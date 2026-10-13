ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ବଡ଼ ଝଟ୍କା: ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଗସ୍ତରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଲେ ଋଷଭ ପନ୍ତ, ଏହି ଯୁବ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ମିଳିଲା ସୁଯୋଗ
ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ସିରିଜ୍ ପୂର୍ବରୁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଏକ ବଡ଼ ଝଟ୍କା ଲାଗିଛି। ଆହତ ହୋଇ ଇଣ୍ଡିଆ 'ଏ' ଦଳରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଷ୍ଟାର୍ ଖେଳାଳି ଋଷଭ ପନ୍ତ।
Published : October 13, 2026 at 10:35 AM IST
India tour of New Zealand: ଆସନ୍ତା ମାସରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଦଳକୁ ଏକ ବଡ଼ ଝଟ୍କା ଲାଗିଛି। ଷ୍ଟାର୍ ୱିକେଟ୍ କିପର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଋଷଭ ପନ୍ତ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଗସ୍ତରେ ହେବାକୁ ଥିବା ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍ରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ଇରାନୀ କପ୍ ସମୟରେ ‘ରେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ’ର ଅଧିନାୟକତ୍ୱ କରୁଥିବା ବେଳେ ପନ୍ତଙ୍କୁ ଏହି ଆଘାତ ଲାଗିଥିଲା। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଚାଲିଥିବା ସମୟରେ ଋଷଭ ପନ୍ତଙ୍କ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱ ମାଂସପେଶୀରେ ଟାଣି ହେବା ଭଳି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଥିଲା।
ବିସିସିଆଇ ସୋମବାର ଦିନ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ, ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ଇଣ୍ଡିଆ ‘ଏ’ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ରେ ପନ୍ତଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ୱିକେଟକିପର-ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ କୁମାର କୁଶାଗ୍ରଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପନ୍ତ ବିସିସିଆଇ ମେଡିକାଲ ଟିମ୍ର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ସୁସ୍ଥ ହେଉଛନ୍ତି। ତୃତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ତାଙ୍କ ଖେଳିବା ନେଇ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ।
ଏହି ଆହତ ସମସ୍ୟା ସିନିୟର ଦଳର ଚିନ୍ତାକୁ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି, କାରଣ ଭାରତକୁ ୧୯ ନଭେମ୍ବରରୁ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ଖେଳିବାକୁ ଅଛି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସିନିୟର ଟେଷ୍ଟ ଦଳର ଘୋଷଣା ହୋଇନାହିଁ ଏବଂ ପନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସିରିଜ୍ରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିବେ କି ନାହିଁ, ସେ ନେଇ କୌଣସି ଆଧିକାରିକ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ମିଳିନାହିଁ।
ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ଇଣ୍ଡିଆ ‘ଏ’ ଦଳକୁ ୨୪ ଅକ୍ଟୋବରରୁ ୧୦ ନଭେମ୍ବର ମଧ୍ୟରେ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ‘ଏ’ ବିପକ୍ଷରେ ତିନିଟି ମଲ୍ଟି-ଡେ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବାକୁ ଅଛି। ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଲିଙ୍କନରେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ କ୍ରାଇଷ୍ଟଚର୍ଚ୍ଚରେ ଏବଂ ତୃତୀୟ ତଥା ଶେଷ ମୁକାବିଲା ମଧ୍ୟ ଲିଙ୍କନରେ ହିଁ ଖେଳାଯିବ। ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡର ପରିବେଶ ଓ ପରିସ୍ଥିତି ସହ ନିଜକୁ ଖାପଖୁଆଇବା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଏହି ସିରିଜ୍କୁ ବେଶ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମନେ କରାଯାଉଥିଲା।
🚨 News 🚨 Rishabh Pant has been ruled out of the first two India A matches against New Zealand A. Kumar Kushagra has been named as his replacement in the squad. More Details ▶️ https://t.co/GlNfm5b5or #NZAvINDA— BCCI (@BCCI) October 12, 2026
ପନ୍ତଙ୍କ ସ୍ଥାନ ନେବେ କୁମାର କୁଶାଗ୍ର
ଋଷଭ ପନ୍ତ ଆହତ ହେବା ପରେ ଚୟନକର୍ତ୍ତାମାନେ ଘରୋଇ କ୍ରିକେଟରେ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଆସୁଥିବା ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ଯୁବ ୱିକେଟକିପର-ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ କୁମାର କୁଶାଗ୍ରଙ୍କ ଉପରେ ନିଜର ଭରସା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି। କୁଶାଗ୍ରଙ୍କୁ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ଦଳରେ ଜଣେ ବ୍ୟାକଅପ୍ ୱିକେଟକିପର ଏବଂ ମିଡଲ୍ ଅର୍ଡର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଭାବରେ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଇଛି। ଘରୋଇ ରେଡ୍ ବଲ୍ ଏବଂ ସୀମିତ ଓଭର କ୍ରିକେଟରେ ନିଜର ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଶୈଳୀ ଓ ଚମତ୍କାର ୱିକେଟକିପିଂ ଦକ୍ଷତା ପାଇଁ ପରିଚିତ କୁଶାଗ୍ରଙ୍କ ପାଖରେ ଏହି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମଞ୍ଚରେ ନିଜକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରିବାର ଏକ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ରହିବ।
ବେଶ୍ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମନେହେଉଛି ଇଣ୍ଡିଆ ‘ଏ’ ଦଳ
ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଗସ୍ତ ପାଇଁ ମନୋନୀତ ହୋଇଥିବା ଇଣ୍ଡିଆ ‘ଏ’ ଦଳ ବେଶ୍ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମନେହେଉଛି। ଦଳର ଅଧିନାୟକତ୍ୱ ଭାର ଯୁବ ୱିକେଟ୍ କିପର-ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଧ୍ରୁଭ ଜୁରେଲଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ଦଳରେ ଯଶସ୍ୱୀ ଜୟସ୍ୱାଲ, କେ.ଏଲ୍. ରାହୁଲ ଏବଂ ଦେବଦତ୍ତ ପଡ଼ିକଲଙ୍କ ଭଳି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଷ୍ଟାର୍ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ଯାହା ଦଳର ବ୍ୟାଟିଂ ବିଭାଗକୁ ଅତ୍ୟଧିକ ମଜବୁତ କରୁଛି। ବୋଲିଂ ଆକ୍ରମଣ କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ ଦ୍ରୁତ ବୋଲିଂର ମଙ୍ଗ ଆକାଶ ଦୀପ, ମୁକେଶ କୁମାର, ଅଂଶୁଲ କମ୍ବୋଜ, ଆକିବ ନବୀ ଓ ମୁକେଶ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ହାତରେ ରହିବ। ଅନ୍ୟପଟେ ସ୍ପିନ୍ ବିଭାଗରେ ମାନବ ସୁଥାର ଏବଂ ୱାଶିଂଟନ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବେ।
ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଗସ୍ତ ପାଇଁ ଘୋଷଣା ହୋଇଥିବା ଇଣ୍ଡିଆ ‘ଏ’ ଦଳ:
ଯଶସ୍ୱୀ ଜୟସ୍ୱାଲ, କେ.ଏଲ୍. ରାହୁଲ, ଦେବଦତ୍ତ ପଡ଼ିକଲ, ରବିଚନ୍ଦ୍ରନ ସ୍ମରଣ, ଧ୍ରୁଭ ଜୁରେଲ (ଅଧିନାୟକ/ୱିକେଟ୍ କିପର), ୱାଶିଂଟନ ସୁନ୍ଦର, ଆକିବ ନବୀ, ଆକାଶ ଦୀପ, ଅଂଶୁଲ କମ୍ବୋଜ, ମାନବ ସୁଥାର, ମୁକେଶ ଚୌଧୁରୀ, ସାଇ ସୁଦର୍ଶନ, ଯଶ ରାଠୋର, ମୁକେଶ କୁମାର, କୁମାର କୁଶାଗ୍ର (ୱିକେଟ୍ କିପର)।