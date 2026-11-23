ତିଲକ ବର୍ମାଙ୍କ ଶତକ ସତ୍ତ୍ୱେ ପାକିସ୍ତାନ ଏ ଠାରୁ 48 ରନରେ ହାରିଲା ଭାରତ ଏ, ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁଠି ରହିଲା ତ୍ରୁଟି
IND A vs PAK A: ତିଲକ ବର୍ମା ମ୍ୟାଚ୍କୁ ଶେଷ ଓଭର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟାଣି ନେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଦଳକୁ ବିଜୟୀ କରାଇ ପାରିନଥିଲେ।
Published : November 23, 2026 at 9:43 AM IST
IND A vs PAK A: ରାଇଜିଂ ଷ୍ଟାର ଏସିଆ କପ୍ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ପାକିସ୍ତାନ ଏ ଭାରତ ଏ’କୁ 48 ରନ୍ରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ରବିବାର ଦୋହାରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି 49.2 ଓଭରରେ 313 ରନର ଏକ ବିଶାଳ ସ୍କୋର କରିଥିଲା। ଏହାର ଜବାବରେ ଭାରତ ଏ ଦଳ 49.1 ଓଭରରେ 265 ରନ୍ କରି ଅଲ୍ ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଭାରତ ଏ ପକ୍ଷରୁ ଅଧିନାୟକ ତିଲକ ବର୍ମା ପୁଣିଥରେ ଏକ ଚମତ୍କାର ଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଦଳକୁ ବିଜୟୀ କରାଇ ପାରିନଥିଲେ। ତିଲକ 149 ବଲ୍ରୁ 7ଟି ଚୌକା ଓ ଗୋଟିଏ ଛକା ସହାୟତାରେ 100 ରନ୍ କରି ଶେଷ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଭାବେ ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ।
ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିବା ପାକିସ୍ତାନ ଦଳର ଆରମ୍ଭ ଭଲ ରହିଥିଲା। ଶାମିଲ ହୁସେନ ଏବଂ ମାଜ ସଦାକତ ମିଶି ପ୍ରଥମ ୱିକେଟ୍ ପାଇଁ 7.5 ଓଭରରେ 66 ରନ୍ ଯୋଡ଼ିଥିଲେ। ଶାମିଲ 23 ବଲ୍ରୁ 4ଟି ଚୌକା ଏବଂ 2ଟି ଛକା ସହାୟତାରେ 33 ରନ୍ କରି ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ। ତେବେ ୱିକେଟ୍ କିପର-ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ରୋହେଲ ନଜିର ବ୍ୟାଟ୍ରେ କିଛି ଖାସ୍ କମାଲ ଦେଖାଇ ପାରିନଥିଲେ ଏବଂ ଖାତା ନ ଖୋଲି ପାଭିଲିୟନ ଫେରିଥିଲେ। ମାଜ ସଦାକତ ଚମତ୍କାର ବ୍ୟାଟିଂ କରି ନିଜର ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ପୂରଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେ 63 ବଲ୍ରୁ 59 ରନ୍ କରି ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ। ନିଜର ଏହି ଇନିଂସରେ ସେ 6ଟି ଚୌକା ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଛକା ମାରିଥିଲେ।
ପାକିସ୍ତାନର ହସନ ନୱାଜ ଭଲ ଲୟରେ ଦେଖାଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଅଧିନାୟକ ଅବଦୁଲ ସମଦଙ୍କ ସହ ମିଶି ଚତୁର୍ଥ ୱିକେଟ୍ ପାଇଁ 68 ବଲ୍ରେ 65 ରନ୍ ଯୋଡ଼ିଥିଲେ। ଅଧିନାୟକ ଅବଦୁଲ ସମଦ 35 ବଲ୍ରୁ ଗୋଟିଏ ଚୌକା ଏବଂ 2ଟି ଛକା ସହାୟତାରେ 28 ରନ୍ କରି ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ। ଫରହାନ ୟୁସୁଫଙ୍କ ରୂପରେ ହସନଙ୍କୁ ଆଉ ଜଣେ ଭଲ ସାଥୀ ମିଳିଥିଲା ଏବଂ ଉଭୟ ମିଶି 44 ରନ୍ ଯୋଡ଼ିଥିଲେ। ହସନ ନୱାଜ 82 ବଲ୍ରୁ 5ଟି ଚୌକା ଏବଂ 4ଟି ଛକା ସହାୟତାରେ 79 ରନ୍ କରି ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ। ଅନ୍ୟପଟେ ଫରହାନ 48 ବଲ୍ରୁ 56 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ।
Pakistan ‘A’ make it two wins in two at the #DPWorldMensAsiaCupRisingStars2026 with a commanding victory over India ‘A’ to climb to the top of the group 🙌 #DPWorldMensAsiaCupRisingStars2026 #INDvPAK #ACC https://t.co/SC9wiwW8g4— Asian Cricket Council (@ACCMedia1) November 22, 2026
