ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବଙ୍କ ଛୁଟି! ଏହି ଖେଳାଳି ହେବେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ନୂଆ ଟି-୨୦ ଅଧିନାୟକ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍

ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବଙ୍କ ହେବ ଛୁଟି! (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : May 8, 2026 at 3:02 PM IST

India New T20 Captain, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଅଧିନାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବଙ୍କ ପାଇଁ ଅସୁବିଧା କମିବାର ନାମ ନେଉନାହିଁ। ଟାଇମ୍ସ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ବ୍ୟାଟରୁ ବଡ଼ ସ୍କୋର ନଆସିବା କାରଣରୁ ବିସିସିଆଇର ଥିଙ୍କ-ଟ୍ୟାଙ୍କ ନିରାଶ ଅଛନ୍ତି। ୩୫ ବର୍ଷୀୟ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅଧିନାୟକ ଭାବରେ ନିଜର ବିଜୟ ପ୍ରତିଶତ (୭୬.୯୨%) ବଜାୟ ରଖିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ସେ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱକପରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ୨୪୨ ରନ୍ ମଧ୍ୟରୁ ୮୪ ରନ୍ କେବଳ ଆମେରିକା ବିପକ୍ଷରେ ଆସିଥିଲା। ଯେତେବେଳେ କି ବଡ଼ ମ୍ୟାଚଗୁଡ଼ିକରେ ସେ ଫ୍ଲପ୍ ରହିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚୟନକର୍ତ୍ତାମାନେ ୨୦୨୮ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ ଏବଂ ବିଶ୍ୱକପର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଚକ୍ର ପାଇଁ ଶ୍ରେୟସ ଆୟରଙ୍କୁ ଦଳକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ସହ ତାଙ୍କୁ ଅଧିନାୟକତ୍ୱ ଦେବା ବିଷୟରେ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି।

ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଖରାପ ଫର୍ମ ପଛରେ ତାଙ୍କ ଡାହାଣ ମଣିବନ୍ଧର (Wrist) ଆଘାତ ଏକ ବଡ଼ କାରଣ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ମଣିବନ୍ଧରେ ମୋଟା ଟେପିଂ ବାନ୍ଧି ଖେଳୁଛନ୍ତି। ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ସିଜନରୁ ହିଁ ସେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସତ୍ତ୍ୱେ ବ୍ୟାଟିଂ ଏବଂ ଫିଲ୍ଡିଂ କରୁଥିଲେ। ବିଶ୍ୱକପ୍ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଥର ନେଟ୍ ସେସନ୍ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କୁ ଟିମ୍ ଡାକ୍ତର ରିଜୱାନ୍ ଖାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମଣିବନ୍ଧରେ ପ୍ୟାଡିଂ କରାଉଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଯଦିଓ ସହକାରୀ କୋଚ୍ ରୟାନ୍ ଟେନ୍ ଡୋସେଟ୍ ଏହାକୁ ସାଧାରଣ ଥକ୍କାପଣ କହି ଏଡ଼ାଇ ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ଏହି ଆଘାତ ତାଙ୍କ ଖେଳକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି ଏବଂ ଚୟନକର୍ତ୍ତାମାନେ ଏହାକୁ ଅଣଦେଖା କରିବା ମୁଡ୍‌ରେ ନାହାଁନ୍ତି।

ଜୁଲାଇ ୨୦୨୪ରେ ଅଧିନାୟକତ୍ୱ ସମ୍ଭାଳିବା ପରଠାରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଯାଦୁକରୀ ବ୍ୟାଟିଂ ପରିସଂଖ୍ୟାନରେ ବହୁତ ହ୍ରାସ ଘଟିଛି। ନେତୃତ୍ୱ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିବା ପରଠାରୁ ସେ ୪୫ଟି ମ୍ୟାଚରେ କେବଳ ୯୩୨ ରନ୍ କରିଛନ୍ତି। ଯାହାକି ତାଙ୍କର ପୁରୁଣା ରେକର୍ଡ ତୁଳନାରେ ଯଥେଷ୍ଟ କମ୍। ୩୫ ବର୍ଷ ବୟସରେ ବଢୁଥିବା ଫିଟନେସ୍ ସମସ୍ୟା ଏବଂ ଯୁବ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେବାର ରଣନୀତି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଯାଉଛି। ଚୟନକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ମତରେ ଟି-୨୦ ଫର୍ମାଟରେ ଏବେ ଏକ ନୂତନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ବିଶେଷ କରି ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଦଳ ଆୟର୍ଲାଣ୍ଡ ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡ ପରି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଦେଶ ଗସ୍ତରେ ଯିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି।

ଆୟର ହୋଇପାରନ୍ତି ଟି-୨୦ ଦଳର ନୂତନ ଅଧିନାୟକ

ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସ୍ଥାନ ନେବା ପାଇଁ ଶ୍ରେୟସ ଆୟରଙ୍କ ନାମ ସବୁଠାରୁ ଆଗରେ ଚାଲିଛି। ଆୟର କେବଳ ଟି-୨୦ ସେଟ୍‌ଅପ୍‌କୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବେ ନାହିଁ ବରଂ ତାଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଅଧିନାୟକତ୍ୱର ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇପାରେ। ଆୟରଙ୍କ ପାଖରେ ଆଇପିଏଲ୍ ଏବଂ ଘରୋଇ କ୍ରିକେଟରେ ଅଧିନାୟକତ୍ୱର ଗଭୀର ଅନୁଭବ ରହିଛି ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟକ୍ରମରେ ଦଳକୁ ମଜବୁତ କରିପାରିବେ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଗାମୀ ଦୁଇ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଧିନାୟକତ୍ୱ ଜାରି ରଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଶେଷ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସେହି ଖାସ୍ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ହାତରେ ଅଛି ଯେଉଁମାନେ କି ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଟିଂ ଏବଂ ବୟସକୁ ନେଇ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନାହାଁନ୍ତି। ଆଗାମୀ କିଛି ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟରେ ନେତୃତ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଆଧିକାରିକ ଘୋଷଣା ହୋଇପାରେ।

