2023 ବିଶ୍ବକପ୍ ହାରିବା ପରେ କ୍ରିକେଟରୁ ଅବସର ନେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ରୋହିତ
ମାଷ୍ଟର୍ସ ୟୁନିଅନ କନଭୋକେସ 2025 ଇଭେଣ୍ଟରେ ଯୋଗ ଦେଇ ଏପରି କହିଛନ୍ତି : ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟକ ହିଟ୍ମ୍ୟାନ ରୋହିତ ଶର୍ମା ।
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟକ ହିଟ୍ମ୍ୟାନ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଅବସରକୁ ନେଇ ମୁହଁ ଖୋଲିଛନ୍ତି । 2023 ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ବକପ ପରେ କ୍ରିକେଟରୁ ସେ ଅବସର ନେବାକୁ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି । ଭାରତ ବିଶ୍ବକପ ହାତେଇବାରେ ଗୋଟିଏ ପାଦ ପଛରେ ରହିଯିବାରୁ ବର୍ଷ ବର୍ଷର ସ୍ବପ୍ନ ଭାଙ୍ଗିଯାଇଥିଲା । ଯାହାକୁ ନେଇ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗିପଡିଥିଲେ ।
ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ବକପ ପରଜାୟ ପରେ ଅବସର ନେବାକୁ ଭାବିଥିଲେ ରୋହିତ:
"2023 ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ବକପ ପରଜାୟକୁ ମନେପକାଇ ରୋହିତ କହିଛନ୍ତି, " ମୋତେ ଏହା ଲାଗୁଛି ଯେତବେଳେ ଆପଣ ଏକ ଜିନିଷରେ ନିଜର ପରାଜ ଜିଜାନ ଲଗାଇ ଦିଅ ଓ ପରେ ଫଳାଫଳ ମିଳେ ନାହିଁ ତେବେ ତାହା ଏକ ସ୍ବଭାବିକ ରିଆକ୍ସନ ହେବ । ମୋ ସହ ବି ସମାନ ହୋଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଏହା ବି ଜଣାଥିଲା ଜୀବନ ଏଇଟି ଶେଷ ହୋଇଯାଏ ନାହିଁ, ଏହା ମୋ ପାଇଁ ଏକ ବଡ ଶିକ୍ଷା ଥିଲା ଯେ ନିରାଶର କିପରି ମୁକାବିଲା କରିବ । ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି, ଆଗକୁ କିଛି ହେବାକୁ ଯାଉଛି ୟୁଏସଏ ଏବଂ ଓ୍ବେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜରେ 2024 ଟି20 ବିଶ୍ବକପ୍ ଉପରେ ମୋର ପୁରା ଫୋକସ ଥିଲା ଦିନେ ଏକ ଏପରି ସମୟ ଆସିଲା ମୋତେ ଲାଗିଲା ଏହି ଖେଳ ମୁଁ ଆଉ ଖେଳିବିନି, କାହିଁକିନା ଏହା ମୋ ଠାରୁ ସବୁକିଛି ଛଡାଇ ନେଇଥିଲା । ମୋତେ ଲାଗିଲା ମୋ ପାଖରେ ଆଉ କିଛିବି ନାହିଁ । ।" ମାଷ୍ଟର୍ସ ୟୁନିଅନ କନଭୋକେସ 2025 ଇଭେଣ୍ଟରେ ଏପରି କହିଛନ୍ତି ରୋହିତ ।
"ରୋହିତ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ମୋଟିଭେସନ ପାଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କିଛି ସମୟ ଲାଗିଥିଲା । ପୁଣି ଥରେ ପୂର୍ବସ୍ଥିତିକୁ ଫେରିବାକୁ ମୋତେ ସମୟ ଲାଗିଲା । ନିଜ ବିଷୟରେ ବହୁତ ଥର ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡିଲା । ମୋ ନିଜକୁ ମନେ ପକାଉଦେଉଥିଲି, ଯାହାକୁ ମୁଁ ପ୍ରକୃତ ଭଲପାଏ ।ତେଣୁ ସହଜରେ ଏହାକୁ ମୁଁ ଛାଡିପାରିଲି ନାହିଁ । ଧିରେ ଧିରେ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କଲି, ପୁଣି ଥେ ପଡିଆରେ ପାଦ ରଖିବାକୁ ରାସ୍ତା ପାଇଲି ।" ରୋହିତ କହିଛନ୍ତି ।