ମହମ୍ମଦ ଇମ୍ରାନ ରନ୍ଧାୱା 14ଟି ବଲ୍ ଖେଳି 23 ରନ୍ କରିଥିବା ବେଳେ ସାଦ ମସୁଦ 13 ବଲ୍ରୁ 9 ରନ୍ କରିଥିଲେ। ଶେଷ ଓଭରରେ ପାକିସ୍ତାନର ଇନିଂସ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରିନ୍ସ ଯାଦବ 60 ରନ୍ ଦେଇ 2ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ। ସେହିପରି ହର୍ଷିତ ରାଣା 77 ରନ୍ ଦେଇ ଦୁଇଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିବା ବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟାଂଶ ଶେଡଗେ ଏବଂ ବିପରାଜ ନିଗମ ମଧ୍ୟ ଦୁଇଟି ଲେଖାଏଁ ୱିକେଟ୍ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ଆୟୁଷ ବଦୋନି ଗୋଟିଏ ୱିକେଟ୍ ନେବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ।
265 ରନ୍ କରି ଅଲ୍ ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଭାରତ ଏ’
ଲକ୍ଷ୍ୟର ପିଛା କରିବାକୁ ଯାଇ ଭାରତର ବ୍ୟାଟିଂ ଭଲ ରହିନଥିଲା। ଦଳ 129 ରନ୍ ରେ ସ୍କୋରରେ ନିଜର ଛଅଟି ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ଦେଇଥିଲା। ଲାଗୁଥିଲା ଯେ ଭାରତ ଏ ବଡ଼ ବ୍ୟବଧାନରେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ହାରିଯିବ, କିନ୍ତୁ ତିଲକ ଏବଂ ଶାହବାଜ ଅହମ୍ମଦ ସପ୍ତମ ୱିକେଟ୍ ପାଇଁ 112 ରନ୍ର ପାର୍ଟନରସିପ୍ କରି ଦଳକୁ ସମ୍ଭାଳିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଉଭୟ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ଅଲି ରଜା ଶାହବାଜ ଅହମ୍ମଦଙ୍କୁ ଆଉଟ୍ କରି ଏହି ପାର୍ଟନରସିପ୍ ଭାଙ୍ଗିଥିଲେ। ଶାହବାଜ 49 ବଲ୍ରୁ ଗୋଟିଏ ଚୌକା ଏବଂ ଚାରିଟି ଛକା ସହାୟତାରେ 56 ରନ୍ କରି ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ତିଲକ ମ୍ୟାଚ୍କୁ ଶେଷ ଓଭର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟାଣି ନେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଦଳକୁ ବିଜୟୀ କରାଇ ପାରିନଥିଲେ। ତେବେ ସେ ନିଜର ଶତକ ପୂରଣ କରିଥିଲେ। ବଦୋନି, ରିଙ୍କୁ ସିଂହ, ବୈଭବ ଏବଂ କୁମାର କୁଶାଗ୍ରଙ୍କ ଭଳି ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ମାନେ ଶସ୍ତାରେ ଆଉଟ୍ ହେବା ଭାରତ ଏ ପରାଜୟର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଥିଲା। ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ଏକମାତ୍ର ବଡ଼ ପାର୍ଟନରସିପ୍ ତିଲକ ଏବଂ ଶାହବାଜ ହିଁ କରିଥିଲେ।
Here's how the points table stands after two rounds for each team! Three semi-finalists are confirmed and will now be looking to finish their respective group campaigns on a strong note 🙌 #DPWorldMensAsiaCupRisingStars2026 #ACC https://t.co/VXltP7XQJQ— Asian Cricket Council (@ACCMedia1) November 22, 2026
ତିଲକ ଏବଂ ଶାହବାଜଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା 42 ବଲ୍ରୁ ଛଅଟି ଚୌକା ଏବଂ ଛଅଟି ଛକା ସହାୟତାରେ 70 ରନ୍ ସ୍କୋର କରିଥିଲେ। ତିନିଜଣ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ଙ୍କ ଚମତ୍କାର ଇନିଂସ ସତ୍ତ୍ୱେ ଭାରତ ଏ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତି ପାରିନଥିଲା। ଭାରତ ଏ’ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁକାବିଲା ନଭେମ୍ବର 24 ତାରିଖରେ ୟୁଏଇ (UAE) ସହ ହେବ। ଭାରତ ଏ ପକ୍ଷରୁ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ 11, ରିଙ୍କୁ ସିଂହ 6, କୁମାର କୁଶାଗ୍ର 1 ରନ୍ କରିଥିବା ବେଳେ ଆୟୁଷ ବଦୋନି ଖାତା ନ ଖୋଲି ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ପରି ଭାବେ ଭାରତ 265 ରନ୍ କରି ଅଲ୍ ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ପାକିସ୍ତାନ ପକ୍ଷରୁ ଅଲି ରଜା ଏବଂ ହସନ ନୱାଜଙ୍କୁ ତିନିଟି ଲେଖାଏଁ ୱିକେଟ୍ ମିଳିଥିବା ବେଳେ ମହମ୍ମଦ ଇମ୍ରାନ ରନ୍ଧାୱାଙ୍କୁ ଦୁଇଟି ଏବଂ ଅହମ୍ମଦ ଦାନିୟାଲ ଓ ସୁଫିୟାନ ମୁକିମଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ୱିକେଟ୍ ମିଳିଥିଲା।