IPL 2026: ବିଜୟରୁ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କଲା ଡିଫେଣ୍ଡିଂ ଚାମ୍ପିଅନ RCB, ହାଇଦ୍ରାବାଦକୁ ୬ ୱିକେଟରେ ଦେଲା ମାତ୍
RCB vs SRH Highlights:
Published : March 28, 2026 at 11:29 PM IST|
Updated : March 28, 2026 at 11:34 PM IST
RCB vs SRH: ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପ୍ରିମିଅର ଲିଗ୍ (IPL) ୨୦୨୬ର ଉଦ୍ଘାଟନୀ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବାଙ୍ଗାଲୋର (RCB) ନିଜର ଚାମ୍ପିଅନ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ବଜାୟ ରଖିଛି। ନିଜ ଘରୋଇ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଏମ୍. ଚିନ୍ନାସ୍ୱାମୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଏହି ହାଇ-ଭୋଲଟେଜ୍ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ବାଙ୍ଗାଲୁରୁ, ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ (SRH) କୁ ୬ ୱିକେଟରେ ପରାସ୍ତ କରି ନୂତନ ସିଜିନର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛି।
କୋହଲି-ପାଡିକ୍କଲଙ୍କ ବ୍ୟାଟିଂ ଝଡ଼ରେ ଧୂଳିସାତ୍ ହେଲା ହାଇଦ୍ରାବାଦ
ହାଇଦ୍ରାବାଦ ପକ୍ଷରୁ ଧାର୍ଯ୍ୟ ୨୦୨ ରନର ବିଶାଳ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପିଛା କରି RCB ମାତ୍ର ୧୫.୪ ଓଭରରେ ୪ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ୨୦୩ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିନେଇଥିଲା। ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବାରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଦେବଦତ୍ତ ପାଡିକ୍କଲ। ସେ ମାତ୍ର ୨୬ ବଲ୍ରୁ ୭ଟି ଚୌକା ଓ ୪ଟି ଛକା ସହାୟତାରେ ୬୧ ରନର ଏକ ବିସ୍ଫୋରକ ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ। ଅନ୍ୟପଟେ 'କିଙ୍ଗ' ବିରାଟ କୋହଲି ନିଜର ଚିରାଚରିତ ଶୈଳୀରେ ୩୮ ବଲ୍ରୁ ଅପରାଜିତ ୬୯ ରନ୍ (୫ ଚୌକା, ୫ ଛକା) ସଂଗ୍ରହ କରି ଦଳକୁ ବିଜୟୀ କରାଇଥିଲେ। ନୂତନ ଅଧିନାୟକ ରଜତ ପାଟିଦାର ମଧ୍ୟ ମାତ୍ର ୧୨ ବଲରେ ୩୧ ରନ୍ କରି ଦଳର ବିଜୟକୁ ସହଜ କରିଥିଲେ।
We start as we need to continue. 🤷♂️— Royal Challengers Bengaluru (@RCBTweets) March 28, 2026
We go again next Sunday. 👍#PlayBold #ನಮ್ಮRCB #IPL2026 #RCBvSRH pic.twitter.com/DCEtWPBzsk
ଇଶାନ କିଶନଙ୍କ ଲଢୁଆ ପାଳି ଓ 'ଇମ୍ପାକ୍ଟ' ବ୍ୟାଟିଂ
ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଟସ୍ ଜିତି ବାଙ୍ଗାଲୋର ପ୍ରଥମେ ବୋଲିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା। ହାଇଦ୍ରାବାଦର ଆରମ୍ଭ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନୈରାଶ୍ୟଜନକ ରହିଥିଲା। ମାତ୍ର ୨୯ ରନରେ ଦଳ ୩ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ୱିକେଟ୍ (ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା, ଟ୍ରାଭିସ୍ ହେଡ୍ ଓ ନୀତିଶ ରେଡ୍ଡୀ) ହରାଇ ସଙ୍କଟରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ତେବେ ଅଧିନାୟକ ଇଶାନ କିଶନ ଏବଂ ହେନ୍ରିକ୍ କ୍ଲାସେନ୍ ସ୍ଥିତି ସମ୍ଭାଳିଥିଲେ। ଇଶାନ ମାତ୍ର ୩୮ ବଲରୁ ୮ଟି ଚୌକା ଓ ୫ଟି ଛକା ସହାୟତାରେ ୮୦ ରନର ଏକ ଜବରଦସ୍ତ ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ। ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ଅନିକେତ ବର୍ମାଙ୍କ ଧୂଆଁଧାର ୪୩ ରନ୍ ବଳରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ୯ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ୨୦୧ ରନ୍ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲା।
The FIRE spirit never faded 💪 pic.twitter.com/PPIZeIa6d7— SunRisers Hyderabad (@SunRisers) March 28, 2026
ଜ୍ୟାକବ ଡଫି 'ପ୍ଲେୟାର ଅଫ୍ ଦି ମ୍ୟାଚ୍'
ଜ୍ୟାକବ ଡଫି ଆଜି ୨୮ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୨୬ରେ ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ବିପକ୍ଷ ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚରେ ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଇଁ ଏକ "ସ୍ୱପ୍ନିଳ ପଦାର୍ପଣ" କରିଛନ୍ତି। ଅନୁପସ୍ଥିତ ଥିବା ଜୋଶ ହେଜଲଉଡଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଖେଳି ଏହି ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ପେସର ନିଜର ୪ ଓଭର ସ୍ପେଲରେ ୨୨ ରନ୍ ଦେଇ ୩ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇ SRH ର ବିସ୍ଫୋରକ ଟପ୍ ଅର୍ଡରକୁ ଧୂଳିସାତ୍ କରିଦେଇଥିଲେ। ସେ ପାୱାରପ୍ଲେରେ ହିଁ ଉଭୟ ଓପନର ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ଏବଂ ଟ୍ରାଭିସ୍ ହେଡ୍ଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଓଭରରେ ଆଉଟ୍ କରି ମ୍ୟାଚକୁ ଓଲଟପାଲଟ କରି ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ପରେ ନୀତିଶ କୁମାର ରେଡ୍ଡୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ୟାଭିଲିୟନ ପଠାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଏହି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଓ ସଠିକ୍ ବୋଲିଂ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ 'ପ୍ଲେୟାର ଅଫ୍ ଦି ମ୍ୟାଚ୍' ପୁରସ୍କାର ମିଳିଛି।