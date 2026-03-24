IPL 2026 ପୂର୍ବରୁ ରିଙ୍କୁ ସିଂଙ୍କୁ ବଡ଼ ଉପହାର; ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ହେବେ ସରକାରୀ ଅଫିସର

IPL 2026 ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଷ୍ଟାର୍ ବ୍ୟାଟର ତଥା 'ଫିନିସର' ରିଙ୍କୁ ସିଂଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର ଆସିଛି।

Published : March 24, 2026 at 9:43 AM IST

Rinku Singh’s New Role, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨ ୬ (IPL 2026) ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଷ୍ଟାର୍ ବ୍ୟାଟର ତଥା 'ଫିନିସର' ରିଙ୍କୁ ସିଂଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର ଆସିଛି। କେବଳ ପଡ଼ିଆରେ ନୁହେଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଡ଼ିଆ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ରିଙ୍କୁଙ୍କୁ ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା ମିଳିଛି। ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ସରକାର ରିଙ୍କୁଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସରକାରୀ ପଦବୀରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ରିଙ୍କୁ ଏବେ ୟୁପିରେ 'ଆଞ୍ଚଳିକ କ୍ରୀଡ଼ା ଅଧିକାରୀ' (Regional Sports Officer) ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇବେ।

ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ନିଯୁକ୍ତି ପତ୍ର

ଆଜି ଅର୍ଥାତ୍ ୨୪ ମାର୍ଚ୍ଚ, ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଲକ୍ଷ୍ନୌର ଲୋକ ଭବନଠାରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ନିଜେ ରିଙ୍କୁଙ୍କୁ ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିବେ। କେବଳ ରିଙ୍କୁ ନୁହନ୍ତି, ଦେଶ ପାଇଁ ଗୌରବ ଆଣିଥିବା ଅନ୍ୟ କ୍ରୀଡ଼ାବିତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ୟୁପି ସରକାର ସମ୍ମାନିତ କରୁଛନ୍ତି। ପାରା-ଆଥଲେଟ୍ ପ୍ରବୀଣ କୁମାର ଏବଂ ହକି ତାରକା ରାଜକୁମାର ପାଲ୍‌ଙ୍କୁ ଡିଏସପି (DSP) ପଦବୀ ମିଳୁଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ କେତେକ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ବଡ଼ ସରକାରୀ ପଦବୀରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଉଛି।

ଆଇପିଏଲ୍ ଅଭିଯାନ ଓ ରିଙ୍କୁଙ୍କ ଜଲୱା

ଆସନ୍ତା ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୮ରୁ ଆଇପିଏଲ୍ ମହାକୁମ୍ଭ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ରିଙ୍କୁ ସିଂ ପୂର୍ବଭଳି କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ (KKR) ପକ୍ଷରୁ ନିଜର ଦମଦାର ବ୍ୟାଟିଂ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ। ୨୯ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ମୁମ୍ବାଇର ୱାଙ୍ଖେଡେ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ବିପକ୍ଷରେ KKR ନିଜର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବ।

ରିଙ୍କୁଙ୍କ IPL କ୍ୟାରିୟର ଉପରେ ନଜର

ରିଙ୍କୁ ସିଂଙ୍କ ଆଇପିଏଲ୍ (IPL) କ୍ୟାରିୟର୍ ଏକ ପ୍ରକୃତ ସଂଘର୍ଷର କାହାଣୀ। KKR ସହିତ ଅନେକ ବର୍ଷ ବେଞ୍ଚରେ ବସିବା ପରେ, ୨୦୨୩ରେ ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟନ୍ସ ବିପକ୍ଷରେ ଲଗାତାର ପାଞ୍ଚଟି ଛକା ମାରି ସେ ଏକ ଅସମ୍ଭବ ବିଜୟ ହାସଲ କରି ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଣେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଫିନିସର୍ ଭାବରେ ସେ ୧୧୦୦ରୁ ଅଧିକ ରନ୍ ଏବଂ ୧୪୫+ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେଟ୍ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱ ଏତେ ବଢ଼ିଯାଇଛି ଯେ, ୮୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ଏହି ଖେଳାଳିଙ୍କୁ KKR ୨୦୨୫/୨୬ ସିଜନ ପାଇଁ ୧୩ କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ରିଟେନ୍ (Retain) କରିଛି।

ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରେ ରିଙ୍କୁଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଖୁସିର ଲହରୀ ଖେଳିଯାଇଛି। ଖେଳ ପଡ଼ିଆରେ ଛକା ଚୌକା ବର୍ଷା କରୁଥିବା ରିଙ୍କୁ ଏବେ ଜଣେ ଅଧିକାରୀ ଭାବେ କ୍ରୀଡ଼ା କ୍ଷେତ୍ରର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ:

IPL 2026: ସିଏସକେ 'ହଲ୍ ଅଫ୍ ଫେମ୍'ରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଲେ ରାଇନା ଓ ହେଡେନ୍

IPL ଖେଳାଳିଙ୍କ କଟାଯିବ କି ଦରମା? ଅଶ୍ୱିନଙ୍କ ବୟାନ ପରେ କ୍ରିକେଟ୍ ଜଗତରେ ହଟଚମଟ

କେକେଆର କ୍ୟାମ୍ପରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ; ଆକାଶ ଦୀପଙ୍କ ବଦଳରେ ଦଳରେ ସାମିଲ ହେଲେ ଏହି ଘାତକ ବୋଲର

