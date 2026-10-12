ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ଘାତକ ବୋଲିଂ, ୩୬ ରନ୍ ଦେଇ ନେଲେ ୫ ୱିକେଟ୍
ରୋହିତ ଶର୍ମା ନିଜର ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ଇନିଂସରେ କମାଲ କରି ୫ଟି ୱିକେଟ୍ ନେବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି ।
Published : October 12, 2026 at 5:01 PM IST
ଜମ୍ମୁ-କାଶ୍ମୀର ରଣଜୀ ଟ୍ରଫି ୨୦୨୬-୨୭ ଅଭିଯାନର ଏକ ଚମତ୍କାର ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ଶ୍ରୀନଗରର ଶେର-ଏ-କାଶ୍ମୀର ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯାଉଥିବା ଚଳିତ ସିଜନର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଘରୋଇ ଦଳ ଚମତ୍କାର ବୋଲିଂ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ସମଗ୍ର ଦଳକୁ ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ ମାତ୍ର ୧୯୬ ରନ୍ରେ ଅଲ ଆଉଟ୍ କରିଦେଇଛି । ଚଳିତ ବର୍ଷ ଇତିହାସ ରଚି ନିଜର ପ୍ରଥମ ରଣଜୀ ଟ୍ରଫି ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିଥିବା ଜମ୍ମୁ-କାଶ୍ମୀର ଦଳ ଏଥର ମଧ୍ୟ ସେହି ସମାନ ଦବ୍ଦବା ସହିତ ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇଛି । ଅବଶ୍ୟ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ର ପ୍ରକୃତ ହିରୋ ଜଣେ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ଥିଲେ, ଯିଏ ପ୍ରାୟ ଦୁଇ ବର୍ଷ ପରେ ଦଳ ପାଇଁ ରେଡ୍-ବଲ୍ କ୍ରିକେଟ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜର ଘାତକ ବୋଲିଂ ପାଇଁ ସବୁଆଡେ ପ୍ରଶଂସା ସାଉଁଟିଛନ୍ତି ।
ଏହି ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିବା ଖେଳାଳି ଜଣକ ଅନ୍ୟ କେହି ନୁହନ୍ତି, ବରଂ ଜମ୍ମୁ-କାଶ୍ମୀରର ଅଭିଜ୍ଞ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ରୋହିତ ଶର୍ମା। ଘରୋଇ କ୍ରିକେଟରେ ନିଜର ଚମତ୍କାର ବୋଲିଂ ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା ୩୨ ବର୍ଷୀୟ ରୋହିତ ଶର୍ମା ନିଜର ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ଇନିଂସରେ କମାଲ କରି ୫ଟି ୱିକେଟ୍ ଅକ୍ତିଆର କରିଛନ୍ତି । ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସନ୍ତୁଳିତ ବୋଲିଂ କରି ୨୧.୨ ଓଭରରେ ମାତ୍ର ୩୬ ରନ୍ ଦେଇ ୫ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ୱିକେଟ୍ ନିଜ ନାମରେ କରିଛନ୍ତି । ରୋହିତଙ୍କ ଏହି ପ୍ରଦର୍ଶନ ଏଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ, କାରଣ ସେ ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୨୪ରେ ସର୍ଭିସେସ୍ ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ମ୍ୟାଚ୍ ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ରେଡ୍-ବଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍କୁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ସେ କୌଣସି ୱିକେଟ୍ ହାସଲ କରିପାରି ନଥିଲେ ।
ମ୍ୟାଚ୍ କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ ଟସ୍ ଜିତି ଜମ୍ମୁ-କାଶ୍ମୀର ଅଧିନାୟକ ପାରସ ଡୋଗ୍ରା ପ୍ରଥମେ ବୋଲିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ, ଯାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସଠିକ୍ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥିଲା । ଅଧିନାୟକଙ୍କ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସଫଳ କରି ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ରୋହିତ ଶର୍ମା ଏବଂ ବାମହାତୀ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ସୁନୀଲ କୁମାର ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ବ୍ୟାଟରମାନଙ୍କୁ କ୍ରିଜ୍ରେ ତିଷ୍ଠିବାକୁ କୌଣସି ସୁଯୋଗ ଦେଇ ନଥିଲେ । ଦୁଇ ବୋଲର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଏବଂ ମଧ୍ୟଭାଗ ଓଭରଗୁଡ଼ିକରେ ଏଭଳି ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ ଯେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଇନିଂସ ୭୪.୨ ଓଭରରେ ମାତ୍ର ୧୯୬ ରନ୍ରେ ଅଲ୍ ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା ।
Rohit Sharma 5 WICKETS! (21.2-8-36-5), Madhya Pradesh 196/10 #JKvMP #RanjiTrophy #Elite— BCCI Domestic (@BCCIdomestic) October 11, 2026
ରୋହିତ ଶର୍ମା ଯେଉଁଠି ୫ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟପଟେ ସୁନୀଲ କୁମାର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଚମତ୍କାର ସାଥ୍ ଦେଇ ୨୩ ଓଭରରେ ୬୯ ରନ୍ ବ୍ୟୟ କରି ୪ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ୱିକେଟ୍ ଅକ୍ତିଆର କରିଥିଲେ । ଏହାବ୍ୟତୀତ ନିକଟରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟରେ ପଦାର୍ପଣ କରିଥିବା ଯୁବ ବୋଲର ଆକିବ୍ ନବୀ ମଧ୍ୟ ସନ୍ତୁଳିତ ବୋଲିଂ କରି ୨୦ ଓଭରରେ ୧ଟି ୱିକେଟ୍ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି । ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ପକ୍ଷରୁ ଅଧିନାୟକ ଶୁଭମ ଶର୍ମା ଦଳର ଇନିଂସକୁ ସମ୍ଭାଳିବା ପାଇଁ ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲେ ଏବଂ ୧୭୪ଟି ବଲ୍ର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇ ୭୯ ରନ୍ର ଏକ ସଂଘର୍ଷପୂର୍ଣ୍ଣ ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ । ତାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ତଳ ଅର୍ଡରରେ ଅଷ୍ଟମ ସ୍ଥାନରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ଆସିଥିବା ଆର୍ଯ୍ୟନ ପାଣ୍ଡେ ୬୦ଟି ବଲ୍ରୁ ୩୫ ରନ୍ର ଯୋଗଦାନ ଦେଇଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ଦଳ କଷ୍ଟରେ ୧୯୦ ରନ୍ ପାର୍ କରିପାରିଥିଲା ।
ନିଜର ଏହି ଚମତ୍କାର ୫ ୱିକେଟ୍ ସଫଳତା ସହିତ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ଫାଷ୍ଟ-କ୍ଲାସ୍ କ୍ୟାରିୟରର ପରିସଂଖ୍ୟାନ ଆହୁରି ମଜବୁତ ହୋଇଯାଇଛି । ଏହି ଡାହାଣହାତୀ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜ କ୍ୟାରିୟରରେ ମୋଟ୍ ୨୨ଟି ଫାଷ୍ଟ-କ୍ଲାସ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି। ଯେଉଁଥିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ନାମରେ ୩୯ଟି ୱିକେଟ୍ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇସାରିଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ବୋଲିଂ ହାରାହାରି ୩୪.୬୬ ରହିଛି । ଏହା ତାଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ କ୍ୟାରିୟରର ଦ୍ୱିତୀୟ ୫ ୱିକେଟ୍ ସଫଳତା ଅଟେ । ଏହାବ୍ୟତୀତ ସେ ନିଜ କ୍ୟାରିୟରରେ ୮ଟି ଲିଷ୍ଟ ଏ ମ୍ୟାଚ୍ ଏବଂ ୫ଟି ଟି୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ ମଧ୍ୟ ଖେଳିଛନ୍ତି। ଯେଉଁଥିରେ ସେ ମୋଟ୍ ୮ଟି ୱିକେଟ୍ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି । ଅବଶ୍ୟ ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ ଫର୍ମାଟ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଟି୨୦ରେ ତାଙ୍କୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସଫଳତା ମିଳିନାହିଁ ।