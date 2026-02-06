ETV Bharat / sports

ରିଙ୍କୁ ସିଂହଙ୍କ ଫେସବୁକ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ହ୍ୟାକ୍, ଇମେଲ୍ ବଦଳାଇ ଟଙ୍କା ଲୁଟି ନେଲେ ସାଇବର ଠକ

Rinku Singh: ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର ରିଙ୍କୁ ସିଂହ ଏକ ବଡ଼ ସମସ୍ୟାରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛନ୍ତି। ସାଇବର ଠକମାନେ ରିଙ୍କୁ ସିଂହଙ୍କ ଅଫିସିଆଲ୍ ଫେସବୁକ୍ ଆଇଡି ହ୍ୟାକ୍ କରି ନେଇଛନ୍ତି।

Rinku Singh Facebook account hacked
ରିଙ୍କୁ ସିଂହଙ୍କ ଫେସବୁକ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ହ୍ୟାକ୍ (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : February 6, 2026 at 3:09 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Rinku Singh Facebook account hacked: ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର ରିଙ୍କୁ ସିଂହ ଏକ ବଡ଼ ସମସ୍ୟାରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛନ୍ତି। ସାଇବର ଠକମାନେ ରିଙ୍କୁ ସିଂହଙ୍କ ଅଫିସିଆଲ୍ ଫେସବୁକ୍ ଆଇଡି ହ୍ୟାକ୍ କରି ନେଇଛନ୍ତି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବରେ ହ୍ୟାକର୍ସମାନେ କେବଳ ତାଙ୍କ ଆଇଡି ହ୍ୟାକ୍ କରି ନଥିଲେ, ବରଂ ଆକାଉଣ୍ଟର ମନିଟାଇଜେସନ୍ ଆୟକୁ ନିଜ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରି ନେଇଛନ୍ତି। ମାମଲାର ଗମ୍ଭୀରତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସାଇବର ଅପରାଧ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି।

ବ୍ୟସ୍ତତାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ଲୁଟ୍

ଓଜୋନ୍ ସିଟି ଗୋଲ୍ଡ ଇଷ୍ଟେଟର ବାସିନ୍ଦା ରିଙ୍କୁ ସିଂହଙ୍କ ଭାଇ ସୋନୁ ସିଂହ ପୋଲିସ ଅଭିଯୋଗରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ଭାଇ କ୍ରିକେଟ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଏବଂ ପ୍ରାକ୍ଟିସରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ବ୍ୟସ୍ତତା ଯୋଗୁଁ, ସେ ବହୁତ ଦିନ ଧରି ତାଙ୍କ ଫେସବୁକ୍ ଆଇଡି ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇପାରୁ ନାହାଁନ୍ତି। କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ନିଜ ଆଇଡି ଲଗ୍ ଇନ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ପାସୱାର୍ଡ ଭୁଲ ଦେଖେଇଥିଲା। ବାରମ୍ବାର ଚେଷ୍ଟା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ନିଜ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆକ୍ସେସ୍ କରିପାରି ନଥିଲେ।

ଇମେଲ୍ ଆଇଡି ବଦଳାଇ ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍

ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ରିଙ୍କୁଙ୍କ ଫେସବୁକ୍ ଆଇଡି ପ୍ରଥମେ ରିଙ୍କୁଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଇମେଲ୍ ଆଇଡି (rinkukumar344.8.7) ସହିତ ଲିଙ୍କ୍ ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଚତୁର ହ୍ୟାକର୍ସମାନେ ଏହାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଏକ ନୂଆ ବିଜନେସ୍ ଇମେଲ୍ ଆଇଡି (commercial.rinkusingh) ସହିତ ଲିଙ୍କ୍ କରିଥିଲେ। ରିଙ୍କୁ ସିଂହଙ୍କ ଫେସବୁକ୍ ଆଇଡି ପୂର୍ବରୁ ପେଜ୍ ମନିଟାଇଜ୍ ଥିଲା। ଏହି ଆଇଡିରେ ସେ ନିଜ ଭିଡିଓ ଏବଂ ଫଟୋରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ବିଜ୍ଞାପନରୁ ଯଥେଷ୍ଟ ରାଶି ଉପାର୍ଜନ କରନ୍ତି। ହ୍ୟାକର୍ସମାନେ ଏବେ ଏହି ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଫଟୋ ଏବଂ ଭିଡିଓ ଅପଲୋଡ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆୟକୁ ଲୁଟ୍ କରି ନେଉଛନ୍ତି।

ପୋଲିସ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଏବଂ ସାଇବର ସେଲ୍ ଆଲର୍ଟ

ରିଙ୍କୁଙ୍କ ଅଜାଣତରେ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଲଗାତାର ପୋଷ୍ଟ ଦେଖାଯିବା ପରେ ଆଇଡି ହ୍ୟାକ୍ ହୋଇଥିବା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇ ଯାଇଥିଲା। ରିଙ୍କୁ ସିଂହ ତୁରନ୍ତ ଏସଏସପିଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ। ସାଇବର କ୍ରାଇମ୍ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନର ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ରାମେନ୍ଦ୍ର ଶୁକ୍ଲା କହିଛନ୍ତି, "ଆଇଟି ଆଇନର ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ଧାରା ଅନୁଯାୟୀ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି। ପୋଲିସ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଥିବା ଆଇପି ଆଡ୍ରେସ ଏବଂ ଇମେଲ୍ ଆଇଡିକୁ ଟ୍ରାକ୍ କରୁଛି। ଏହା ସହିତ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଫେସବୁକ୍ (ମେଟା)ର ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଏକ ଚିଠି ଲେଖି ଆକାଉଣ୍ଟ ଋକଭରୀ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି।"

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ:

ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ କମେଣ୍ଟ୍ରି ପ୍ୟାନେଲ ନାମ ଘୋଷଣା କଲା ଆଇସିସି; ଦେଖନ୍ତୁ ପୂରା ତାଲିକା

ଭାରତ ସହ ମ୍ୟାଚ୍ ବର୍ଜନ ନିଷ୍ପତ୍ତିର ପୁନର୍ବିଚାର କରିବାକୁ ପିସିବିକୁ ଚିଠି ଲେଖିଲା ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବୋର୍ଡ

TAGGED:

RINKU SINGH
RINKU SINGH FACEBOOK ACCOUNT HACKED
ରିଙ୍କୁ ସିଂହଙ୍କ ଫେସବୁକ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ
CRICKETER RINKU SINGH
RINKU SINGH FACEBOOK ACCOUNT HACKED

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.