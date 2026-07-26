CWG 2026: କମନୱେଲଥ ଗେମ୍ସରେ ଚମକିଲେ ଋଷିକାନ୍ତ, ଭାରତକୁ ମିଳିଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦକ
Rishikant Singh: ଭାରୋତ୍ତୋଳନକାରୀ ଋଷିକାନ୍ତ ସିଂ ଚନାମବମ୍ କମନୱେଲଥ ଗେମ୍ସ ୨୦୨୬ରେ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଭାରତ ପାଇଁ ରୌପ୍ୟ ପଦକ ଜିତିଛନ୍ତି।
Published : July 26, 2026 at 4:53 PM IST|
Updated : July 26, 2026 at 5:01 PM IST
Commonwealth Games 2026: ଭାରୋତ୍ତୋଳନକାରୀ ଋଷିକାନ୍ତ ସିଂ ଚନାମବମ୍ କମନୱେଲଥ ଗେମ୍ସ ୨୦୨୬ରେ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଭାରତ ପାଇଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦକ ଜିତିଛନ୍ତି। ଗ୍ଲାସଗୋରେ ଚାଲିଥିବା କମନୱେଲଥ ଗେମ୍ସରେ ଋଷିକାନ୍ତ ଚନାମବମ୍ ପୁରୁଷ ୬୦ କିଲୋଗ୍ରାମ ଭାରୋତ୍ତୋଳନ ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ଫାଇନାଲରେ ଦେଶକୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ କରି ରୌପ୍ୟ ପଦକ ନିଜ ନାମରେ କରିଛନ୍ତି। କମନୱେଲଥ ଗେମ୍ସ ୨୦୨୬ରେ ଭାରତର ଏହା ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦକ ଅଟେ। ଋଷିକାନ୍ତ ସ୍ନାଚ୍ ଏବଂ କ୍ଲିନ୍ ଆଣ୍ଡ ଜର୍କ ଉଭୟ ବର୍ଗକୁ ମିଶାଇ ମୋଟ ୨୬୪ କିଲୋଗ୍ରାମ ଓଜନ ଉଠାଇ ପୋଡିୟମରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି।
ଏହି ମୁକାବିଲାରେ ଋଷିକାନ୍ତ ସିଂ ଚନାମବମଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ମରଣୀୟ ରହିଥିଲା। ସେ ସ୍ନାଚ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ୧୨୧ କିଲୋଗ୍ରାମ ଓଜନ ଉଠାଇ କମନୱେଲଥ ଗେମ୍ସର ଏକ ନୂଆ ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଏହାପରେ କ୍ଲିନ୍ ଆଣ୍ଡ ଜର୍କ ରାଉଣ୍ଡରେ ତାଙ୍କୁ ସାମାନ୍ୟ ଆହ୍ୱାନର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ସେ ନିଜର ଏକମାତ୍ର ସଫଳ ପ୍ରୟାସରେ ମାତ୍ର ୧୪୩ କିଲୋଗ୍ରାମ ଓଜନ ଉଠାଇ ପାରିଥିଲେ। ତଥାପି ସେ ସ୍ନାଚ୍ରେ କରିଥିବା ରେକର୍ଡ ଏବଂ ମୋଟ ୨୬୪ କିଗ୍ରା ସ୍କୋର ବଳରେ ସେ ଭାରତ ପାଇଁ ରୌପ୍ୟ ପଦକ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି।
𝐑𝐢𝐬𝐡𝐢𝐤𝐚𝐧𝐭 𝐒𝐢𝐧𝐠𝐡 𝐨𝐧 𝐭𝐡𝐞 𝐦𝐞𝐝𝐚𝐥 𝐩𝐨𝐝𝐢𝐮𝐦 𝐚𝐟𝐭𝐞𝐫 𝐰𝐢𝐧𝐧𝐢𝐧𝐠 𝐒𝐢𝐥𝐯𝐞𝐫 𝐦𝐞𝐝𝐚𝐥 𝐢𝐧 𝐖𝐞𝐢𝐠𝐡𝐭𝐥𝐢𝐟𝐭𝐢𝐧𝐠 ♥️ #Glasgow2026 #Glasgow2026withIAS pic.twitter.com/Pl5lLnX6TD— India_AllSports (@India_AllSports) July 26, 2026
କିଏ ଏହି ଋଷିକାନ୍ତ ସିଂ ଚନାମବମ୍?
