ETV Bharat / sports

କୋହଲିଙ୍କ ପରେ ରୋହିତ ବି ବାଦ୍? ସିରିଜ୍ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତକୁ ବଡ଼ ଝଟ୍‌କା, ଚିନ୍ତାରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ!

ବିରାଟଙ୍କ ସାଥୀ ଖେଳାଳି ତଥା ଭେଟେରାନ୍ ଓପନିଂ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ।

Team India Injury
କୋହଲିଙ୍କ ପରେ ରୋହିତ ବି ଦିନିକିଆ ସିରିଜରୁ ବାଦ୍? (INAS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : June 4, 2026 at 3:14 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Team India Injury, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଷ୍ଚାର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ବିରାଟ କୋହଲି ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍‌ରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଛନ୍ତି । ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ସାଥୀ ଖେଳାଳି ତଥା ଭେଟେରାନ୍ ଓପନିଂ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । କୋହଲି ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଆହତ ଜନିତ ସମସ୍ୟା କାରଣରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଭିଜ୍ଞ ଓପନର ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ଫିଟ୍‌ନେସ୍‌କୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଆଶଙ୍କା ଦେଖାଦେଇଛି । ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ଜୁନ୍ ୧୩ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଥିବା ତିନି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ଠିକ୍ ପୂର୍ବରୁ ଦୁଇ ଦିଗ୍‌ଗଜ ଖେଳାଳି ଆହତ ହେବା ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଟିଂ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଝଟକା ପରି ମାନା ଯାଉଛି।

୩୯ ବର୍ଷୀୟ ରୋହିତ ଶର୍ମା ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ ଦିନିକିଆ ଫର୍ମାଟ୍‌ରେ ହିଁ ଭାରତର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ବ କରୁଛନ୍ତି । ସେ ୨୦୨୪ରେ ଟି-୨୦ ଏବଂ ଗତ ବର୍ଷ ମେ ମାସରେ ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟ୍‌କୁ ଅଲବିଦା କହିସାରିଛନ୍ତି । ନିକଟରେ ଶେଷ ହୋଇଥିବା ଆଇପିଏଲ୍ ସମୟରେ ମସଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ରୋହିତ କିଛି ମ୍ୟାଚ୍‌ରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଥିଲେ । ଯଦିଓ ତାଙ୍କୁ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିବା ସ୍କ୍ୱାଡ୍‌ରେ ସ୍ଥାନ ମିଳିଛି, କିନ୍ତୁ ବିସିସିଆଇ ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ତାଙ୍କ ଫିଟ୍‌ନେସ୍ ଟେଷ୍ଟ ପାସ୍ କରିବା ଉପରେ ହିଁ ନିର୍ଭର କରିବ । ଏହି ବର୍ଷ ଆଇପିଏଲ୍‌ର ୯ଟି ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ସେ ୩୫.୩୭ ହାରରେ ୨୮୩ ରନ୍ କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁଥିରେ ଦୁଇଟି ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ସାମିଲ ଅଛି ।

ଦିନିକିଆ ଫର୍ମାଟ୍‌ରେ ରୋହିତଙ୍କ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ରେକର୍ଡ ବେଶ୍ ଦମଦାର ରହିଛି। ଏହି ଫର୍ମାଟରେ ଗତ ବର୍ଷ ସେ ୧୪ଟି ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ୫୦ର ଚମତ୍କାର ହାରରେ ୬୫୦ ରନ୍ କରିଥିଲେ ଏବଂ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୨୫ରେ ଭାରତକୁ ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଟ୍ରଫି ଜିତାଇବାରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଚଳତି ବର୍ଷ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ଗତ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍‌ରେ ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଟ୍ ସେତେଟା ଚାଲିନଥିଲା ଏବଂ ସେ ତିନୋଟି ଇନିଂସରେ ମାତ୍ର ୬୧ ରନ୍ ହିଁ କରିପାରିଥିଲେ । ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ୨୦୨୭ ବିଶ୍ୱକପ୍‌ର ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ରୋହିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫିଟ୍ ରହିବା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ ଅଟେ ।

ଅନ୍ୟପଟେ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ଆହତ ସମସ୍ୟା ଟିମ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟର ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି । ଆଇପିଏଲ୍ ଫାଇନାଲ୍‌ରେ ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟନ୍ସ ବିପକ୍ଷରେ ଆରସିବିକୁ ଚାମ୍ପିଅନ୍ କରାଇବା ପାଇଁ ୪୨ ବଲ୍‌ରେ ୭୫ ରନ୍‌ର ଏକ ଅପରାଜିତ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଜୟୀ ଇନିଂସ ଖେଳିବା ସମୟରେ ବିରାଟଙ୍କୁ ଦୌଡ଼ିବାରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଥିଲା । ୩୭ ବର୍ଷୀୟ କୋହଲି ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ରୋହିତଙ୍କ ଭଳି କେବଳ ଦିନିକିଆ କ୍ରିକେଟ୍ ହିଁ ଖେଳୁଛନ୍ତି । ଦିନିକିଆ ଇତିହାସର ଏହି ମହାନତମ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ୨୯୯ଟି ଇନିଂସରେ ରେକର୍ଡ ୫୪ଟି ଶତକ ସହ ୧୪୭୯୭ ରନ୍ କରିଛନ୍ତି । ଗତ ବର୍ଷଠାରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଟ୍‌ରୁ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ରନ୍ ବର୍ଷା ହେଉଛି। ଯେଉଁଠି ସେ ୧୬ଟି ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ୬୮.୫୩ ହାରରେ ୮୯୧ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ:

କ୍ରିକେଟରେ ଏବେ ବି ଚାଲିଛି ମ୍ୟାଚ୍ ଫିକ୍ସିଂ! ଆଇପିଏଲ୍ ଶେଷ ହେବା ପରେ ଲଳିତ ମୋଦି କଲେ ବିସ୍ଫୋରକ ଖୁଲାସା

ବିଶ୍ୱକପ୍ ବିଜେତା ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱ ଶେଷ? ଏହି ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ନେତୃତ୍ୱ

TAGGED:

INDIA VS AFGHANISTAN ODI SERIES
ROHIT SHARMA INJURY
VIRAT KOHLI RULED OUT
ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ
TEAM INDIA INJURY UPDATE

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.