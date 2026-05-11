RCB vs MI: ଶେଷ ବଲରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିନେଲା ଆରସିବି, ଧୂଳିସାତ୍‌ ହେଲା ମୁମ୍ବାଇର ପ୍ଲେ-ଅଫ୍ ଆଶା

Published : May 11, 2026 at 12:49 AM IST

RCB vs MI Highlights, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆଇପିଏଲ ୨୦୨୬ର ୫୪ତମ ମ୍ୟାଚ୍ ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଏବଂ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯାଇଥିଲା। ରବିବାର (୧୦ ମଇ) ରାୟପୁରଠାରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଏହି ମୁକାବିଲାରେ ଆରସିବି ୨ ୱିକେଟରେ ମୁମ୍ୱାଇକୁ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ଟସ୍ ହାରି ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିବା ମୁମ୍ୱାଇ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ୨୦ ଓଭରରେ ୭ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ୧୬୬ ରନ୍ କରିଥିଲା। ଏହାର ଜବାବରେ ଆରସିବି ୨୦ ଓଭରରେ ୮ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିନେଇଥିଲା। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଶେଷ ବଲ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଥିଲା। ଯେଉଁଥିରେ ଆରସିବି ବିଜୟୀ ହୋଇ ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲର ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ମୁମ୍ୱାଇର ଏହି ପରାଜୟ ସହ ପ୍ଲେ-ଅଫ୍ ଆଶା ମଉଳି ଯାଇଛି।

ମ୍ୟାଚ୍ ବିଷୟରେ କହିଲେ ଟସ୍ ହାରି ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ ପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଥିବା ମୁମ୍ୱାଇର ଆରମ୍ଭ ବହୁତ ଖରାପ ରହିଥିଲା। ଫର୍ମରେ ଥିବା ରାଇନ୍ ରିକଲଟନ୍ (୨) ପ୍ରଥମ ଓଭରରେ ହିଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର କୁମାରଙ୍କ ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ। ଏହା ପରେ ରୋହିତ ଶର୍ମା କିଛି ବଡ଼ ସଟ୍ ଖେଳିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଅଧିକ ସମୟ ତିଷ୍ଠି ପାରିନଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଉଟ୍ କରିଥିଲେ। ରୋହିତ ୧୦ ବଲ୍‌ରେ ୨ଟି ଚୌକା ଏବଂ ୨ଟି ଛକା ସହାୟତାରେ ୨୨ ରନ୍ କରି ପ୍ୟାଭିଲିୟନ ଫେରିଥିଲେ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ପରବର୍ତ୍ତୀ ବଲ୍‌ରେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବଙ୍କ ୱିକେଟ୍ ନେଇ ମୁମ୍ୱାଇର ଟପ୍ ଅର୍ଡରକୁ ଧ୍ୱସ୍ତ କରି ଦେଇଥିଲେ।

ମୁମ୍ୱାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ୨୮ ରନ୍‌ରେ ନିଜର ୩ଟି ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ସାରିଥିଲା। ଏଠାରୁ ନମନ ଧୀର ଏବଂ ତିଲକ ବର୍ମା ସ୍ଥିତି ସମ୍ଭାଳିଥିଲେ ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ୱିକେଟ୍ ପାଇଁ ୮୨ ରନ୍‌ର ଭାଗିଦାରୀ କରି ମୁମ୍ୱାଇକୁ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଝଟକାରୁ ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ନମନ ଧୀର ୩୨ ବଲ୍‌ରେ ୪୭ ରନ୍‌ର ଏକ ଲଢୁଆ ପାରି ଖେଳି ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ। ନମନଙ୍କ ଆଉଟ୍ ହେବା ପରେ ମୁମ୍ୱାଇର ରନ୍ ଗତି ଧିମେଇ ଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତିଲକ ବର୍ମା ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ରିଜ୍‌ରେ ରହି ଟିମ୍‌କୁ ଏକ ସଂଘର୍ଷପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍କୋରରେ ପହଞ୍ଚାଇଥିଲେ। ତିଲକ ୪୨ ବଲ୍‌ରେ ୫୭ ରନ୍ କରିଥିଲେ। ଯେଉଁଥିରେ ତିଲକଙ୍କର ୩ଟି ଚୌକା ଏବଂ ୨ଟି ଛକା ସାମିଲ ଥିଲା। ଏହିପରି ଭାବେ ମୁମ୍ୱାଇ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ୨୦ ଓଭରରେ ୭ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ୧୬୬ ରନ୍ ସ୍କୋର କରିଥିଲା।

