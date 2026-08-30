ରୋଜର ଫେଡେରରଙ୍କୁ ମିଳିଲା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ‘ହଲ୍ ଅଫ୍ ଫେମ୍’ ସମ୍ମାନ, କାନ୍ଦିପକାଇଲେ ଏହି ମହାନ ଖେଳାଳି
ମହାନ ଟେନିସ ଖେଳାଳି ରୋଜର ଫେଡେରରଙ୍କୁ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଟେନିସ ‘ହଲ୍ ଅଫ୍ ଫେମ୍’ରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି।
Published : August 30, 2026 at 5:25 PM IST
Roger Federer Hall of Fame: ମହାନ ଟେନିସ ଖେଳାଳି ତଥା 20 ଥରର ଗ୍ରାଣ୍ଡ ସ୍ଲାମ ବିଜେତା ରୋଜର ଫେଡେରରଙ୍କୁ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଟେନିସ ‘ହଲ୍ ଅଫ୍ ଫେମ୍’ରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ଏହି ସମ୍ମାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ସମୟରେ ‘ସ୍ୱିସ୍ ମ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରୋ’ ନିଜର ପ୍ରାୟ 30 ମିନିଟର ଅଭିଭାଷଣ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଥର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାବୁକ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ନିଜ ପତ୍ନୀ ମିର୍କାଙ୍କ ପରିଚୟ ଭାଷଣ ପରେ ମଞ୍ଚକୁ ଆସିଥିବା ଫେଡେରର ନିଜ ପିଲାଦିନର ଆଦର୍ଶ ଏବଂ କୋଚ୍ଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ନିଜର ଲୁହ ରୋକିପାରି ନଥିଲେ।
କ୍ରମାଗତ 237 ସପ୍ତାହ ଧରି ବିଶ୍ୱର ନମ୍ବର-1 ଖେଳାଳି ରହିଥିବା ଫେଡେରର ଏହି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ତାଲିକାରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା 272ତମ ସଦସ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସହ ପୂର୍ବତନ ଖେଳାଳି ତଥା ପ୍ରସାରକ ମେରୀ କ୍ୟାରିଲୋଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି।
ରୋଜର ଫେଡେରରଙ୍କ ଆଖିରୁ ଯେତେବେଳେ ଲୁହ ଝରି ପଡ଼ୁଥିଲା, ସେତେବେଳେ ସେ ମଜାକ କରି କହିଥିଲେ ଯେ ଏହି ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ରୁମାଲ ଏବଂ ଚଷମା ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ଲୁହକୁ ଅଟକାଇବା ତାଙ୍କ ପାଇଁ କଷ୍ଟକର ହେଉଥିଲା। 45 ବର୍ଷୀୟ ଫେଡେରର ମଞ୍ଚକୁ ଆସିବା ମାତ୍ରେ କହିଥିଲେ, "ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରର ଅଟେ ଏବଂ ଏହା ପରେ କହିବା ସହଜ ହେବ ନାହିଁ।" ଏହା ପରେ ସେ ମଜାଳିଆ ଅନ୍ଦାଜରେ ପତ୍ନୀ ମିର୍କାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, "ଜାଣିନି, ଆପଣ ଲୁଚିକରି ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରି ନଥିଲେ ତ?"
ଫେଡେରର ଏହି ସମୟରେ ନିଜ ପିଲାଦିନର ଆଦର୍ଶ ଷ୍ଟିଫେନ୍ ଏଡବର୍ଗ ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ତାଙ୍କ କୋଚ୍ ରହିଥିବା ସେଭେରିନ୍ ଲୁଥିଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଥିଲେ। ‘ସ୍ୱିସ୍ ମ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରୋ’ ନାମରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଫେଡେରର ନିଜର ଚମତ୍କାର କ୍ୟାରିୟରରେ ଆଠଟି ୱିମ୍ବଲଡନ୍, ଛଅଟି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆନ୍ ଓପନ୍ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଫ୍ରେଞ୍ଚ୍ ଓପନ୍ ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିଛନ୍ତି। ସେ କ୍ରମାଗତ ୨୩୭ ସପ୍ତାହ ଧରି ଏଟିପି (ATP) ରରାଙ୍କିଂରେ ବିଶ୍ୱର ନମ୍ବର ୱାନ୍ ଖେଳାଳି ରହିଥିଲେ। କ୍ୟାରିୟର ଗ୍ରାଣ୍ଡ ସ୍ଲାମ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥିବା ମାତ୍ର ଆଠ ଜଣ ପୁରୁଷ ଖେଳାଳିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି।
What an incredible evening spent honouring not only a phenomenal player, but a phenomenal person, @rogerfederer, as he's inducted into the @TennisHalloFame ♥️#InductionCelebration #CloserToGreatness pic.twitter.com/iq6TbRiSo8— ATP Tour (@atptour) August 30, 2026
ସେ 2004 ରୁ 2008 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ରମାଗତ ପାଞ୍ଚଟି ୟୁଏସ୍ ଓପନ୍ ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିଥିଲେ ଏବଂ କ୍ରମାଗତ 10ଟି ଗ୍ରାଣ୍ଡ ସ୍ଲାମ୍ ଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଯେଉଁଥିରୁ ଆଠଟିରେ ସେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ଫେଡେରର ‘ହଲ୍ ଅଫ୍ ଫେମ୍’ରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା 272ତମ ସଦସ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି।
ସେ କହିଛନ୍ତି, "ଟେନିସର ଇତିହାସରେ ନିଜକୁ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଦେଖିବା ମୋ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୌରବର ବିଷୟ। ଏହି ଖେଳର ସମୃଦ୍ଧ ଐତିହ୍ୟର ଏକ ଅଂଶ ହେବା ମୋ ପାଇଁ ଅନେକ ମାୟା ରଖେ।" ଫେଡେରରଙ୍କ ସହ ପୂର୍ବତନ ଖେଳାଳି ତଥା ପ୍ରସାରକ ମେରୀ କ୍ୟାରିଲୋଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ‘ହଲ୍ ଅଫ୍ ଫେମ୍’ରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ‘ହଲ୍ ଅଫ୍ ଫେମ୍’ରେ ପୂର୍ବରୁ ସାମିଲ ଥିବା ବିଲି ଜିନ୍ କିଙ୍ଗ୍ ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ।
Roger Federer, International Tennis Hall of Fame 2026 inductee. #LaverCup #TennisUnrivaled pic.twitter.com/iqtmR7gvMB— Laver Cup (@LaverCup) August 29, 2026
କ୍ୟାରିଲୋ କହିଥିଲେ, "ହଲ୍ ଅଫ୍ ଫେମ୍ ର ଏହି ଦିଗ୍ଗଜମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ଠିଆ ହୋଇ ସମ୍ମାନିତ ହେବା ମୋ ସ୍ୱପ୍ନଠାରୁ ମଧରେ ବଡ଼ ଅଟେ।" ବିଲି ଜିନ୍ କିଙ୍ଗ୍ 69 ବର୍ଷୀୟା କ୍ୟାରିଲୋଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା କରି କହିଥିଲେ, "ସେ କ୍ରୀଡ଼ା ସାମ୍ବାଦିକତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଉପୋର୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ପାଇଁ ଏହି ସ୍ଥାନ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି।’