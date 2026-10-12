ETV Bharat / sports

ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ଘାତକ ବୋଲିଂ, ୩୬ ରନ୍ ଦେଇ ନେଲେ ୫ ୱିକେଟ୍

ରୋହିତ ଶର୍ମା ନିଜର ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ଇନିଂସରେ କମାଲ କରି ୫ଟି ୱିକେଟ୍ ନେବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି ।

Rohit Sharma 5 wickets in Ranji Trophy
ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ଘାତକ ବୋଲିଂ (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : October 12, 2026 at 5:01 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ଜମ୍ମୁ-କାଶ୍ମୀର ରଣଜୀ ଟ୍ରଫି ୨୦୨୬-୨୭ ଅଭିଯାନର ଏକ ଚମତ୍କାର ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ଶ୍ରୀନଗରର ଶେର-ଏ-କାଶ୍ମୀର ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯାଉଥିବା ଚଳିତ ସିଜନର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍‌ର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଘରୋଇ ଦଳ ଚମତ୍କାର ବୋଲିଂ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ସମଗ୍ର ଦଳକୁ ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ ମାତ୍ର ୧୯୬ ରନ୍‌ରେ ଅଲ ‌ଆଉଟ୍ କରିଦେଇଛି । ଚଳିତ ବର୍ଷ ଇତିହାସ ରଚି ନିଜର ପ୍ରଥମ ରଣଜୀ ଟ୍ରଫି ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିଥିବା ଜମ୍ମୁ-କାଶ୍ମୀର ଦଳ ଏଥର ମଧ୍ୟ ସେହି ସମାନ ଦବ୍‌ଦବା ସହିତ ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇଛି । ଅବଶ୍ୟ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍‌ର ପ୍ରକୃତ ହିରୋ ଜଣେ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ଥିଲେ, ଯିଏ ପ୍ରାୟ ଦୁଇ ବର୍ଷ ପରେ ଦଳ ପାଇଁ ରେଡ୍-ବଲ୍ କ୍ରିକେଟ୍‌କୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜର ଘାତକ ବୋଲିଂ ପାଇଁ ସବୁଆଡେ ପ୍ରଶଂସା ସାଉଁଟିଛନ୍ତି ।

ଏହି ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିବା ଖେଳାଳି ଜଣକ ଅନ୍ୟ କେହି ନୁହନ୍ତି, ବରଂ ଜମ୍ମୁ-କାଶ୍ମୀରର ଅଭିଜ୍ଞ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ରୋହିତ ଶର୍ମା। ଘରୋଇ କ୍ରିକେଟରେ ନିଜର ଚମତ୍କାର ବୋଲିଂ ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା ୩୨ ବର୍ଷୀୟ ରୋହିତ ଶର୍ମା ନିଜର ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ଇନିଂସରେ କମାଲ କରି ୫ଟି ୱିକେଟ୍ ଅକ୍ତିଆର କରିଛନ୍ତି । ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସନ୍ତୁଳିତ ବୋଲିଂ କରି ୨୧.୨ ଓଭରରେ ମାତ୍ର ୩୬ ରନ୍ ଦେଇ ୫ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ୱିକେଟ୍ ନିଜ ନାମରେ କରିଛନ୍ତି । ରୋହିତଙ୍କ ଏହି ପ୍ରଦର୍ଶନ ଏଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ, କାରଣ ସେ ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୨୪ରେ ସର୍ଭିସେସ୍ ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ମ୍ୟାଚ୍ ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ରେଡ୍-ବଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍‌କୁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ସେ କୌଣସି ୱିକେଟ୍ ହାସଲ କରିପାରି ନଥିଲେ ।

ମ୍ୟାଚ୍ କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ ଟସ୍ ଜିତି ଜମ୍ମୁ-କାଶ୍ମୀର ଅଧିନାୟକ ପାରସ ଡୋଗ୍ରା ପ୍ରଥମେ ବୋଲିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ, ଯାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସଠିକ୍ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥିଲା । ଅଧିନାୟକଙ୍କ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସଫଳ କରି ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ରୋହିତ ଶର୍ମା ଏବଂ ବାମହାତୀ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ସୁନୀଲ କୁମାର ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ବ୍ୟାଟରମାନଙ୍କୁ କ୍ରିଜ୍‌ରେ ତିଷ୍ଠିବାକୁ କୌଣସି ସୁଯୋଗ ଦେଇ ନଥିଲେ । ଦୁଇ ବୋଲର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଏବଂ ମଧ୍ୟଭାଗ ଓଭରଗୁଡ଼ିକରେ ଏଭଳି ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ ଯେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଇନିଂସ ୭୪.୨ ଓଭରରେ ମାତ୍ର ୧୯୬ ରନ୍‌ରେ ଅଲ୍ ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା ।

