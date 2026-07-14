ଫୁଟବଲ୍ ଜଗତରୁ ଆସିଲା ଏକ ଦୁଃଖଦ ଖବର: ୩୮ ବର୍ଷୀୟ ରେଫରି ରବ୍ ଡିପରିଙ୍କଙ୍କ ପରଲୋକ
ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ମଧ୍ୟରେ ୩୮ ବର୍ଷୀୟ ରେଫରି ରବ୍ ଡିପରିଙ୍କଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ସମସ୍ତ ଫୁଟବଲ୍ ଜଗତକୁ ଦୋହଲାଇ ଦେଇଛି।
Published : July 14, 2026 at 2:38 PM IST
Rob Dieperink Death: ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ମଧ୍ୟରେ ଆଉ ଏକ ନିରାଶାଜନକ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ଜଣେ ୨୫ ବର୍ଷୀୟ ଫୁଟବଲରଙ୍କ ନିଧନ ହୋଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ୩୮ ବର୍ଷୀୟ ରେଫରି ରବ୍ ଡିପରିଙ୍କଙ୍କ (Rob Dieperink) ମୃତ୍ୟୁ କ୍ରୀଡ଼ା ଜଗତକୁ ଦୋହଲାଇ ଦେଇଛି। ଡିପରିଙ୍କଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱକପ୍ର ଭିଡିଓ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ରେଫରି ଟିମ୍ରେ ସାମିଲ କରାଯିବାର ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଆରମ୍ଭ ହେବାର ମାସେ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଜଣେ ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ଏହି କାରଣରୁ ତାଙ୍କୁ ଟିମ୍ରୁ ବାହାର କରିଦିଆଯାଇଥିଲା। ତେବେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପ୍ରମାଣ ନମିଳିବା ଯୋଗୁଁ କେସ୍ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଥିଲା।
ନେଦରଲାଣ୍ଡ ଫୁଟବଲ୍ ଆସୋସିଏସନ ଦେଲା ସୂଚନାରବ୍ ଡିପରିଙ୍କଙ୍କର ୩୮ ବର୍ଷ ବୟସରେ ମୃତ୍ୟୁ ଏକ ବଡ଼ ଝଟ୍କା ସଦୃଶ। ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ତାଙ୍କୁ ଭିଡିଓ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ରେଫରିର ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯିବାର ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ନାବାଳିକାଙ୍କ ସହ ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ଅଭିଯୋଗ ଆସିବା ପରେ ସବୁକିଛି ବଦଳି ଯାଇଥିଲା। ଡିପରିଙ୍କଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିନାହିଁ। ନେଦରଲାଣ୍ଡ ଫୁଟବଲ୍ ଆସୋସିଏସନ ପକ୍ଷରୁ ତାଙ୍କ ନିଧନ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ସଂଘ କହିଛି, "ଆମେ ରବ୍ ଡିପରିଙ୍କଙ୍କ ନିଧନ ଖବରରେ ସ୍ତବ୍ଧ ଏବଂ ଗଭୀର ମର୍ମାହତ। ରବ୍ ଙ୍କ ରୂପରେ ଆମେ କେବଳ ଜଣେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ମାନିତ ରେଫରିଙ୍କୁ ହରାଇନାହୁଁ, ବରଂ ଜଣେ ଦୟାଳୁ ଏବଂ ସମର୍ପିତ ସହଯୋଗୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ହରାଇଛୁ।"
We zijn geschrokken en diepbedroefd door het overlijden van Rob Dieperink.— KNVB (@KNVB) July 13, 2026
Met Rob verliezen we een zeer gewaardeerde scheidsrechter, maar bovenal een fijne en betrokken collega.
Onze gedachten gaan uit naar zijn familie, vrienden en iedereen die hem dierbaar was. We wensen hen… pic.twitter.com/OO0ReL0i7F
ଫୁଟବଲ୍ର ସର୍ବବୃହତ ସଂସ୍ଥା ଫିଫା ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ରବ୍ ଡିପରିଙ୍କଙ୍କ ନିଧନରେ ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି। ଫିଫା ଲେଖିଛି, 'ସମଗ୍ର ଫୁଟବଲ୍ ଜଗତ ପକ୍ଷରୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ପରିବାର, ବନ୍ଧୁବର୍ଗ ଏବଂ ଡଚ୍ ଫୁଟବଲ୍ ଆସୋସିଏସନ ପ୍ରତି ଆମର ଗଭୀର ସମବେଦନା ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଛୁ। ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ଆତ୍ମାକୁ ଶାନ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ।'
ବର୍ଷ ୨୦୧୭ରୁ ରବ୍ ଡିପରିଙ୍କ ନେଦରଲାଣ୍ଡ୍ସରେ ରେଫରି ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇ ଆସୁଥିଲେ। ଦେଶର ଶୀର୍ଷ ଫୁଟବଲ୍ ଲିଗ୍ରେ ଭାଗ ନେବା ପରେ ସେ ବର୍ଷ ୨୦୨୪ରେ ୟୁରୋପିଆନ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ରେ ଭିଡିଓ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ରେଫରିର ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ଭାଳିଥିଲେ। ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ ରୋଷ୍ଟରରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ନାମ ସାମିଲ ଥିଲା। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ଅଭିଯୋଗରେ ତାଙ୍କୁ ଲଣ୍ଡନ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଗିରଫ୍ କରାଯାଇଥିଲା।
🚨 Dutch referee Rob Dieperink has died at the age of 38.— Fulltime (@thefulltimezone) July 13, 2026
🕊️ The former World Cup official had recently been withdrawn from the tournament after an arrest in the UK, in a case that was later dismissed.
🇳🇱 The Dutch Football Association confirmed his passing, while police are… pic.twitter.com/ZTI5axPfVm
ଅଭିଯୋଗ ଆସିବା ପରେ ରବ୍ ଡିପରିଙ୍କ ଡଚ୍ ଖବରକାଗଜ 'ଡି ଟେଲିଗ୍ରାଫ୍' ସହ ବାର୍ତ୍ତାଳାପରେ ନିଜକୁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ବୋଲି ଦାବି କରିଥିଲେ।ସେ କହିଥିଲେ, 'ମୋ ବିରୋଧରେ ଭୁଲ୍ ଅଭିଯୋଗ ଅଣାଯାଇଥିବାରୁ ମୁଁ ଗଭୀର ଭାବେ ମର୍ମାହତ। ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ ହିଁ ମୁଁ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ କରିଥିଲି ଏବଂ ତୁରନ୍ତ ଫିଫା (FIFA), ୟୁଏଫା (UEFA) ଏବଂ କେଏନଭିବି (KNVB) କୁ ମଧ୍ୟ ସବୁ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲି।' ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ ର VAR ଟିମ୍ରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିବା ପରେ ଡିପରିଙ୍କ ବହୁତ ନିରାଶ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଏବେ ତାଙ୍କର ଏହି ଆକସ୍ମିକ ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ସମଗ୍ର ଫୁଟବଲ୍ ଜଗତକୁ ଶୋକସାଗରରେ ବୁଡ଼ାଇ ଦେଇଛି।