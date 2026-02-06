ରିଙ୍କୁ ସିଂହଙ୍କ ଫେସବୁକ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ହ୍ୟାକ୍, ଇମେଲ୍ ବଦଳାଇ ଟଙ୍କା ଲୁଟି ନେଲେ ସାଇବର ଠକ
Published : February 6, 2026 at 3:09 PM IST
Rinku Singh Facebook account hacked: ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର ରିଙ୍କୁ ସିଂହ ଏକ ବଡ଼ ସମସ୍ୟାରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛନ୍ତି। ସାଇବର ଠକମାନେ ରିଙ୍କୁ ସିଂହଙ୍କ ଅଫିସିଆଲ୍ ଫେସବୁକ୍ ଆଇଡି ହ୍ୟାକ୍ କରି ନେଇଛନ୍ତି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବରେ ହ୍ୟାକର୍ସମାନେ କେବଳ ତାଙ୍କ ଆଇଡି ହ୍ୟାକ୍ କରି ନଥିଲେ, ବରଂ ଆକାଉଣ୍ଟର ମନିଟାଇଜେସନ୍ ଆୟକୁ ନିଜ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରି ନେଇଛନ୍ତି। ମାମଲାର ଗମ୍ଭୀରତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସାଇବର ଅପରାଧ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି।
ବ୍ୟସ୍ତତାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ଲୁଟ୍
ଓଜୋନ୍ ସିଟି ଗୋଲ୍ଡ ଇଷ୍ଟେଟର ବାସିନ୍ଦା ରିଙ୍କୁ ସିଂହଙ୍କ ଭାଇ ସୋନୁ ସିଂହ ପୋଲିସ ଅଭିଯୋଗରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ଭାଇ କ୍ରିକେଟ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଏବଂ ପ୍ରାକ୍ଟିସରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ବ୍ୟସ୍ତତା ଯୋଗୁଁ, ସେ ବହୁତ ଦିନ ଧରି ତାଙ୍କ ଫେସବୁକ୍ ଆଇଡି ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇପାରୁ ନାହାଁନ୍ତି। କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ନିଜ ଆଇଡି ଲଗ୍ ଇନ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ପାସୱାର୍ଡ ଭୁଲ ଦେଖେଇଥିଲା। ବାରମ୍ବାର ଚେଷ୍ଟା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ନିଜ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆକ୍ସେସ୍ କରିପାରି ନଥିଲେ।
This news is spreading like wildfire since morning.— Golden Anand (@GoldenAnand_001) February 6, 2026
Rinku Singh's Facebook account has been hacked by cyber fraudsters and the money coming from his Facebook account has also been transferred to their account.
Rinku Singh came to know about this when he tried to log in… pic.twitter.com/IDHoVEc5dP
ଇମେଲ୍ ଆଇଡି ବଦଳାଇ ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍
ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ରିଙ୍କୁଙ୍କ ଫେସବୁକ୍ ଆଇଡି ପ୍ରଥମେ ରିଙ୍କୁଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଇମେଲ୍ ଆଇଡି (rinkukumar344.8.7) ସହିତ ଲିଙ୍କ୍ ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଚତୁର ହ୍ୟାକର୍ସମାନେ ଏହାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଏକ ନୂଆ ବିଜନେସ୍ ଇମେଲ୍ ଆଇଡି (commercial.rinkusingh) ସହିତ ଲିଙ୍କ୍ କରିଥିଲେ। ରିଙ୍କୁ ସିଂହଙ୍କ ଫେସବୁକ୍ ଆଇଡି ପୂର୍ବରୁ ପେଜ୍ ମନିଟାଇଜ୍ ଥିଲା। ଏହି ଆଇଡିରେ ସେ ନିଜ ଭିଡିଓ ଏବଂ ଫଟୋରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ବିଜ୍ଞାପନରୁ ଯଥେଷ୍ଟ ରାଶି ଉପାର୍ଜନ କରନ୍ତି। ହ୍ୟାକର୍ସମାନେ ଏବେ ଏହି ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଫଟୋ ଏବଂ ଭିଡିଓ ଅପଲୋଡ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆୟକୁ ଲୁଟ୍ କରି ନେଉଛନ୍ତି।
cricketer Rinku Singh's facebook ID was hacked.— social scientist (@socialscie50255) February 6, 2026
The scammer also changed the e-mail ID and kept pocketing the monetization money himself.
Rinku Singh only found out about this when he logged in after a long time.
He has filed an FIR with the Aligarh, UP police. pic.twitter.com/6frUqSYZGd
ପୋଲିସ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଏବଂ ସାଇବର ସେଲ୍ ଆଲର୍ଟ
ରିଙ୍କୁଙ୍କ ଅଜାଣତରେ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଲଗାତାର ପୋଷ୍ଟ ଦେଖାଯିବା ପରେ ଆଇଡି ହ୍ୟାକ୍ ହୋଇଥିବା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇ ଯାଇଥିଲା। ରିଙ୍କୁ ସିଂହ ତୁରନ୍ତ ଏସଏସପିଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ। ସାଇବର କ୍ରାଇମ୍ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନର ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ରାମେନ୍ଦ୍ର ଶୁକ୍ଲା କହିଛନ୍ତି, "ଆଇଟି ଆଇନର ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ଧାରା ଅନୁଯାୟୀ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି। ପୋଲିସ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଥିବା ଆଇପି ଆଡ୍ରେସ ଏବଂ ଇମେଲ୍ ଆଇଡିକୁ ଟ୍ରାକ୍ କରୁଛି। ଏହା ସହିତ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଫେସବୁକ୍ (ମେଟା)ର ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଏକ ଚିଠି ଲେଖି ଆକାଉଣ୍ଟ ଋକଭରୀ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି।"