ରୋହିତ ଶର୍ମା ଯେଉଁଠି ୫ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟପଟେ ସୁନୀଲ କୁମାର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଚମତ୍କାର ସାଥ୍ ଦେଇ ୨୩ ଓଭରରେ ୬୯ ରନ୍ ବ୍ୟୟ କରି ୪ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ୱିକେଟ୍ ଅକ୍ତିଆର କରିଥିଲେ । ଏହାବ୍ୟତୀତ ନିକଟରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟରେ ପଦାର୍ପଣ କରିଥିବା ଯୁବ ବୋଲର ଆକିବ୍ ନବୀ ମଧ୍ୟ ସନ୍ତୁଳିତ ବୋଲିଂ କରି ୨୦ ଓଭରରେ ୧ଟି ୱିକେଟ୍ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି । ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ପକ୍ଷରୁ ଅଧିନାୟକ ଶୁଭମ ଶର୍ମା ଦଳର ଇନିଂସକୁ ସମ୍ଭାଳିବା ପାଇଁ ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲେ ଏବଂ ୧୭୪ଟି ବଲ୍‌ର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇ ୭୯ ରନ୍‌ର ଏକ ସଂଘର୍ଷପୂର୍ଣ୍ଣ ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ । ତାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ତଳ ଅର୍ଡରରେ ଅଷ୍ଟମ ସ୍ଥାନରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ଆସିଥିବା ଆର୍ଯ୍ୟନ ପାଣ୍ଡେ ୬୦ଟି ବଲ୍‌ରୁ ୩୫ ରନ୍‌ର ଯୋଗଦାନ ଦେଇଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ଦଳ କଷ୍ଟରେ ୧୯୦ ରନ୍ ପାର୍ କରିପାରିଥିଲା ।

ନିଜର ଏହି ଚମତ୍କାର ୫ ୱିକେଟ୍ ସଫଳତା ସହିତ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ଫାଷ୍ଟ-କ୍ଲାସ୍ କ୍ୟାରିୟରର ପରିସଂଖ୍ୟାନ ଆହୁରି ମଜବୁତ ହୋଇଯାଇଛି । ଏହି ଡାହାଣହାତୀ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜ କ୍ୟାରିୟରରେ ମୋଟ୍ ୨୨ଟି ଫାଷ୍ଟ-କ୍ଲାସ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି। ଯେଉଁଥିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ନାମରେ ୩୯ଟି ୱିକେଟ୍ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇସାରିଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ବୋଲିଂ ହାରାହାରି ୩୪.୬୬ ରହିଛି । ଏହା ତାଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ କ୍ୟାରିୟରର ଦ୍ୱିତୀୟ ୫ ୱିକେଟ୍ ସଫଳତା ଅଟେ । ଏହାବ୍ୟତୀତ ସେ ନିଜ କ୍ୟାରିୟରରେ ୮ଟି ଲିଷ୍ଟ ଏ ମ୍ୟାଚ୍ ଏବଂ ୫ଟି ଟି୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ ମଧ୍ୟ ଖେଳିଛନ୍ତି। ଯେଉଁଥିରେ ସେ ମୋଟ୍ ୮ଟି ୱିକେଟ୍ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି । ଅବଶ୍ୟ ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ ଫର୍ମାଟ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଟି୨୦ରେ ତାଙ୍କୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସଫଳତା ମିଳିନାହିଁ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ:

TAGGED:

ରଣଜୀ ଟ୍ରଫି ମ୍ୟାଚ୍ ହାଇଲାଇଟ୍ସ
RANJI TROPHY
ROHIT SHARMA RANJI TROPHY
ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ବୋଲର ରୋହିତ ଶର୍ମା
ROHIT SHARMA 5 WICKET HAUL

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.