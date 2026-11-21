ଧୋନି-ଗିଲଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଲେ ଋଷଭ ପନ୍ତ
IND vs NZ: ୱେଲିଂଟନରେ ଭାରତୀୟ ୱିକେଟ୍ କିପର-ବ୍ୟାଟର ଋଷଭ ପନ୍ତ ବିଶ୍ୱ କ୍ରିକେଟରେ ଏକ ନୂଆ ଇତିହାସ ରଚିଛନ୍ତି।
Published : November 21, 2026 at 4:10 PM IST
Rishabh Pant New Record: ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚର ତୃତୀୟ ଦିନରେ ଭାରତୀୟ ୱିକେଟ୍ କିପର-ବ୍ୟାଟର ଋଷଭ ପନ୍ତ ବିଶ୍ୱ କ୍ରିକେଟରେ ଏକ ନୂଆ ଇତିହାସ ରଚିଛନ୍ତି। ତୃତୀୟ ଦିନର ଖେଳ ଶେଷ ହେବା ସୁଦ୍ଧା ପନ୍ତ ମାତ୍ର 62ଟି ବଲରେ ଅପରାଜିତ 55 ରନର ତୋଫାନୀ ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ। ଏହି ପାରି ଦ୍ୱାରା ପନ୍ତ କେବେଳ ମ୍ୟାଚରେ ଭାରତର ସ୍ଥିତିକୁ ଅଧିକ ମଜବୁତ କରିନାହାନ୍ତି, ବରଂ ବିଦେଶୀ ମାଟିରେ ଜଣେ ୱିକେଟ୍ କିପର-ବ୍ୟାଟର ଭାବେ ସର୍ବାଧିକ ଟେଷ୍ଟ ରନ୍ କରିବାର ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ ମଧ୍ୟ ନିଜ ନାମରେ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଇନିଂସ ଆରମ୍ଭ ପୂର୍ବରୁ ପନ୍ତଙ୍କୁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ୱିକେଟ୍ କିପର ଆଡାମ ଗିଲଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ କେବଳ 24 ରନର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା, ଯାହାକୁ ସେ ଅତି ସହଜରେ ହାସଲ କରିନେଇଛନ୍ତି।
ପନ୍ତ ନିଜର 55 ରନ୍ ଇନିଂସରେ ଦୁଇଜଣ ଦିଗ୍ଗଜ ୱିକେଟ୍ କିପରଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇଛନ୍ତି। କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ବିଦେଶୀ ମାଟିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଋଷଭ ପନ୍ତ ଜଣେ ୱିକେଟ୍ କିପର ଭାବେ 36ଟି ମ୍ୟାଚର 63ଟି ଇନିଂସରେ ମୋଟ 2544 ରନ୍ କରିଛନ୍ତି। ୱେଲିଂଟନ୍ ଟେଷ୍ଟ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ପନ୍ତ ଏହି ରନ୍ ମାମଲାରେ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ନିଜର ଅର୍ଦ୍ଧଶତକୀୟ ଇନିଂସ ସମୟରେ ସେ ପ୍ରଥମେ ପୂର୍ବତନ ଭାରତୀୟ ଅଧିନାୟକ ଏମ୍.ଏସ୍. ଧୋନି (୪୮ଟି ମ୍ୟାଚର ୮୩ଟି ଇନିଂସରେ 2496 ରନ୍)ଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇଥିଲେ ଏବଂ ପରେ ଆଡାମ ଗିଲଖ୍ରୀଷ୍ଟ (38ଟି ଟେଷ୍ଟର 58ଟି ଇନିଂସରେ 2512 ରନ୍)ଙ୍କ ଦୀର୍ଘ ଦିନର କୀର୍ତ୍ତିମାନକୁ ଧ୍ୱସ୍ତ କରି ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନ ଦଖଲ କରିଛନ୍ତି।
Most away Test runs by a designated wicketkeeper-batter in opposition countries Rishabh Pant - 2,544+ 😱 Adam Gilchrist - 2,512 MS Dhoni - 2,496 https://t.co/n5sgptSi6Y— CrikShots (@CrikShots) November 21, 2026
ଶୀର୍ଷରେ ସରଫରାଜ ଅହମ୍ମଦ
ତେବେ ଯଦି ବିଦେଶୀ ମ୍ୟାଚ୍ ସହିତ ନିରପେକ୍ଷ ସ୍ଥାନରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଟେଷ୍ଟ ମୁକାବିଲାଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ କରାଯାଏ, ତେବେ ଘରୋଇ ମାଟି ବାହାରେ ସର୍ବାଧିକ ରନ୍ କରିବାର ରେକର୍ଡ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାକିସ୍ତାନର ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟକ ସରଫରାଜ ଅହମ୍ମଦଙ୍କ ନାମରେ ରହିଛି। ସେ ପାକିସ୍ତାନ ବାହାରେ 52ଟି ଟେଷ୍ଟର 91ଟି ଇନିଂସରେ 2696 ରନ୍ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ତାଲିକାରେ ଆଡାମ ଗିଲଖ୍ରୀଷ୍ଟ 41ଟି ମ୍ୟାଚର 62ଟି ଇନିଂସରେ 26 ରନ୍ ସହ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଥିବାବେଳେ ଋଷଭ ପନ୍ତ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ପନ୍ତ ତୃତୀୟ ଦିନରେ ଅପରାଜିତ ଫେରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଚତୁର୍ଥ ଦିନର ଖେଳ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଗିଲଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏବଂ ସରଫରାଜ ଉଭୟଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ଏହି ତାଲିକାରେ ମଧ୍ୟ ନମ୍ବର-1 ହେବାର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ରହିବ।
Two contrasting styles, one elite club 🙌 @ShubmanGill and @RishabhPant17 become the first two Indians respectively to cross the 3000-run mark in the ICC World Test Championship 👏 #TeamIndia | #NZvIND https://t.co/RWVQyzguFW— BCCI (@BCCI) November 21, 2026
3000 WTC ରନ୍ ମଧ୍ୟ ପୂରା କଲେ ଋଷଭ ପନ୍ତ
ଏହା ସହିତ ୱେଲିଂଟନ୍ ଟେଷ୍ଟର ତୃତୀୟ ଦିନରେ ଋଷଭ ପନ୍ତ ନିଜ ଖାତାରେ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ଉପଲବ୍ଧି ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି। ନିଜର ଏହି ଦମଦାର ଇନିଂସ ସମୟରେ ପନ୍ତ ବିଶ୍ୱ ଟେଷ୍ଟ ଚାମ୍ପିଅନସିପରେ ନିଜର 3000 ରନ୍ ମଧ୍ୟ ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଖାସ୍ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ଛୁଇଁବାରେ ସେ ଶୁବମନ ଗିଲଙ୍କ ପରେ ଭାରତର କେବଳ ଦ୍ୱିତୀୟ ବ୍ୟାଟର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ କ୍ରିକେଟରେ ଡବ୍ଲ୍ୟୁଟିସି (ମଧ୍ୟରେ ତିନି ହଜାର ରନ୍ ଅତିକ୍ରମ କରିବାରେ ପ୍ରଥମ ୱିକେଟ୍ କିପର-ବ୍ୟାଟର ପାଲଟିଛନ୍ତି।