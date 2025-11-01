ETV Bharat / sports

ଟେନିସରୁ ରୋହନ ବୋପାନ୍ନାଙ୍କ ଅବସର ଘୋଷଣା

ଦୁଇ ଦଶନ୍ଧୀ ଧରି ଟେନିସ ଖେଳିବା ପରେ ଦୁଇ ଥର ଗ୍ରାଣ୍ଡସ୍ଲାମ ଜିତି ଶେଷରେ ବୃତ୍ତିଗତ ଟେନିସରୁ ଅବସର ନେଲେ ରୋହନ ବୋପାନ୍ନା ।

File Photo: Rohan Bopanna
File Photo: Rohan Bopanna (AFP)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : November 1, 2025 at 4:30 PM IST

|

Updated : November 1, 2025 at 4:56 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଟେନିସରୁ ଅବସର ନେଲେ ଭାରତୀୟ ଟେନିସ ତାରକା ରୋହନ ବୋପାନ୍ନା । ଦୁଇ ଦଶନ୍ଧୀ ଧରି ଟେନିସ ଖେଳିବା ପରେ ଦୁଇ ଥର ଗ୍ରାଣ୍ଡସ୍ଲାମ ଜିତି ଶେଷରେ ବୃତ୍ତିଗତ ଟେନିସରୁ ଆଜି ଅବସର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ସେ ପ୍ୟାରିସ ମାଷ୍ଟର୍ସ 1000ରେ ଖେଳିଥିଲେ । ଆଲେକ ଜାଣ୍ଡର ବୁବଲିକଙ୍କ ସହ ଯୋଡି ହୋଇଥିଲେ । ଏହି ଯୋଡି କଡା ପ୍ରତିଯୋଗିତା ସତ୍ତ୍ବେ ରାଉଣ୍ଡ ଅଫ 32ରେ ଜନ ପିଅର୍ସ ଏବଂ ଜେମ୍ସ ଟ୍ରେସିଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ 5-7, 6-2,10-8ରେ ପରଜାତି ହୋଇଥିଲେ ।

20 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ଟେନିସ ଖେଳି ଏକ ଚମତ୍କାର କ୍ୟାରିୟର ମଧ୍ୟ ବନାଇଛନ୍ତି । ଯେଉଁଥିରେ ସେ ନେଟପ୍ଲେ, ଡବଲ୍ସ ଓ ମିକ୍ସଡ ଡବଲ୍ସରେ ନିଜର ଦୃଢ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଦେଖାଇଥିଲେ । 45 ବର୍ଷିୟ ରୋହନ ବୋପାନ୍ନା 2017ରେ ଗାବ୍ରିଏଲା ଡାବ୍ରୋସ୍କିଙ୍କ ସହ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଓପନ ଟାଇଟଲ ଜିତିଥିଲେ । ଏହାପରେ ଭାରତୀୟ ଟେନିସର ଜଣେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଖେଳାଳି ହୋଇପାରିଥିଲେ । ଏହା ସହିତ ସେ ଡାଭିସ କପ୍‌ ଟାଇ ଏବଂ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ ଗେମ୍ସରେ ଭାରତକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ବ କରିଛନ୍ତି ।

ଯେତେବେଳେ ବୋପାନ୍ନାଙ୍କୁ 43 ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା ସେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆନ ଓପନ ମେନ୍ସ ଡବଲ୍ସ ଟାଇଟଲ ଜିତି ବିଶ୍ବର 1 ନମ୍ବର ସ୍ଥାନରେ ରହି ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରର ସବୁଠାରୁ ସ୍ମରଣୀୟ ଦିନକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ । ସେ ଅନ୍ୟ 4ଟି ଗ୍ରାଣ୍ଡସ୍ଲାମ ଫାଇନାଲରେ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି । ପୁରୁଷ ଡବଲ୍ସରେ ଥରେ ଓ ମିକ୍ସଡ ଡବଲ୍ସରେ 3ଥର । 2012 ଓ 2015ରେ ଏଟିପି ଫାଇନାଲ ଖେଳିଛନ୍ତି ।

ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ପୋଷ୍ଟ:

ଏକ୍ସରେ ରୋହନ ବୋପାନ୍ନା ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଏହା ଏକ ବିଦାୟ, କିନ୍ତୁ ଶେଷ ନୁହଁ । ଆପଣ ସେ ଜିନିଷକୁ କିପରି ବିଦାୟ ଦେଇପାରିବେ ଯାହା ତୁମକୁ ପରିଚୟ ଦେଇଛି । 20 ବର୍ଷ ବିତାଇବା ପରେ ଏବେ ସମୟ ଆସିଯାଇଛି ମୁଁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ମୋର ରାକେଟ ବନ୍ଦ କରୁଛି । ଯେତେବେଳେ ଏହା ମୁଁ ଲେଖୁଛି ମୋର ହୃଦୟ ଭାରୀ ଏବଂ କୃତଜ୍ଞ ଅନୁଭବ କରୁଛି । ଭାରତର କର୍ଗ ପରି ଏକ ଛୋଟ ସହରରୁ ମୋର ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିବା, ମୋର ସର୍ଭିସକୁ ସୁଦୃଢ କରିବା ପାଇଁ କାଠଖଣ୍ଡ କାଟିବା, ଷ୍ଟାମିନା ପାଇଁ କଫି ଇଷ୍ଟେଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ଦୌଡିବା ଓ ସ୍ବପ୍ନ ଦେଖିବା ଓ ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ବଡ ଆରେନାର ଲାଇଟ ତଳେ ଠିଆ ହେବା ଏସବୁ ବାସ୍ତବ ଅନୁଭବ ହୁଏ । ଟେନିସ ମୋ ପାଇଁ ଏକ ଖେଳ ନୁହଁ, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ହାରିଯାଇଥିଲି ସେ ମୋତେ ବଳ ଦେଇଛି । ଯେତେବେଳେ ସାରା ଦୁନିଆ ମୋତେ ସନ୍ଦେହ କରୁଥିଲା ସେବେ ବେଳେ ମୋତେ ବିଶ୍ବାସ ଦେଇଛି ।"

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ-INDWvsAUSW Semi Final: ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆକୁ ପରାସ୍ତ କରି ଫାଇନାଲରେ ଭାରତ, ଜେମିମା ଖେଳିଲେ ଅପରାଜିତ ଶତକୀୟ ଇନିଂସ

Last Updated : November 1, 2025 at 4:56 PM IST

TAGGED:

ROHAN BOPANNA RETIREMENT
ROHAN BOPANNA GRAND SLAM WINS
TENNIS PLAYER ROHAN
ରୋହନ ବୋପାନ୍ନା
ROHAN BOPANNA RETIRED

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ମନରୁ ଲିଭିନି 1999 ମହାବାତ୍ୟା: 26 ବର୍ଷ ତଳର କଥା, 300 କିମି ବେଗରେ ପବନ, କୁଢ଼କୁଢ଼ ମୃତଦେହ...

ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀଙ୍କ ମ୍ୟୁଜିକ୍‌ ଥେରାପି, କଷ୍ଟରୁ ଲାଘବ ପାଉଛନ୍ତି କ୍ୟାନସର ରୋଗୀ

ପାଣିକୁ ସାଥୀ କରିଥିବା ଶିଳ୍ପୀ ରଘୁନାଥ,  ଓ୍ୱାଟର କଲର ପେଣ୍ଟିଂରେ ଗ୍ରାମୀଣ ଜୀବନ ଓ ପ୍ରକୃତିକୁ ଦିଅନ୍ତି ଜୀବନ୍ତ ରୂପ

କ୍ୟାନ୍ସର ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କ ହୃଦୟ ଜିଣୁଛନ୍ତି ହରପ୍ରିୟା, କେଶଦାନ କରି ସାଜିଛନ୍ତି ହେୟାର୍ କୁଇନ୍

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.