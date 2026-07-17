ଦିନିକିଆରୁ ନେବେ କି ସନ୍ନ୍ୟାସ ରୋହିତ ଶର୍ମା? ଲର୍ଡସ ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ବଢ଼ିଲା ସସପେନ୍ସ, ଲଣ୍ଡନରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ପିତାମାତା
ରୋହିତ ଶର୍ମା ପ୍ରଥମ ଦିନିକିଆରେ ମାତ୍ର ୧୧ ରନ୍ କରିଥିବା ବେଳେ କାର୍ଡିଫ୍ରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ୪୭ ବଲ୍ରେ କେବଳ ୨୬ ରନ୍ ହିଁ କରିପାରିଥିଲେ।
Published : July 17, 2026 at 10:39 AM IST
Rohit Sharma ODI Retirement: ଭାରତୀୟ ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟକ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ପିତାମାତା ଗୁରୁନାଥ ଶର୍ମା ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଶର୍ମା ଭାରତ ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଜୁଲାଇ ୧୯ରେ ଲର୍ଡସଠାରେ ଖେଳାଯିବାକୁ ଥିବା ତୃତୀୟ ତଥା ଶେଷ ଦିନିକିଆ ପୂର୍ବରୁ ଲଣ୍ଡନରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛନ୍ତି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ଦିନିକିଆ କ୍ୟାରିୟରର ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍ ହୋଇପାରେ। ଚୟନକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଗାମୀ ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ଅବଗତ କରାଯିବା ପରେ, ରୋହିତ ନିଜେ ତାଙ୍କ ପିତାମାତାଙ୍କ ପାଇଁ ଲର୍ଡସରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବାକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। ଯେପରି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍ର ସାକ୍ଷୀ ହୋଇପାରିବେ। ଅବଶ୍ୟ ଏହି ସବୁ କଥା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବଳ ରିପୋର୍ଟ ଆଧାରରେ ହିଁ କୁହାଯାଉଛି।
୨୦୨୭ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଉପରେ ରହିଛି ଚୟନକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ନଜର
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ମୁଖ୍ୟ କୋଚ୍ ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀର ଏବଂ ଚୟନ କମିଟି ଗତ ସପ୍ତାହରେ ହିଁ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ଆଗାମୀ ରୋଡ୍ମ୍ୟାପ୍ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ଚୟନକର୍ତ୍ତାମାନେ ଏବେ ୨୦୨୭ ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ୱକପ୍କୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଯୋଜନା ହେଉଛି ଦଳରେ ଯୁବ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ସାମିଲ କରିବା। ଆଶା କରାଯାଉଛି ଯେ ଆଗାମୀ ଦିନିକିଆ ସେଟ୍ଅପ୍ରେ ଯଶସ୍ୱୀ ଜୈସୱାଲଙ୍କ ଭଳି ଯୁବ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ମାନଙ୍କୁ ବଡ଼ ଏବଂ ନିୟମିତ ଭୂମିକା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇପାରେ। ଯେଉଁ କାରଣରୁ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ଆଉ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ ନାହିଁ।
🚨 NO ROHIT SHARMA FOR WORLD CUP. 🚨— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) July 16, 2026
- Lord’s could be Rohit’s final ODI as the selectors have conveyed him he’s not part of the 2027 World Cup plans. (Express Sports). pic.twitter.com/7Mg7Cki2TV
ଚଳିତ ଇଂଲଣ୍ଡ ଗସ୍ତରେ ରୋହିତଙ୍କ ଖରାପ ପ୍ରଦର୍ଶନ
ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ପାଇଁ ଚଳିତ ଇଂଲଣ୍ଡ ଗସ୍ତ ବ୍ୟାଟ୍ରେ ବେଶ୍ ଉତ୍ଥାନ-ପତନ ଭରା ରହିଛି। ସେ ପ୍ରଥମ ଦିନିକିଆରେ ମାତ୍ର ୧୧ ରନ୍ କରିଥିବା ବେଳେ କାର୍ଡିଫ୍ରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ୪୭ ବଲ୍ରେ କେବଳ ୨୬ ରନ୍ ହିଁ କରିପାରିଥିଲେ। ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସିରିଜ୍ ମଧ୍ୟରେ ରୋହିତ ନିଜର ସ୍ୱାଭାବିକ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଶୈଳୀରେ ନଜର ଆସିନଥିଲେ ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡର ଶୃଙ୍ଖଳିତ ବୋଲିଂ ଆକ୍ରମଣ ସାମ୍ନାରେ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ରନ୍ କରିବା ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିବା ଦେଖାଯାଇଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନିକିଆରେ ବିଫଳ ହେବା ମାତ୍ରେ ହିଁ ଏହି ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଯେ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଏବେ ଦିନିକିଆ କ୍ରିକେଟ୍ରୁ ମଧ୍ୟ ଅବସର ନେଇଯିବେ।
🚨 A BIG UPDATE ON ROHIT SHARMA 🇮🇳— Johns. (@CricCrazyJohns) July 16, 2026
- Lord's ODI could be Rohit Sharma's last match for India. [Devendra Pandey]
Selectors has informed that Rohit isn't in plans for 2027 World Cup. pic.twitter.com/r6rOPdDTTv
ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନିକିଆରେ ଭାରତର ପରାଜୟ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ବ୍ୟାଟିଂ କୋଚ୍ ସିତାଂଶୁ କୋଟକଙ୍କୁ ପଚରାଗଲା, ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ କହିଥିଲେ ଯେ ରୋହିତଙ୍କ ଭଳି ଖେଳାଳି ଚାପ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ନାହିଁ। କୋଟକ କହିଥିଲେ, "ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ଭଳି ବଡ଼ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଚାପ ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ସେ ଏତେ ଅଭିଜ୍ଞ ଏବଂ ବଡ଼ କ୍ରିକେଟର ଯେ ଏଭଳି କଥା ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମ ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ରନ୍ ହୋଇନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏହାଦ୍ୱାରା କିଛି ଫରକ ପଡ଼େ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଲାଗୁଥିଲା ଯେ ସେ ଏକ ବଡ଼ ପାଳି ଖେଳିବେ।"
Batting coach Sitanshu Kotak has thrown his weight behind Rohit Sharma despite a slow start to the series for the former skipper 🗣️#ENGvIND pic.twitter.com/VuNEOojFDP— Cricbuzz (@cricbuzz) July 17, 2026
ମହାନ ଦିନିକିଆ କ୍ୟାରିୟରର ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଅନ୍ତ
ଲର୍ଡସ ଦିନିକିଆ ଯଦି ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୁଏ, ତେବେ ଏହା କ୍ରିକେଟ୍ ଇତିହାସର ଅନ୍ୟତମ ଚମତ୍କାର ଦିନିକିଆ କ୍ୟାରିୟରର ଅନ୍ତ ଘଟାଇବ। ରୋହିତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୨୮୬ଟି ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ୪୮.୬୭ ର ଏକ ଚମତ୍କାର ହାରାହାରିରେ ୧୧୭୩୧ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁଥିରେ ୩୨ଟି ଶତକ ଏବଂ ୫୮ଟି ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ସାମିଲ ଅଛି। ତାଙ୍କ ନାମରେ ଦିନିକିଆ ଇତିହାସର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍କୋର (୨୬୪ ରନ୍) କରିବାର ରେକର୍ଡ ରହିଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସେ ନିଜ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ ଭାରତକୁ ୨୦୨୩ ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ୱକପ୍ର ଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚାଇଥିଲେ ଏବଂ ୨୦୨୪ ରେ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଟ୍ରଫି ଜିତାଇଥିଲେ। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ତାଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବର୍ଷ ୨୦୨୫ ର ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଟ୍ରଫି ମଧ୍ୟ ଜିତିଥିଲା।