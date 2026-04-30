ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ ଏପରି ନିଆରା ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଲେ ୧୦ ଆଇପିଏଲ୍ ଦଳ, ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ
Rohit Sharma: ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ଆଇପିଏଲର ସମସ୍ତ ୧୦ଟି ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅନ୍ଦାଜରେ ଜନ୍ମଦିନର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଶୁଭକାମନା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ...
Published : April 30, 2026 at 4:10 PM IST
Rohit Sharma Birthday, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳର ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟକ ତଥା ନିଜ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୪ ଏବଂ ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଟ୍ରଫି ୨୦୨୫ ର ଜିତାଇଥିବା ରୋହିତ ଶର୍ମା ଗୁରୁବାର ଦିନ ନିଜର ୩୯ତମ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଏବଂ ଆଇପିଏଲର ଅନ୍ୟତମ ସଫଳ ଅଧିନାୟକ ତଥା ବ୍ୟାଟର ରୋହିତଙ୍କୁ ଆଇପିଏଲର ସମସ୍ତ ୧୦ଟି ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅନ୍ଦାଜରେ ଜନ୍ମଦିନର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଶୁଭକାମନା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ...
ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଏକ୍ସ ରେ ଲେଖିଛି, "ମୁମ୍ବାଇର ରାଜା ଏବଂ ଏକମାତ୍ର ହିଟମ୍ୟାନଙ୍କୁ ଜନ୍ମଦିନର ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା।"
Happiest birthday to the one and only Hitman and आपला मुंबईचा राजा! 🎂👑 pic.twitter.com/qvUO0cCFX5— Mumbai Indians (@mipaltan) April 30, 2026
କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ ଲେଖିଛି, "ଦୁଇଟି ଆଇସିସି ଟ୍ରଫି, ଜଣେ ହିଟମ୍ୟାନ୍। ଜନ୍ମଦିନର ଶୁଭକାମନା, ରୋହିତ ଶର୍ମା।"
2 ICC trophies. One Hitman. Happy Birthday RO 💥🎂 pic.twitter.com/KMhhyosuEt— KolkataKnightRiders (@KKRiders) April 30, 2026
ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଏକ୍ସ (X) ରେ ଲେଖିଛି, "ଆରେ, ଆଜି ସେଇ ଦିନ, ହିଟମ୍ୟାନଙ୍କ ସେଇ ଖାସ୍ ଦିନ। ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଜନ୍ମଦିନର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଯିଏ ବ୍ୟାଟିଂକୁ ସହଜ କରନ୍ତି ଏବଂ କ୍ରିକେଟକୁ ଅଧିକ ମଜାଦାର କରନ୍ତି। ହିଟ୍ କରି ଚାଲନ୍ତୁ, ରୋ-ହିଟ୍ ଶର୍ମା।"
𝘼𝙧𝙧𝙚, 𝙖𝙖𝙟 𝙝𝙖𝙞𝙣𝙖, 𝙃𝙞𝙩𝙢𝙖𝙣 𝙠𝙖 𝙬𝙤𝙝 𝙝𝙖𝙞… 👀😅— Royal Challengers Bengaluru (@RCBTweets) April 30, 2026
Happy Birthday to the man who makes batting look effortless and makes cricket more entertaining. Keep hitting ‘em, Ro-Hit Sharma! 🎂❤️@ImRo45 | #PlayBold #ನಮ್ಮRCB pic.twitter.com/2H2o4qTAmJ
ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ସହ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜାଙ୍କ ଦୁଇଟି ଫଟୋ ସେୟାର କରି ତାଙ୍କୁ ଜନ୍ମଦିନର ଶୁଭକାମନା ଜଣାଇଛି।
Happy birthday Hitman! 🇮🇳😂💗 pic.twitter.com/mX3zoCa6gX— Rajasthan Royals (@rajasthanroyals) April 30, 2026
ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟନ୍ସ ନିଜ ଏକ୍ସ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ଦୁଇଟି ଫଟୋ ସେୟାର କରି ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ଜନ୍ମଦିନର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛି। ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟନ୍ସ ନିଜ ଏକ୍ସ ପୋଷ୍ଟରେ ଲେଖିଛି, "ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ସୁପର-ହିଟ୍ ଜନ୍ମଦିନର ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭକାମନା, ରୋହିତ।"
Wishing you a super-𝐇𝐈𝐓 birthday, Rohit! 💙🎂 pic.twitter.com/Gqe6IeimP8— Gujarat Titans (@gujarat_titans) April 30, 2026
ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ ନିଜ ଅଧିନାୟକ ଅକ୍ଷର ପଟେଲଙ୍କ ସହ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ଫଟୋ ସେୟାର କରି ତାଙ୍କୁ ଜନ୍ମଦିନର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛି।
Arey, aaj woh apne Hitman ka woh hai 💙🎂 pic.twitter.com/eVVJ2yokT9— Delhi Capitals (@DelhiCapitals) April 30, 2026
ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ଫଟୋ ସେୟାର କରି ଲେଖିଛି, "ଖୁସି, ରନ୍ ଏବଂ ହୃଦୟ ସବୁ ଏକାଠି ଆସୁଛି। ଜନ୍ମଦିନ ମୁବାରକ, ରୋହିତ ଶର୍ମା।"
Pulling joy, runs, and hearts all at once. ✨— Chennai Super Kings (@ChennaiIPL) April 30, 2026
Happy Birthday, Rohit Sharma! 🎉#WhistlePodu #SuperBirthday pic.twitter.com/3kD89cldya
ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପର ଜାଏଣ୍ଟସ୍ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ଏବଂ ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଟ୍ରଫି ସହିତ ଫଟୋ ସେୟାର କରି ଲେଖିଛି, "ଏଇଟା, ସେଇଟା ଏବଂ କେବଳ ଜଣେ ହିଁ ରୋ, ଜନ୍ମଦିନ ମୁବାରକ ହିଟମ୍ୟାନ୍।"
Ye, woh… aur ek hi RO 💙— Lucknow Super Giants (@LucknowIPL) April 30, 2026
Happy birthday, Hitman 🥳 pic.twitter.com/aoaVvR4YDd
ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ (SRH) ଲେଖିଛି, "ରେକର୍ଡ। ପ୍ରଶଂସା। ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର ଜଣେ ପ୍ରକୃତ ଭେଟେରାନ୍। ଜନ୍ମଦିନ ମୁବାରକ, ହିଟମ୍ୟାନ୍।"
Records. Accolades. And a true legend of Indian Cricket. 🧡— SunRisers Hyderabad (@SunRisers) April 30, 2026
Happy Birthday, Hitman 🎂 pic.twitter.com/Ge5y1C26do
ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସ ଏକ୍ସ (X) ରେ ଏକ ଭିଡିଓ ସେୟାର କରିଛି। ଏଥିରେ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଦଳର ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ଭେଟୁଥିବାର ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ପଞ୍ଜାବ କ୍ୟାପସନରେ ଲେଖିଛି, "ରୋହିତଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ କ’ଣ କହିବେ? ହାପି ବର୍ଥ ଡେ ହିଟମ୍ୟାନ୍।"