ମଣିପୁରର ବାସିନ୍ଦା ୨୮ ବର୍ଷୀୟ ଋଷିକାନ୍ତ ସିଂ ଖୁବ୍ କମ୍ ବୟସରୁ ହିଁ ଭାରୋତ୍ତୋଳନ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ। ସେ ଇମ୍ଫାଲ୍ର ଖୁମାନ ଲମ୍ପକ ନ୍ୟାସନାଲ ସ୍ପୋର୍ଟସ ଏକାଡେମୀରୁ ଏହି ଖେଳର ସୂକ୍ଷ୍ମ କଳା ଶିଖିଥିଲେ। ଅହମଦାବାଦରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ୨୦୨୫ କମନୱେଲଥ ଭାରୋତ୍ତୋଳନ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ରେ ସେ ମୋଟ ୨୭୧ କିଗ୍ରା ଓଜନ ଉଠାଇ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିବା ସହ ଏକ ନୂଆ ଜାତୀୟ ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ଏହି ପ୍ରଦର୍ଶନ ବଳରେ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ୨୦୨୬ କମନୱେଲଥ ଗେମ୍ସ ପାଇଁ ସିଧାସଳଖ ଟିକେଟ୍ ମିଳିଥିଲା।
🇮🇳 Rishikanta Singh wins SILVER in the Men's 60kg Weightlifting event at the Commonwealth Games. 🥈— Shastra Strategy 🇮🇳 (@ShastraStrategy) July 26, 2026
He narrowly missed out on gold after an unsuccessful 151kg Clean & Jerk in 3rd attempt. pic.twitter.com/tIpXliAdL7
ଋଷିକାନ୍ତ ୨୦୨୨ ବର୍ମିଂହାମ କମନୱେଲଥ ଗେମ୍ସରେ ମଧ୍ୟ ଭାରତର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିସାରିଛନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ୨୦୨୪ ଜାତୀୟ ଭାରୋତ୍ତୋଳନ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ର ୬୧ କିଗ୍ରା ବର୍ଗରେ ସେ ୧୨୪ କିଗ୍ରା ଓଜନ ଉଠାଇ ଜାତୀୟ ସ୍ନାଚ୍ ରେକର୍ଡ ମଧ୍ୟ ନିଜ ନାମରେ କରିଥିଲେ। ୨୦୨୫ ୱାର୍ଲ୍ଡ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ରେ ୧୧ତମ ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରି ସେ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ପ୍ରମାଣିତ କରିସାରିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ବିଶ୍ୱର ବଡ଼ ବଡ଼ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଟକ୍କର ଦେଇପାରିବେ।
ଚତୁର୍ଥ ଦିନର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମୁକାବିଲା
ଦିନର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମୁକାବିଲା କଥା ଦେଖିଲେ ଲନ୍ ବଲ୍ସରେ ଭାରତକୁ ନିରାଶ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ମହିଳା ଯୁଗଳ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାରତୀୟ ଦଳକୁ ନାମିବିଆ ହାତରୁ ପରାଜୟର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ଏହି ପରାଜୟ ସତ୍ତ୍ୱେ ଭାରତୀୟ ଦଳର ଆଶା ମଉଳି ନାହିଁ ଏବଂ ସେମାନେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ସେମିଫାଇନାଲ୍ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରିବା ଦୌଡ଼ରେ ରହିଛନ୍ତି।
Rishikanta Singh CREATES A NEW GAMES RECORD IN THE SNATCH! 🤩🔥— Sports Apna 🇮🇳 (@sportsapna1) July 26, 2026
Lift 121kg in Men's 60kg 💪🏻💪🏻 https://t.co/lE2BtlC1LY pic.twitter.com/RUkvWko42x
ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତ କ୍ରୀଡ଼ାପ୍ରେମୀଙ୍କ ନଜର ଦିନର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ତଥା ଅଲିମ୍ପିକ୍ ପଦକ ବିଜେତା ଷ୍ଟାର୍ ଭାରୋତ୍ତୋଳନକାରୀ ମୀରାବାଈ ଚାନୁଙ୍କ ଉପରେ ଅଟକି ରହିଛି। ମୀରାବାଇ କମନୱେଲଥ ଗେମ୍ସରେ ଐତିହାସିକ କ୍ରମାଗତ ତୃତୀୟ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଭାରତ ଭାରୋତ୍ତୋଳନର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବର୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଦୁଇଟି ପଦକ ହାସଲ କରିବା ଭଳି ମଜଭୁତ ସ୍ଥିତିରେ ରହିଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏହି କ୍ରୀଡ଼ାରେ ଭାରତର ପଦକ ସଂଖ୍ୟା ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।