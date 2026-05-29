Rishabh Pant: ଲକ୍ଷ୍ନୌ ଦଳର ଅଧିନାୟକ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଲେ ଋଷଭ ପନ୍ତ

Rishabh Pant: ଋଷଭ ପନ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପର ଜାଏଣ୍ଟସ୍‌ର ଅଧିନାୟକ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୫ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ପନ୍ତଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ଦଳର ଅଧିନାୟକ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା।

Rishabh Pant steps down as Lucknow Super Giants captain
ଲକ୍ଷ୍ନୌ ଦଳର ଅଧିନାୟକ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଲେ ଋଷଭ ପନ୍ତ (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : May 29, 2026 at 6:36 PM IST

IPL 2026, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶେଷ ମଧ୍ୟ ହୋଇନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଇସ୍ତଫା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି। ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପର ଜାଏଣ୍ଟସ୍ ଚଳିତ ସିଜନ୍‌ରେ ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲ୍‌ର ସବୁଠାରୁ ଶେଷ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥିଲା। ସିଜନ୍ ଶେଷ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଦଳର ଅଧିନାୟକ ଋଷଭ ପନ୍ତ ନିଜ ପଦ ଛାଡ଼ିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ୨୦୨୫ ସିଜନ୍ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କୁ ଏହି ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିଥିଲା। ନିକଟରେ ଋଷଭ ପନ୍ତଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ଟେଷ୍ଟ ଦଳର ଉପ-ଅଧିନାୟକ ପଦରୁ ମଧ୍ୟ ହଟାଇ ଦିଆଯାଇଛି।

ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପର ଜାଏଣ୍ଟସ୍ ଏକ ବୟାନ ଜାରି କରି ଜଣାଇଛି ଯେ, ପନ୍ତ ନିଜେ ଅଧିନାୟକ ପଦରୁ ହଟିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ନିଜର ଜାରି କରିଥିବା ବୟାନରେ କହିଛି- ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପର ଜାଏଣ୍ଟସ୍ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଘୋଷଣା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଋଷଭ ପନ୍ତ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍‌ର ଅଧିନାୟକ ପଦ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ତତ୍କାଳ ପ୍ରଭାବରୁ ଗ୍ରହଣ କରିନେଇଛି।

୨୮ ବର୍ଷୀୟ ଋଷଭ ପନ୍ତଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପର ଜାଏଣ୍ଟସ୍ ୨୦୨୫ ସିଜନ୍ ପୂର୍ବରୁ ହୋଇଥିବା ମେଗା ନିଲାମୀରେ ୨୭ କୋଟି ଟଙ୍କାରେ କିଣିଥିଲା। ସେ ଆଇପିଏଲ୍ ଇତିହାସର ସବୁଠାରୁ ମହଙ୍ଗା ଖେଳାଳି ଅଟନ୍ତି। ପନ୍ତଙ୍କୁ ଅଧିନାୟକତ୍ୱର ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ମିଳିଥିଲା। ଉଭୟ ସିଜନ୍‌ରେ ଦଳ ପ୍ଲେ-ଅଫ୍‌ରେ ପହଞ୍ଚିପାରି ନଥିଲା। ଏହା ସହିତ ପନ୍ତଙ୍କ ବ୍ୟାଟ୍ ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତ ରହିଥିଲା। ୨୦୨୫ରେ ସେ ୧୩ଟି ପାରିରେ ୨୬୯ ରନ୍ ଏବଂ ୨୦୨୬ରେ ୩୧୨ ରନ୍ କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ଦୁଇଟି ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଶତକ ସାମିଲ ଅଛି।

ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପର ଜାଏଣ୍ଟସ୍ ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ର ନିଜର ପ୍ରଥମ ତିନୋଟି ମ୍ୟାଚ୍‌ରୁ ଦୁଇଟିରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏହା ପରେ ଦଳ ସଂଘର୍ଷ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ୧୧ଟି ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଦଳକୁ ମାତ୍ର ଦୁଇଟି ବିଜୟ ମିଳିଥିଲା। ୮ ପଏଣ୍ଟ ସହିତ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପର ଜାଏଣ୍ଟସ୍ ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲ୍‌ର ସବୁଠାରୁ ଶେଷ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥିଲା। ୨୦୨୨ରେ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ଆଇପିଏଲ୍‌ରେ ପଦାର୍ପଣ କରିଥିଲା। ପ୍ରଥମ ଦୁଇଟି ସିଜନ୍‌ରେ ଦଳ ପ୍ଲେ-ଅଫ୍‌ରେ ସ୍ଥାନ ପକ୍କା କରିଥିଲା। ସେତେବେଳେ କେଏଲ୍ ରାହୁଲ ଦଳର ଅଧିନାୟକ ଥିଲେ। ୨୦୨୪ରେ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ରାହୁଲଙ୍କୁ ରିଲିଜ୍ କରି ପନ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ବାଜି ଲଗାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହା ସଫଳ ହୋଇ ନଥିଲା।

ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପର ଜାଏଣ୍ଟସ୍‌ର ମୁଖ୍ୟ କୋଚ୍ ଟମ୍ ମୁଡି ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବୟାନ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି - ଋଷଭ ପନ୍ତ ନିଜେ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ସମ୍ମୁଖରେ ଅଧିନାୟକ ପଦ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖିଥିଲେ ଏବଂ ଦଳର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ସମ୍ମାନର ସହ ତାଙ୍କର ଏହି ଦାବିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନେଇଛି। ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା କେବେ ହେଲେ ସହଜ ହୋଇନଥାଏ।

