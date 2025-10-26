ସିଡନୀକୁ ବିଦାୟ କହିଲେ ରୋହିତ ଶର୍ମା; ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ ରହସ୍ୟମୟ ପୋଷ୍ଟ
ରୋହିତ ଶର୍ମା ଶେଷରେ ସିଡନୀରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆକୁ ବିଦାୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ ଭାବମୟ ପୋଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି।
Published : October 26, 2025 at 9:31 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ପୂର୍ବତନ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଅଧିନାୟକ ଏବଂ ଅଭିଜ୍ଞ ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ୍ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ସିଡନୀ କ୍ରିକେଟ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡକୁ ବିଦାୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ୍ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଏକ ରହସ୍ୟମୟ ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ସିଡନୀକୁ ଶେଷ ବିଦାୟ ଦେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଲିଛି ।
ରୋହିତ ଶର୍ମା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ତିନି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଏକଦିବସୀୟ ସିରିଜରେ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ସର୍ବାଧିକ ରନ୍ କରିଥିଲେ। ସେ ଗୋଟିଏ ଶତକ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ସମେତ ୨୦୨ ରନ୍ କରିଥିଲେ। ରୋହିତ ଏହି ସିରିଜରେ ପୂର୍ବପରି ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଦେଖାଯାଇ ନଥିଲେ। ପୂର୍ବତନ କ୍ରିକେଟର ମହମ୍ମଦ କୈଫ୍ ଏହା ଉପରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି।
One last time, signing off from Sydney 👊 pic.twitter.com/Tp4ILDfqJm— Rohit Sharma (@ImRo45) October 26, 2025
ଅଧିନାୟକ ଭାବେ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଏବଂ ବିସ୍ଫୋରକ ବ୍ୟାଟିଂ କରୁଥିବା ରୋହିତ ଶର୍ମା ଏବେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ଏକ ଶାନ୍ତ ଏବଂ ସଞ୍ଜମ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ରୋହିତ ସମଗ୍ର ସିରିଜରେ ୨୩୬ ବଲ୍ ର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କର ପୁରୁଣା ଶୈଳୀରେ ଦେଖାଯାଇ ନଥିଲେ।
କୈଫ୍ ତାଙ୍କ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ରୋହିତଙ୍କ ବିଷୟରେ କହି କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏହା ଅଧିନାୟକତ୍ୱ ଯୋଗୁଁ। ଏବେ ସେ କେବଳ ଜଣେ ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ୍ ଭାବେ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ସେ ସତର୍କ ରହିବେ। ସେ ଜଣେ ଅଧିନାୟକ କିମ୍ବା ନେତା ନୁହଁନ୍ତି।" ପ୍ରଥମ ବଲ୍ ରୁ ଛକା ମାରି ଉଦାହରଣ ଦେଇ ନେତୃତ୍ୱ ନେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଚାପ ନାହିଁ। ସେ ବହୁତ ବଲ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି।"
ROHIT SHARMA SIGNS OFF FROM AUSTRALIA:— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) October 26, 2025
- Most ODI hundreds by a visiting batter (6).
- Only visiting batter with 50+ sixes across formats.
- Only Indian player with two POTS in ODIs. pic.twitter.com/R6YjbG44bp
ପର୍ଥ ପିଚ୍ରେ ମାତ୍ର 8(14) ରନ୍ ର ଫ୍ଲପ୍ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପରେ, ସେ ଆଡିଲେଡ୍ରେ 97 ବଲ୍ରେ 73 ଏବଂ ସିଡନୀରେ ଅପରାଜିତ 121* (125) ରନ୍ କରି ଭାରତକୁ ନଅ ୱିକେଟ୍ରେ ବିଜୟୀ କରାଇଥିଲେ। ଏବେ, ରୋହିତ ଶେଷରେ ଜଣେ କ୍ରିକେଟର୍ ଭାବେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆକୁ ବିଦାୟ ଦେଇଛନ୍ତି।
କୈଫ୍ ଆହୁରି ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି, "ରୋହିତ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ସ୍କୋର୍ ରନ୍ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ବିଚାର କରିବେ। ସେ 20 ବଲ୍ରେ 40 ରନ୍ ର କ୍ୟାମିଓ ଖେଳିବେ ନାହିଁ। ସେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ, ସେ ବଡ଼ ଇନିଂସ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି। ସେ କମ୍ ବିପଦ ନେବେ ଏବଂ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ଇନିଂସ୍ ନେବେ। ଏବେ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ସେ ତାଙ୍କର ୱିକେଟ୍ ହରାଇବେ ନାହିଁ।"
ଗତ ଶନିବାର ଦିନ ଭାରତୀୟ ଓପନର ରୋହିତ ତାଙ୍କର ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଦେଖାଇଥିଲେ। କାରଣ ସେ କୌଣସି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିୟ ବୋଲରଙ୍କୁ କ୍ଷୁବ୍ଧ କରିନଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରତିପକ୍ଷ ଆକ୍ରମଣକୁ କଡ଼ା ଜବାବ ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା 2027 ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଖେଳିବେ କି ନାହିଁ ସେ ନେଇ ଏକ ବିତର୍କ ଚାଲିଛି।
INSTAGRAM STORY OF ROHIT SHARMA 🥹🇮🇳 pic.twitter.com/Ib8DlYrGTy— Johns. (@CricCrazyJohns) October 26, 2025
ତିନି ମ୍ୟାଚ୍ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ରୋହିତ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ, ସେ ମୁମ୍ବାଇର ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଶିବାଜୀ ପାର୍କରେ ପୂର୍ବତନ ଭାରତୀୟ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଅଭିଷେକ ନାୟାରଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନେଇଥିଲେ।
ରୋହିତ ଜଣେ ଚାମ୍ପିଅନ କ୍ରିକେଟର ଏବଂ ତାଙ୍କ ନାମରେ ଅନେକ ରେକର୍ଡ ରହିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଏକଦିବସୀୟରେ ସର୍ବାଧିକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍କୋର ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। 2027 ବହୁତ ଦୂରରେ, ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଟିଂର ମଜା ନେବା ଉଚିତ।
