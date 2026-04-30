ETV Bharat / sports

ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ ଏପରି ନିଆରା ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଲେ ୧୦ ଆଇପିଏଲ୍ ଦଳ, ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ

ରୋହିତ ଶର୍ମା (IANS: File Photo)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : April 30, 2026 at 4:10 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Rohit Sharma Birthday, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳର ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟକ ତଥା ନିଜ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୪ ଏବଂ ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଟ୍ରଫି ୨୦୨୫ ର ଜିତାଇଥିବା ରୋହିତ ଶର୍ମା ଗୁରୁବାର ଦିନ ନିଜର ୩୯ତମ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଏବଂ ଆଇପିଏଲର ଅନ୍ୟତମ ସଫଳ ଅଧିନାୟକ ତଥା ବ୍ୟାଟର ରୋହିତଙ୍କୁ ଆଇପିଏଲର ସମସ୍ତ ୧୦ଟି ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅନ୍ଦାଜରେ ଜନ୍ମଦିନର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଶୁଭକାମନା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ...

ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଏକ୍ସ ରେ ଲେଖିଛି, "ମୁମ୍ବାଇର ରାଜା ଏବଂ ଏକମାତ୍ର ହିଟମ୍ୟାନଙ୍କୁ ଜନ୍ମଦିନର ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା।"

କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ ଲେଖିଛି, "ଦୁଇଟି ଆଇସିସି ଟ୍ରଫି, ଜଣେ ହିଟମ୍ୟାନ୍। ଜନ୍ମଦିନର ଶୁଭକାମନା, ରୋହିତ ଶର୍ମା।"

ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଏକ୍ସ (X) ରେ ଲେଖିଛି, "ଆରେ, ଆଜି ସେଇ ଦିନ, ହିଟମ୍ୟାନଙ୍କ ସେଇ ଖାସ୍ ଦିନ। ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଜନ୍ମଦିନର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଯିଏ ବ୍ୟାଟିଂକୁ ସହଜ କରନ୍ତି ଏବଂ କ୍ରିକେଟକୁ ଅଧିକ ମଜାଦାର କରନ୍ତି। ହିଟ୍ କରି ଚାଲନ୍ତୁ, ରୋ-ହିଟ୍ ଶର୍ମା।"

ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ସହ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜାଙ୍କ ଦୁଇଟି ଫଟୋ ସେୟାର କରି ତାଙ୍କୁ ଜନ୍ମଦିନର ଶୁଭକାମନା ଜଣାଇଛି।

ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟନ୍ସ ନିଜ ଏକ୍ସ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ଦୁଇଟି ଫଟୋ ସେୟାର କରି ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ଜନ୍ମଦିନର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛି। ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟନ୍ସ ନିଜ ଏକ୍ସ ପୋଷ୍ଟରେ ଲେଖିଛି, "ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ସୁପର-ହିଟ୍ ଜନ୍ମଦିନର ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭକାମନା, ରୋହିତ।"

ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ ନିଜ ଅଧିନାୟକ ଅକ୍ଷର ପଟେଲଙ୍କ ସହ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ଫଟୋ ସେୟାର କରି ତାଙ୍କୁ ଜନ୍ମଦିନର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛି।

ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ଫଟୋ ସେୟାର କରି ଲେଖିଛି, "ଖୁସି, ରନ୍ ଏବଂ ହୃଦୟ ସବୁ ଏକାଠି ଆସୁଛି। ଜନ୍ମଦିନ ମୁବାରକ, ରୋହିତ ଶର୍ମା।"

ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପର ଜାଏଣ୍ଟସ୍ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ଏବଂ ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଟ୍ରଫି ସହିତ ଫଟୋ ସେୟାର କରି ଲେଖିଛି, "ଏଇଟା, ସେଇଟା ଏବଂ କେବଳ ଜଣେ ହିଁ ରୋ, ଜନ୍ମଦିନ ମୁବାରକ ହିଟମ୍ୟାନ୍।"

ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ (SRH) ଲେଖିଛି, "ରେକର୍ଡ। ପ୍ରଶଂସା। ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର ଜଣେ ପ୍ରକୃତ ଭେଟେରାନ୍। ଜନ୍ମଦିନ ମୁବାରକ, ହିଟମ୍ୟାନ୍।"

ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସ ଏକ୍ସ (X) ରେ ଏକ ଭିଡିଓ ସେୟାର କରିଛି। ଏଥିରେ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଦଳର ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ଭେଟୁଥିବାର ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ପଞ୍ଜାବ କ୍ୟାପସନରେ ଲେଖିଛି, "ରୋହିତଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ କ’ଣ କହିବେ? ହାପି ବର୍ଥ ଡେ ହିଟମ୍ୟାନ୍।"

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ:

TAGGED:

ROHIT SHARMA BIRTHDAY SPECIAL
HAPPY BIRTHDAY ROHIT SHARMA
IPL 2026
ରୋହିତ ଶର୍ମା
ROHIT SHARMA BIRTHDAY SPECIAL

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.