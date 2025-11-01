ଟେନିସରୁ ରୋହନ ବୋପାନ୍ନାଙ୍କ ଅବସର ଘୋଷଣା
ଦୁଇ ଦଶନ୍ଧୀ ଧରି ଟେନିସ ଖେଳିବା ପରେ ଦୁଇ ଥର ଗ୍ରାଣ୍ଡସ୍ଲାମ ଜିତି ଶେଷରେ ବୃତ୍ତିଗତ ଟେନିସରୁ ଅବସର ନେଲେ ରୋହନ ବୋପାନ୍ନା ।
Published : November 1, 2025 at 4:30 PM IST|
Updated : November 1, 2025 at 4:56 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଟେନିସରୁ ଅବସର ନେଲେ ଭାରତୀୟ ଟେନିସ ତାରକା ରୋହନ ବୋପାନ୍ନା । ଦୁଇ ଦଶନ୍ଧୀ ଧରି ଟେନିସ ଖେଳିବା ପରେ ଦୁଇ ଥର ଗ୍ରାଣ୍ଡସ୍ଲାମ ଜିତି ଶେଷରେ ବୃତ୍ତିଗତ ଟେନିସରୁ ଆଜି ଅବସର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ସେ ପ୍ୟାରିସ ମାଷ୍ଟର୍ସ 1000ରେ ଖେଳିଥିଲେ । ଆଲେକ ଜାଣ୍ଡର ବୁବଲିକଙ୍କ ସହ ଯୋଡି ହୋଇଥିଲେ । ଏହି ଯୋଡି କଡା ପ୍ରତିଯୋଗିତା ସତ୍ତ୍ବେ ରାଉଣ୍ଡ ଅଫ 32ରେ ଜନ ପିଅର୍ସ ଏବଂ ଜେମ୍ସ ଟ୍ରେସିଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ 5-7, 6-2,10-8ରେ ପରଜାତି ହୋଇଥିଲେ ।
20 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ଟେନିସ ଖେଳି ଏକ ଚମତ୍କାର କ୍ୟାରିୟର ମଧ୍ୟ ବନାଇଛନ୍ତି । ଯେଉଁଥିରେ ସେ ନେଟପ୍ଲେ, ଡବଲ୍ସ ଓ ମିକ୍ସଡ ଡବଲ୍ସରେ ନିଜର ଦୃଢ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଦେଖାଇଥିଲେ । 45 ବର୍ଷିୟ ରୋହନ ବୋପାନ୍ନା 2017ରେ ଗାବ୍ରିଏଲା ଡାବ୍ରୋସ୍କିଙ୍କ ସହ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଓପନ ଟାଇଟଲ ଜିତିଥିଲେ । ଏହାପରେ ଭାରତୀୟ ଟେନିସର ଜଣେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଖେଳାଳି ହୋଇପାରିଥିଲେ । ଏହା ସହିତ ସେ ଡାଭିସ କପ୍ ଟାଇ ଏବଂ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ ଗେମ୍ସରେ ଭାରତକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ବ କରିଛନ୍ତି ।
ଯେତେବେଳେ ବୋପାନ୍ନାଙ୍କୁ 43 ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା ସେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆନ ଓପନ ମେନ୍ସ ଡବଲ୍ସ ଟାଇଟଲ ଜିତି ବିଶ୍ବର 1 ନମ୍ବର ସ୍ଥାନରେ ରହି ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରର ସବୁଠାରୁ ସ୍ମରଣୀୟ ଦିନକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ । ସେ ଅନ୍ୟ 4ଟି ଗ୍ରାଣ୍ଡସ୍ଲାମ ଫାଇନାଲରେ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି । ପୁରୁଷ ଡବଲ୍ସରେ ଥରେ ଓ ମିକ୍ସଡ ଡବଲ୍ସରେ 3ଥର । 2012 ଓ 2015ରେ ଏଟିପି ଫାଇନାଲ ଖେଳିଛନ୍ତି ।
ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ପୋଷ୍ଟ:
❤️❤️❤️ pic.twitter.com/IS3scPrwhW— Rohan Bopanna (@rohanbopanna) November 1, 2025
ଏକ୍ସରେ ରୋହନ ବୋପାନ୍ନା ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଏହା ଏକ ବିଦାୟ, କିନ୍ତୁ ଶେଷ ନୁହଁ । ଆପଣ ସେ ଜିନିଷକୁ କିପରି ବିଦାୟ ଦେଇପାରିବେ ଯାହା ତୁମକୁ ପରିଚୟ ଦେଇଛି । 20 ବର୍ଷ ବିତାଇବା ପରେ ଏବେ ସମୟ ଆସିଯାଇଛି ମୁଁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ମୋର ରାକେଟ ବନ୍ଦ କରୁଛି । ଯେତେବେଳେ ଏହା ମୁଁ ଲେଖୁଛି ମୋର ହୃଦୟ ଭାରୀ ଏବଂ କୃତଜ୍ଞ ଅନୁଭବ କରୁଛି । ଭାରତର କର୍ଗ ପରି ଏକ ଛୋଟ ସହରରୁ ମୋର ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିବା, ମୋର ସର୍ଭିସକୁ ସୁଦୃଢ କରିବା ପାଇଁ କାଠଖଣ୍ଡ କାଟିବା, ଷ୍ଟାମିନା ପାଇଁ କଫି ଇଷ୍ଟେଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ଦୌଡିବା ଓ ସ୍ବପ୍ନ ଦେଖିବା ଓ ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ବଡ ଆରେନାର ଲାଇଟ ତଳେ ଠିଆ ହେବା ଏସବୁ ବାସ୍ତବ ଅନୁଭବ ହୁଏ । ଟେନିସ ମୋ ପାଇଁ ଏକ ଖେଳ ନୁହଁ, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ହାରିଯାଇଥିଲି ସେ ମୋତେ ବଳ ଦେଇଛି । ଯେତେବେଳେ ସାରା ଦୁନିଆ ମୋତେ ସନ୍ଦେହ କରୁଥିଲା ସେବେ ବେଳେ ମୋତେ ବିଶ୍ବାସ ଦେଇଛି ।"
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ-INDWvsAUSW Semi Final: ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆକୁ ପରାସ୍ତ କରି ଫାଇନାଲରେ ଭାରତ, ଜେମିମା ଖେଳିଲେ ଅପରାଜିତ ଶତକୀୟ ଇନିଂସ