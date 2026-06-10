ETV Bharat / sports

ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ ବିଜେତାଙ୍କୁ ମିଳିବ ଇତିହାସର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରାଇଜ୍ ମନି, ଜାଣନ୍ତୁ କେତେ?

FIFA World Cup 2026 Prize Money: ଫିଫା କାଉନସିଲ୍ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ପୁରସ୍କାର ରାଶିରେ ବଡ଼ ଧରଣର ବୃଦ୍ଧି ଘୋଷଣା କରିଛି।

FIFA World Cup 2026 Prize Money
୨୦୨୬ ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ବିଜେତା ଉପରେ ହେବ ଟଙ୍କା ବର୍ଷା (AP)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : June 10, 2026 at 10:46 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

FIFA World Cup 2026, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଫୁଟବଲର ମହାକୁମ୍ଭ ଅର୍ଥାତ୍ ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ଆସନ୍ତାକାଲି ଅର୍ଥାତ ୧୧ ଜୁନ୍ ୨୦୨୬ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ହେଲେ ଏହାର ରୋମାଞ୍ଚ ଏବେଠାରୁ ସାରା ଦୁନିଆ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଆମେରିକା, କାନାଡା ଓ ମେକ୍ସିକୋର ମିଳିତ ଆୟୋଜନରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ରେ ଏଥର ଅନେକ ଜିନିଷ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି। ଯେପରିକି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏଥିରେ ୩୨ ବଦଳରେ ୪୮ଟି ଦଳ ଭାଗ ନେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି ଖେଳର ରୋମାଞ୍ଚ ଏବଂ ଦଳଗୁଡ଼ିକର ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବା ସହିତ ଏଥର ଫିଫା ପୁରସ୍କାର ରାଶିର (FIFA World Cup 2026 Prize Money) ବଜେଟ୍‌କୁ ମଧ୍ୟ ଆକାଶଛୁଆଁ କରିଦେଇଛି? ଆଜ୍ଞା ହଁ, ଏଥର ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତୁଥିବା ଦଳକୁ ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ମିଳିବ, ତାହା ଇତିହାସର ସବୁ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଦେବ।

ଫିଫା କାଉନସିଲ୍ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ପୁରସ୍କାର ରାଶିରେ ବଡ଼ ଧରଣର ବୃଦ୍ଧି ଘୋଷଣା କରିଛି। ଏଥର ବିଶ୍ୱକପ୍ ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିବାକୁ ଥିବା ଦଳକୁ ପୁରା ୫୦ ମିଲିୟନ ଡଲାର ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରାୟ ୫ କୋଟି ଡଲାରର ପୁରସ୍କାର ରାଶି ମିଳିବ। ଯଦି ଏହାକୁ ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରାରେ ହିସାବ କରାଯାଏ, ତେବେ ଏହି ରାଶି ପ୍ରାୟ ୪୧୫ କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ହେବ। ଫୁଟବଲ୍ ଇତିହାସରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ବିଜେତା ଦଳକୁ ଏତେ ବଡ଼ ପରିମାଣର ଟଙ୍କା ମିଳିନାହିଁ।

ପୂର୍ବ ସିଜିନ୍ ଅପେକ୍ଷା କେତେ ଅଧିକ?

ଆମେ ଯଦି ଏହି ପୁରସ୍କାର ରାଶିକୁ ବର୍ଷ ୨୦୨୨ରେ ହୋଇଥିବା କତାର୍ ବିଶ୍ୱକପ୍ ସହ ତୁଳନା କରିବା, ତେବେ ସେହି ସମୟରେ ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିଥିବା ଲିଓନେଲ୍ ମେସିଙ୍କ ଦଳ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନାକୁ ପ୍ରାୟ ୪୨ ମିଲିୟନ ଡଲାର (ପ୍ରାୟ ୩୫୦ କୋଟି ଟଙ୍କା) ମିଳିଥିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଥରର ଚାମ୍ପିଅନ୍ ଦଳକୁ ଗତଥର ତୁଳନାରେ ସିଧାସଳଖ ୮ ମିଲିୟନ ଡଲାର (ପ୍ରାୟ ୬୫ କୋଟି ଟଙ୍କା) ଅଧିକ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ବର୍ଷ ୨୦୧୮ରେ ଯେତେବେଳେ ଫ୍ରାନ୍ସ ଜିତିଥିଲା, ସେତେବେଳେ ତାକୁ ୩୮ ମିଲିୟନ ଡଲାର ମିଳିଥିଲା। ଏହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ, ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଫିଫା ବିଜେତାମାନଙ୍କର ପୁରସ୍କାର ରାଶିକୁ ବହୁତ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି।