ଶେଷ ବଲ୍‌ ରେ ବାଜି ମାରିନେଲା ଆରିସିବି

୧୬୭ ଲକ୍ଷ୍ୟର ପିଛା କରି ଆରିସିବି ପାୱାରପ୍ଲେ ମଧ୍ୟରେ ବିରାଟ କୋହଲି (୦), ଦେବଦତ୍ତ ପାଡିକ୍କଲ (୧୨) ଏବଂ ଅଧିନାୟକ ରଜତ ପାଟିଦାରଙ୍କ (୮) ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ଦେଇଥିଲା। ନମ୍ବର-୫ରେ ବ୍ୟାଟିଂ ପାଇଁ ଆସିଥିବା କୃଣାଳ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ଗୋଟିଏ ପଟ ସମ୍ଭାଳି ୪୬ ବଲ୍‌ରେ ୭୩ ରନ୍‌ର ଏକ ପାରି ଖେଳି ଆରସିବିକୁ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ବଜାୟ ରଖିଥିଲେ। ସେ ୧୮ତମ ଓଭରର ଶେଷ ବଲ୍‌ରେ ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଆରିସିବକୁ ୧୨ ବଲ୍‌ରେ ୧୮ ରନ୍ ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା। ୧୯ତମ ଓଭର ନେଇ ଆସିଥିବା ଜସପ୍ରୀତ ବୁମ୍ରା ମାତ୍ର ୩ ରନ୍ ଦେଇ ମୁମ୍ୱାଇକୁ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଆରସିବିକୁ ଶେଷ ଓଭରରେ ୧୫ ରନ୍ କରିବାର ଥିଲା।

ଯୁବ ଖେଳାଳି ରାଜ ଅଙ୍ଗଦ ବାୱା ୨୦ତମ ଓଭରର ଆରମ୍ଭ ୱାଇଡ୍ ଏବଂ ନୋ-ବଲ୍ ସହିତ କରିଥିଲେ। ତଥାପି ସେ ରୋମାରିଓ ଶେଫର୍ଡଙ୍କୁ ବଡ଼ ସଟ୍ ଖେଳିବାକୁ ଦେଇନଥିଲେ। ରାଜ ଅଙ୍ଗଦ ତୃତୀୟ ବଲ୍‌ରେ ଶେଫର୍ଡଙ୍କୁ ଆଉଟ୍ କରି ମୁ୍ମ୍ୱାଇର ବିଜୟ ଆଶା ଉଜ୍ଜୀବିତ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର କୁମାର ଆସିବା ମାତ୍ରେ ଛକା ମାରି ମ୍ୟାଚ୍‌ର ମୋଡ଼ ପୁଣି ଓଲଟାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ପଞ୍ଚମ ବଲ୍‌ରେ ସିଙ୍ଗଲ୍ ନେଇଥିଲେ। ଆରସିବିକୁ ଅନ୍ତିମ ବଲ୍‌ରେ ୨ ରନ୍ ଦରକାର ଥିଲା। ରସିଖ ସଲାମ ଡାର୍ ଫୁଲ୍ ବଲ୍‌କୁ ବୋଲରଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଖେଳିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ରାଜ ଅଙ୍ଗଦ ବାୱା ଧରିପାରି ନଥିଲେ ଏବଂ ବଲ୍ ଲଙ୍ଗ୍ ଅନ୍ ଆଡ଼କୁ ବଲ୍ ଚାଲି ଯାଇଥିଲା। ବଲ୍ ଫିଲ୍ଡିଂ ହୋଇ କିପରଙ୍କ ପାଖକୁ ଥ୍ରୋ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏବଂ ରସିଖ ଦୌଡ଼ି କି ୨ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିନେଇଥିଲେ ଏବଂ ଆରିସବିକୁ ଏକ ରୋମାଞ୍ଚକର ବିଜୟ ଦେଇଥିଲେ।

