BCCI ନେଲା ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି: ଦିନିକିଆ ଟିମରୁ ବାଦ ପଡ଼ିବା ପରେ ଋଷଭ ପନ୍ତ ହେଲେ ଅଧିନାୟକ
ଭାରତୀୟ ୱିକେଟ୍ କିପର-ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ଋଷଭ ପନ୍ତଙ୍କୁ ଦଳର ଅଧିନାୟକ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ, ସରଫରାଜ ଖାନ ଉପ-ଅଧିନାୟକ ଭୂମିକା ନିଭାଇବେ।
Published : September 17, 2026 at 11:13 AM IST
Rishabh Pant Captain: ଋଷଭ ପନ୍ତଙ୍କୁ ରେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଦଳର ଅଧିନାୟକ କରାଯାଇଛି। ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ବିପକ୍ଷ ୱାନଡେ ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ଘୋଷଣା ହୋଇଥିବା ଭାରତୀୟ ଦଳରେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ଥାନ ମିଳିନାହିଁ। ଆଶା କରାଯାଉଥିଲା ଯେ ସେ ବ୍ୟାକଅପ୍ ୱିକେଟ୍ କିପର ଭାବେ ଦଳର ଅଂଶ ହେବେ, କିନ୍ତୁ ଏପରି ହୋଇନାହିଁ। ଇରାନୀ କପ୍ ରଣଜୀ ଟ୍ରଫିର ଚାମ୍ପିଅନ୍ ଏବଂ ରେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯାଏ। ଜମ୍ମୁ-କାଶ୍ମୀର ଦଳ ରଣଜୀ ଟ୍ରଫିର ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେତା ରହିଛି।
ଅଧିନାୟକ ହେଲେ ଋଷଭ ପନ୍ତ
ଇରାନୀ କପ୍ ୨୦୨୬-୨୭ ପାଇଁ ରେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଦଳ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଭାରତୀୟ ୱିକେଟ୍ କିପର-ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ଋଷଭ ପନ୍ତଙ୍କୁ ଦଳର ଅଧିନାୟକ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ସରଫରାଜ ଖାନ ଉପ-ଅଧିନାୟକ ଭୂମିକା ନିଭାଇବେ। ଆସନ୍ତା ଅକ୍ଟୋବର ୧ ରୁ ୫ ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରୀନଗରର ଶେର-ଇ-କାଶ୍ମୀର ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଇରାନୀ କପ୍ ଆୟୋଜନ କରାଯିବ।
ପିଠିର ତଳ ଭାଗରେ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଇଞ୍ଜୁରି କାରଣରୁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଖେଳରୁ ଦୂରେଇ ରହିଥିବା ଆକାଶ ଦୀପଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ରେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଦଳରେ ସ୍ଥାନ ମିଳିଛି। ତେବେ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଖେଳିବା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କୁ ଫିଟନେସ୍ ଟେଷ୍ଟ ପାସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ସମେତ ଦଳରେ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ଭାବେ ମୁକେଶ କୁମାର, ମୁକେଶ ଚୌଧୁରୀ ଏବଂ ଆର୍ୟନ ପାଣ୍ଡେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି।
🚨 News 🚨— BCCI Domestic (@BCCIdomestic) September 16, 2026
Rest of India squad announced for the Irani Cup against the Ranji Trophy champions Jammu & Kashmir.
Rishabh Pant [C, WK], Sanat Sangwan, Shikhar Mohan, Sudip Gharami, Sarfaraz Khan [VC], Smaran Ravichandran, Manav Suthar, Saransh Jain, Akash Deep*, Mukesh Kumar,…
ଅନ୍ୟପଟେ ସ୍ପିନ ବିଭାଗରେ ଅନୁକୂଳ ରୟଙ୍କ ସହ ମାନବ ସୁଥାର ଏବଂ ସାରାଂଶ ଜୈନ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ମାନବ ଏବଂ ସୁଥାର ଉଭୟ ନିକଟରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବିପକ୍ଷ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ରେ ଖେଳିଥିଲେ। ରେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଦଳରେ ଆର୍ ସ୍ମରଣ ଏବଂ ଆୟୁଷ ଡୋସେଜ୍ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ଦୁଇ ଜଣ ଶେଷ ରଣଜୀ ଟ୍ରଫିରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ରନ୍ କରିଥିବା ଖେଳାଳି ଥିଲେ।
ଦୁଲୀପ ଟ୍ରଫିରେ ଚମତ୍କାର ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିବା ବେଙ୍ଗଲର ମଧ୍ୟକ୍ରମ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ସୁଦୀପ ଘରାମୀ ମଧ୍ୟ ରେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଦଳରେ ଅଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ଶିଖର ମୋହନ ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀର ସନତ ସାଙ୍ଗୱାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦଳରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି।
ରେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏବଂ ଜମ୍ମୁ-କାଶ୍ମୀର ମଧ୍ୟରେ ହେବ ମୁକାବିଲା
ରେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଦଳରେ ଘରୋଇ କ୍ରିକେଟର ଅନେକ ପ୍ରତିଭାବାନ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ଇରାନୀ କପ୍ ୨୦୨୬-୨୭ରେ ରଣଜୀ ଟ୍ରଫି ଚାମ୍ପିଅନ୍ ଜମ୍ମୁ-କାଶ୍ମୀରର ସାମ୍ନା ରେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସହିତ ହେବ। ଏହି ମୁକାବିଲା ଅକ୍ଟୋବର ୧ ରୁ ୫ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରୀନଗରରେ ଖେଳାଯିବ।
ରେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଦଳ: ଋଷଭ ପନ୍ତ (ଅଧିନାୟକ ଏବଂ ୱିକେଟ୍ କିପର), ସନତ ସାଙ୍ଗୱାନ, ଶିଖର ମୋହନ, ସୁଦୀପ ଘରାମୀ, ସରଫରାଜ ଖାନ (ଉପ-ଅଧିନାୟକ), ସ୍ମରଣ ରବିଚନ୍ଦ୍ରନ, ମାନବ ସୁଥାର, ସାରାଂଶ ଜୈନ, ଆକାଶ ଦୀପ*, ମୁକେଶ କୁମାର, ମୁକେଶ ଚୌଧୁରୀ, ଆର୍ୟନ ଜୁୟାଲ (ୱିକେଟ୍ କିପର), ଆର୍ୟନ ପାଣ୍ଡେ, ଅନୁକୂଳ ରୟ, ଆୟୁଷ ଡୋସେଜା।