ହାରିବା ଦଳଗୁଡ଼ିକର ବି ଚମକିବ ଭାଗ୍ୟ

ଏଥର କେବଳ ଚମକ୍ରାର ଟ୍ରଫି ଟେକୁଥିବା ଦଳ ମାଲାମାଲ୍ ହେବ ନାହିଁ, ବରଂ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଭାଗ ନେଉଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦଳ ଉପରେ ଟଙ୍କାର ବର୍ଷା ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଫିଫା ଏହି ବର୍ଷ ମୋଟ ପୁରସ୍କାର ରାଶିକୁ ବଢ଼ାଇ ୬୫୫ ମିଲିୟନ ଡଲାର କରିଦେଇଛି। ଏହି ବଜେଟ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଉପ-ବିଜେତା ରହୁଥିବା ଅର୍ଥାତ୍ ଫାଇନାଲ୍‌ରେ ହାରୁଥିବା ଦଳକୁ ମଧ୍ୟ ଖାଲି ହାତରେ ଫେରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ତାକୁ ୩୩ ମିଲିୟନ ଡଲାର (ପ୍ରାୟ ୨୭୫ କୋଟି ଟଙ୍କା) ମିଳିବ। ସେହିପରି ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହୁଥିବା ଦଳକୁ ୨୯ ମିଲିୟନ ଡଲାର ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ରହୁଥିବା ଦଳକୁ ୨୭ ମିଲିୟନ ଡଲାର ଦିଆଯିବ।

FIFA World Cup 2026 Prize Money
ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ବିଜେତାକୁ ମିଳିବ ୫୦ ମିଲିୟନ ଡଲାର (AP)

ଫିଫା ଏହି କଥାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୟାନ ରଖିଛି ଯେ, ଯେଉଁ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରୁ ହିଁ ବାହାର ହୋଇଯିବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଯେପରି ଖାଲି ହାତରେ ଫେରିବାକୁ ନପଡ଼େ। ଏଥର ଗ୍ରୁପ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟ (୩୩ତମ ରୁ ୪୮ତମ ସ୍ଥାନ) ରୁ ବାହାର ହେଉଥିବା ସବୁଠାରୁ ତଳେ ଥିବା ଦଳଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଅତିକମରେ ୯ ମିଲିୟନ ଡଲାରର ପୁରସ୍କାର ରାଶି ମିଳିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଫିଫା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେଶର ଦଳକୁ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ୧.୫ ମିଲିୟନ ଡଲାର ପୃଥକ ଭାବରେ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି।

ସବୁଠାରୁ ଧନୀ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ!

ଏହାର ଅର୍ଥ ଏହା ଯେ ଯେଉଁ ଦଳ ବିଶ୍ୱକପ୍‌ରେ ନିଜର ଗୋଟିଏ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିପାରିବ ନାହିଁ, ସେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ସହିତ ଅତିକମରେ ୧୦.୫ ମିଲିୟନ ଡଲାର (ପ୍ରାୟ ୮୭ କୋଟି ଟଙ୍କା) ର ଏକ ମୋଟା ଅଙ୍କର ରାଶି ନେଇ ଘରକୁ ଫେରିବ। ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ୪୮ଟି ଦଳର ଏହି ନୂତନ ଫର୍ମାଟ୍ କେବଳ ପ୍ରତିଯୋଗିତାକୁ ଅଧିକ କଠିନ କରିନାହିଁ, ବରଂ ଫୁଟବଲ୍ ଦୁନିଆର ଏହି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ମଞ୍ଚକୁ ଟଙ୍କା ମାମଲାରେ ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତର ସବୁଠାରୁ ଧନୀ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ କରିଛି।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ:

ଫିଫା ବିଶ୍ୱ କପ୍ ପୂର୍ବରୁ ବଡ଼ ବିବାଦ: ଆଫ୍ରିକାର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ରେଫ୍ରିଙ୍କୁ ବିମାନବନ୍ଦରରୁ ଫେରାଇଲା ଆମେରିକା

ଭାରତର ସମୟ ଅନୁସାରେ କେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ମ୍ୟାଚ୍? ଦେଖନ୍ତୁ ପୂରା ସୂଚୀ

୩ଟି ଦେଶ, ୪୮ଟି ଦଳ ଓ ୧୦୪ ମ୍ୟାଚ୍‌; ଜାଣନ୍ତୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ନେଇ ୫ ବଡ଼ ଅପେଡେଟ୍

TAGGED:

FIFA WORLD CUP 2026
FIFA 2026
FIFA PRIZE MONEY
ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬
FIFA WORLD CUP 2026 PRIZE MONEY

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.