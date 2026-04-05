SRH vs LSG: ପନ୍ତଙ୍କ ଦମଦାର ବ୍ୟାଟିଂ, ରୋମାଞ୍ଚକର ମୁକାବିଲାରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦକୁ ପରାସ୍ତ କଲା ଲକ୍ଷ୍ନୌ

SRH vs LSG: ରୋମାଞ୍ଚକର ମୁକାବିଲାରେ ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦକୁ ୫ ୱିକେଟରେ ହରାଇ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ଚଳିତ ସିଜନର ପ୍ରଥମ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି।

ରୋମାଞ୍ଚକର ମୁକାବିଲାରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦକୁ ପରାସ୍ତ କଲା ଲକ୍ଷ୍ନୌ (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : April 5, 2026 at 7:32 PM IST

SRH vs LSG Match Highlights, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ର ଦଶମ ମ୍ୟାଚରେ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପର ଜାଏଣ୍ଟସ୍ (LSG) ବିଜୟକ ସ୍ୱାଦ ଚାଖିଛି। ରବିବାର ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଏହି ରୋମାଞ୍ଚକର ମୁକାବିଲାରେ ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦକୁ ୫ ୱିକେଟରେ ହରାଇ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ଚଳିତ ସିଜନର ପ୍ରଥମ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି। ଦଳର ଏହି ବିଜୟ ପଛରେ ୨୭ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଖେଳାଳି ଋଷଭ ପନ୍ତଙ୍କ ଶାନ୍ତ ମନୋଭାବ ଓ ଦମଦାର ରଣନୀତି ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା।

ହାଇଦ୍ରାବାଦର ବ୍ୟାଟିଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ

ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ବୋଲିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା। ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ମହମ୍ମଦ ସାମି ଓ ଆଭେଶ ଖାନଙ୍କ ଘାତକ ବୋଲିଂ ଆଗରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦର ବ୍ୟାଟରମାନେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ଦଳ ମାତ୍ର ୨୬ ରନ୍‌ରେ ୪ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ସଙ୍କଟରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ଶୂନରେ ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିବା ବେଳେ, ଅଧିନାୟକ ଇଶାନ କିଶନ ମାତ୍ର ୧ ରନ୍ କରି ପ୍ୟାଭିଲିୟନ ଫେରିଥିଲେ। ଟ୍ରାଭିସ୍ ହେଡ୍ ଓ ଲିୟାମ୍ ଲିଭିଙ୍ଗଷ୍ଟୋନ୍ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ସ୍କୋର କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ।

କ୍ଲାସେନ ଓ ନୀତିଶଙ୍କ ଲଢ଼ୁଆ ପାଳି

ଏକ ସମୟରେ ମନେ ହେଉଥିଲା ଯେ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ୧୦୦ ରନ୍ ଭିତରେ ଅଲ୍-ଆଉଟ୍ ହୋଇଯିବ। ଠିକ୍ ଏତିକି ବେଳେ ହେନ୍ରିକ୍ କ୍ଲାସେନ ଓ ଯୁବ ତାରକା ନୀତିଶ କୁମାର ରେଡ୍ଡୀ ପାଳି ସମ୍ଭାଳିଥିଲେ। କ୍ଲାସେନ ୪୧ ବଲ୍‌ରୁ ୬୨ ରନ୍ କରିଥିବା ବେଳେ, ନୀତିଶ ୩୩ ବଲ୍‌ରୁ ବିସ୍ଫୋରକ ୫୬ ରନ୍ କରିଥିଲେ। ଏହି ଦୁଇଜଣଙ୍କ ବିସ୍ଫୋରକ ବ୍ୟାଟିଂ ଯୋଗୁଁ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ସମ୍ମାନଜନକ ସ୍କୋର ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ପ୍ରିନ୍ସ ଯାଦବଙ୍କ ଦୁଇଟି ୱିକେଟ୍ ଯୋଗୁଁ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ୨୦ ଓଭରରେ ୧୫୬/୯ ରନ୍ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲା।

ପନ୍ତଙ୍କ ଜଳୱା ଓ ଲକ୍ଷ୍ନୌର ରୋମାଞ୍ଚକର ବିଜୟ

୧୫୭ ରନ୍‌ର ପିଛା କରୁଥିବା ଲକ୍ଷ୍ନୌ ପାଇଁ ବିଜୟ ରାସ୍ତା ସହଜ ନଥିଲା। ହାଇଦ୍ରାବାଦ ବୋଲରମାନେ କଡ଼ା ଟକ୍କର ଦେଇଥିଲେ। ହେଲେ ମଇଦାନରେ ଏକାକୀ ଋଷଭ ପନ୍ତ ଲଢ଼ିଥିଲେ। ୨୭ କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରାଇସ୍ ଟ୍ୟାଗ୍ ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଚାପ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଅତି ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହ ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିଲେ। ମ୍ୟାଚ୍ ଶେଷ ଓଭର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପାନ୍ତଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ଲକ୍ଷ୍ନୌ ଶିବିରକୁ ଭରସା ଦେଇଥିଲା। କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ବଳରେ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ୫ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିନେଇଥିଲା।

ଆଜିର ବିଜୟ ସହ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲରେ ନିଜର ଖାତା ଖୋଲିଥିବା ବେଳେ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଛି। ବିଶେଷ କରି ସନରାଇଜର୍ସର ଟପ୍-ଅର୍ଡର ବ୍ୟାଟିଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦଳ ପାଇଁ ବଡ଼ ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧାର କାରଣ ସାଜିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ପ୍ରମାଣ କରିଛି ଯେ, ସେମାନେ ନିଲାମରେ ଯେଉଁ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଉପରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି, ତାହା ବୃଥା ଯାଇନାହିଁ।

