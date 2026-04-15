IPL 2026: ଆଜି ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ RCB ଓ LSG; ଜାଣନ୍ତୁ କାହାର ପଲ୍ଲା ଭାରି?

RCB vs LSG: ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ର ୨୩ତମ ମ୍ୟାଚ୍ ଆଜି (୧୫ ଏପ୍ରିଲ୍) ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପର ଜାଏଣ୍ଟସ୍ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯିବ।

RCB vs LSG Match 23 Preview
ଆଜି ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ RCB ଓ LSG (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : April 15, 2026 at 9:49 AM IST

RCB vs LSG 2026: ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ର ୨୩ତମ ମ୍ୟାଚ୍ ଆଜି (୧୫ ଏପ୍ରିଲ୍) ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ (RCB) ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପର ଜାଏଣ୍ଟସ୍ (LSG) ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯିବ। ଏମ୍ ଚିନ୍ନାସ୍ୱାମୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିଛି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଋଷଭ ପନ୍ତଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ଦଳ ରହିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟପଟେ ରଜତ ପାଟିଦାରଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ ଆରସିବି ମୈଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇବ। ଲକ୍ଷ୍ନୌ ନିଜ ଶେଷ ମ୍ୟାଚରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଥିବା ବେଳେ, ଆରସିବି ନିଜ ଶେଷ ମ୍ୟାଚରେ ପରାଜୟର ସାମ୍ନା କରିଛି। ଦୁଇ ଦଳରେ ଅନେକ ବିସ୍ଫୋରକ ଖେଳାଳି ଥିବାରୁ ଆଜିର ମ୍ୟାଚ୍ ବେଶ୍ ରୋମାଞ୍ଚକର ହେବା ଆଶା କରାଯାଉଛି।

ହେଡ୍-ଟୁ-ହେଡ୍ ରେକର୍ଡ

ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପର ଜାଏଣ୍ଟସ୍ ମଧ୍ୟରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୬ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯାଇଛି। ଯେଉଁଥିରୁ ଆରସିବି (RCB) ୪ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଥିବା ବେଳେ ଏଲଏସଜି (LSG) ୨ଟି ମ୍ୟାଚରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଛି। ହେଡ୍-ଟୁ-ହେଡ୍‌ର ଏହି ପରିସଂଖ୍ୟାନ ଯଦିଓ ଛୋଟ, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଆରସିବିର ପଲ୍ଲା ଭାରି ଥିବା ପରି ମନେହେଉଛି।

RCB ବନାମ LSG ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଗତ ୫ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ୨୦୨୫ରେ ଗୋଟିଏ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯାଇଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ ଆରସିବି ୬ ୱିକେଟରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଥିଲା। ସେହିପରି ୨୦୨୪ରେ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ୨୮ ରନରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲା। ୨୦୨୩ରେ ୨ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଆରସିବି ଥରେ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ଥରେ ଜିତିଥିଲେ। ୨୦୨୨ରେ ମଧ୍ୟ ଆରସିବି ମ୍ୟାଚ୍‌କୁ ନିଜ ନାମରେ କରିଥିଲା।

ପିଚ୍ ରିପୋର୍ଟ

ବେଙ୍ଗାଲୁରୁର ପିଚ୍ ସବୁବେଳେ ବ୍ୟାଟରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗ ସଦୃଶ ହୋଇ ରହିଆସିଛି। ଏଠାରେ ପ୍ରଚୁର ରନ୍ ହେବା ସହ ପଡ଼ିଆ ମଧ୍ୟ ଛୋଟ। ତେଣୁ ଚୌକା ଓ ଛକାର ବର୍ଷା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ବୁଧବାର ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ମଧ୍ୟରେ ହେବାକୁ ଥିବା ମୁକାବିଲାରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ। ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚର ଚାରୋଟିଯାକ ଇନିଂସରେ ୨୦୦ରୁ ଅଧିକ ରନ୍ ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି।

ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲରେ ଦୁଇ ଦଳର ସ୍ଥିତି

ଆଇପିଏଲ ୨୦୨୬ରେ ଆରସିବି (RCB) ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୪ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛି। ଯେଉଁଥିରୁ ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ୩ଟି ମ୍ୟାଚରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଥିବା ବେଳେ ଗୋଟିଏ ମ୍ୟାଚରେ ପରାଜୟର ସାମ୍ନା କରିଛି। ୬ ପଏଣ୍ଟ ସହ ରଜତ ପାଟିଦାରଙ୍କ ଦଳ ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲ୍‌ର ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। ସେହିପରି ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପର ଜାଏଣ୍ଟସ୍ (LSG) ୪ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛି, ଯେଉଁଥିରୁ ୨ଟିରେ ବିଜୟ ଏବଂ ୨ଟି ମ୍ୟାଚରେ ପରାଜିତ ହୋଇଛି। ଏହିପରି ଭାବେ ୪ ପଏଣ୍ଟ ସହ ଏହି ଦଳ ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲ୍‌ର ସପ୍ତମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି।

ଉଭୟ ଦଳର ସ୍କ୍ୱାଡ୍:

ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ: ଫିଲିପ୍ ସଲ୍ଟ, ବିରାଟ କୋହଲି, ଦେବଦତ୍ତ ପାଡିକଲ୍, ରଜତ ପାଟିଦାର (ଅଧିନାୟକ), ଜିତେଶ ଶର୍ମା (ୱିକେଟ୍ କିପର), ଟିମ୍ ଡେଭିଡ୍, ରୋମାରିଓ ସେଫର୍ଡ, କ୍ରୁନାଲ ପାଣ୍ଡ୍ୟା, ଭୁବନେଶ୍ୱର କୁମାର, ଜାକବ ଡଫି, ସୁୟଶ ଶର୍ମା, ରସିଖ ସଲାମ ଦାର୍, ଭେଙ୍କଟେଶ ଆୟର, ଜାକବ ବେଥେଲ୍, ସ୍ୱପ୍ନିଲ ସିଂ, ମଙ୍ଗେଶ ଯାଦବ, ଜୋସ୍ ହାଜଲଉଡ୍, ଜୋର୍ଡାନ କକ୍ସ, ନୁଆନ ଥୁସାରା, ଭିକି ଓସ୍ତୱାଲ, ବିହାନ ମାଲହୋତ୍ରା, ଅଭିନନ୍ଦନ ସିଂ, କନିଷ୍କ ଚୌହାନ, ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଦେଶୱାଲ।

ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପର ଜାଏଣ୍ଟସ୍: ଏଡେନ ମାର୍କରମ, ମିଚେଲ ମାର୍ଶ, ଋଷଭ ପନ୍ତ (ଅଧିନାୟକ/ୱିକେଟ୍ କିପର), ଆୟୁଷ ବାଦୋନୀ, ନିକୋଲାସ ପୁରନ, ଅବଦୁଲ ସମଦ, ମୁକୁଲ ଚୌଧୁରୀ, ଜର୍ଜ ଲିଣ୍ଡେ, ମହମ୍ମଦ ଶାମି, ଆଭେଶ ଖାନ, ଦିଗଭେଶ ସିଂ ରାଠୀ, ପ୍ରିନ୍ସ ଯାଦବ, ମଣିମାରନ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ, ଶାହବାଜ ଅହମ୍ମଦ, ମୟଙ୍କ ଯାଦବ, ମାଥ୍ୟୁ ବ୍ରିଟ୍‌ଜକେ, ଏନ୍ରିକ୍ ନୋର୍ଟଜେ, ଜୋସ୍ ଇଙ୍ଗ୍ଲିସ୍, ହିମ୍ମତ ସିଂ, ମୋହସିନ ଖାନ, ଅର୍ଜୁନ ତେନ୍ଦୁଲକର, ଆକାଶ ମହାରାଜ ସିଂ, ଅକ୍ଷତ ରଘୁବଂଶୀ, ଅର୍ଶିନ କୁଲକର୍ଣ୍ଣି, ନମନ ତିୱାରୀ।

