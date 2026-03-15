"ଏହା ତ କେବଳ ଆରମ୍ଭ...": ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ସଫଳତାକୁ ନେଇ ବଡ଼ ବୟାନ ଦେଲେ ରୋହିତ ଶର୍ମା
ଭାରତୀୟ ଦିନିକିଆ ଦଳର ଅଭିଜ୍ଞ ଓପନର ତଥା ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟକ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଏକ ବଡ଼ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି।
Published : March 15, 2026 at 11:18 AM IST
Rohit Sharma, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ଯୁଗ ଏବେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ପୁରୁଷ ହେଉ କି ମହିଳା, କିମ୍ବା ଜୁନିୟର ଟିମ୍- ସବୁଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଦବଦବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଦଳର ଏହି କ୍ରମାଗତ ବିଜୟକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତୀୟ ଦିନିକିଆ ଦଳର ଅଭିଜ୍ଞ ଓପନର ତଥା ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟକ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଏକ ବଡ଼ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ରୋହିତ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆଇସିସି ଟ୍ରଫି ଜିତିବାର ଏହି ଯେଉଁ ଧାରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ତାହା ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିବ।
"ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ସଫଳତା ଦେଖି ଗର୍ବ ଅନୁଭବ ହେଉଛି"
ମୁମ୍ବାଇରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇ 'ହିଟମ୍ୟାନ୍' ନିଜ ମନର କଥା କହିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, "ବିଗତ କିଛି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଯାହା ହାସଲ କରିଛି, ତାହା ଦେଖିଲେ ଛାତି ଗର୍ବରେ କୁଣ୍ଢେମୋଟ ହୋଇପଡୁଛି। କେବଳ ପୁରୁଷ ଦଳ ନୁହେଁ, ବରଂ ହରମନପ୍ରୀତ କୌରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ମହିଳା ଦଳ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତି ଇତିହାସ ରଚିବା ଏକ ଚମତ୍କାର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଥିଲା।"
#WATCH | Mumbai: Former Captain of the Indian Cricket Team, Rohit Sharma, says, " ...i am very happy and proud to see what we have been witnessing for the last couple of years: to come out with flying colours and achieve what we have achieved. not just the men's team, but also the… https://t.co/ZEMUbgLHBT pic.twitter.com/xNt8arqM6w— ANI (@ANI) March 14, 2026
'ବିଜୟର ଏହି ମୋମେଣ୍ଟମ୍ ବଜାୟ ରହିବ'
ରୋହିତଙ୍କ ମତରେ, ଥରେ ବିଜୟର ରାସ୍ତା ମିଳିଗଲେ ସେହି ଲୟ ବା ମୋମେଣ୍ଟମ୍ ବଜାୟ ରଖିବା ସହଜ ହୋଇଥାଏ। ସେ କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଏହା ତ କେବଳ ଆରମ୍ଭ। ଆମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଛକୁ ଚାହିଁବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳା ଉଭୟ ଦଳ ପାଖରେ ସେହି ଜୟଯାତ୍ରାର ଶକ୍ତି ରହିଛି। ଆମ ଆଲମାରିରେ ଆହୁରି ଅନେକ ଆଇସିସି ଟ୍ରଫି ସ୍ଥାନ ପାଇବାକୁ ବାକି ଅଛି।"
ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର ସଫଳ ଯାତ୍ରା:
- ୨୦୨୪ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍: ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ ଭାରତ ବିଶ୍ୱବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲା।
- ୨୦୨୫ ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଟ୍ରଫି: ୨୦୨୪ ପରେ ପୁଣିଥରେ ରୋହିତଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଭାରତ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ହେବାର ଗୌରବ ପାଇଲା।
- ମହିଳା ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୫: ହରମନପ୍ରୀତ କୌରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ମହିଳା ଟିମ୍ ପ୍ରଥମ ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଟ୍ରଫି ଜିତିଲେ।
- ଅଣ୍ଡର-୧୯ ସଫଳତା: ଗତ ମାସରେ ଆୟୁଷ ମହାତ୍ରେଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ ଭାରତୀୟ ଯୁବ ଦଳ ଜିମ୍ବାୱେରେ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତିଥିବା ବେଳେ, ୨୦୨୫ରେ ନିକି ପ୍ରସାଦଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ମହିଳା ଅଣ୍ଡର-୧୯ ଦଳ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲା।
ଟି-୨୦ ମୁମ୍ବାଇ ଲିଗର ଉଦ୍ଘାଟନ ଉତ୍ସବରେ ରୋହିତ କହିଛନ୍ତି, "ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ଧରି ଆମେ ଯାହା ଦେଖିଛୁ, ତାହା ଦେଖି ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଏବଂ ଆମର ଯାହା ଅଛି ତାହା ହାସଲ କରିବା - କେବଳ ପୁରୁଷ ଦଳ ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ ବରଂ ମହିଳା ଦଳ ଦ୍ୱାରା ମୁମ୍ବାଇରେ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତିବା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ସଫଳତା ଦେଖିବା ପ୍ରକୃତରେ ଚମତ୍କାର ଥିଲା।"
ଶେଷରେ ରୋହିତ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର ଏହି ସୁନାମୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଆଟକିବ ନାହିଁ। ଏହା ସମେତ ଆଗାମୀ ବର୍ଷମାନଙ୍କରେ ଭାରତ ଆହୁରି ଅନେକ ବଡ଼ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ଅତିକ୍ରମ କରିବ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଦୃଢୋକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।