 2️⃣ greats 🫡
📸 Moments to cherish from #TeamIndia's 9️⃣-wicket victory in Sydney!
Updates ▶ https://t.co/omEdJjQOBf#AUSvIND | #3rdODI pic.twitter.com/uK7BJJeAUT
ସେହିପରି ବିରାଟ କୋହଲି 2ଟି ମ୍ୟାଚରେ ଡକ୍ ପରେ ଶେଷ ଦିନିକିଆରେ ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଟ ଚାଲିଥିଲା । ଆରମ୍ଭରୁ ବେଶ ସତର୍କତାର ସହ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ଦିନିକିଆକରେ 75 ତମ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ କରିଥଲେ । ସେ 81 ବଲରେ 7 ଚୌକା ସହ ଅପରାଜିତ 74 ରନ୍ କରି ଏକ ନୂଆ ରେକର୍ଡ କରିଥିଲେ । ଏଥିସହ ସହ ଅଷ୍ଚ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷରେ 2500 ରନ ପୂରଣ କରିଥିଲେ । କୋହଲି ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ କରି ତେନ୍ଦୁଲକରଙ୍କ ପରେ ଦିନିକିଆରେ ଦ୍ବିତୀୟ ସର୍ବାଧିକ ରନ ହାସଲକାରୀ ହୋଇଛନ୍ତି ଓ କୁମାର ସାଙ୍ଗାକାରଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇଛନ୍ତି ।
ହର୍ଷିତଙ୍କ ଘାତକ ବୋଲିଂ:
ସିଡନୀରେ ହର୍ଷିତ ରାଣା ଆଜି ଘାତକ ବୋଲି କରିଥିଲେ । 8.4 ଓଭର ବୋଲିଂ କରି 39 ରନ ଦେଇ ସର୍ବାଧିକ 4ଟି ଓ୍ବିକେଟ ନେଇଥିଲେ । ସେହିପରି ଓ୍ବାସିଂଟନ ସୁନ୍ଦର 2ଟି ଓ୍ବିକେଟ ନେଇଥିବା ବେଳେ ସିରାଜ, କ୍ରିଷ୍ଣା, କୁଳଦୀପ ଓ ଅକ୍ସର ପଟେଲ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ଓ୍ବିକେଟ ନେଇଛନ୍ତି । ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ପକ୍ଷରୁ ରେନସ୍ବ ସର୍ବାଧିକ 56 ରନ କରିଥିଲେ ।
ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଟରଙ୍କ ଆଗରେ ଆଜି କଙ୍ଗାରୁ ବୋଲରଙ୍କ ରଣନୀତି କାମ କରିନଥିଲା । ଭାରତର ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଓ୍ବିକେଟ ପଡିଥିଲା । 24 ରନ କରି ଆଉଟ ହୋଇଥିଲେ ଅଧିନାୟକ ଶୁବମନ ଗିଲ୍ । 2-1ରେ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ ହାତେଇ ନେଇଛି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ।
