RCB vs KKR: କିଙ୍ଗ୍ କୋହଲିଙ୍କ ବିସ୍ଫୋରକ ଶତକ; କୋଲକାତାକୁ ୬ ୱିକେଟରେ ହରାଇଲା ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ
RCB vs KKR: କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିଥିବା ୧୯୩ ରନର ଜବାବରେ ଆରସିବି ୪ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିନେଇଥିଲା।
Published : May 14, 2026 at 1:16 AM IST
RCB vs KKR Highlights: ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ ର ୫୬ତମ ମ୍ୟାଚ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଏକତରଫା ରହିଥିଲା। ରାୟପୁରର ଶହୀଦ ବୀର ନାରାୟଣ ସିଂ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ବୁଧବାର (୧୩ ମଇ) ଖେଳାଯାଇଥିବା ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ, କୋଲକାତାକୁ ୬ ୱିକେଟରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ବିରାଟ କୋହଲି ନିଜ ଆଇପିଏଲ୍ କ୍ୟାରିୟରର ନବମ ଶତକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିଥିବା ୧୯୩ ରନର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପିଛା କରି ଆରସିବି ୪ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ବିଜୟ ହାସଲ କରିନେଇଥିଲା। ଏହି ବିଜୟ ସହ ଆରସିବି ଦଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ୧୬ ପଏଣ୍ଟ ସହ ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲର ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ବିରାଟ କୋହଲି ସର୍ବାଧିକ ଅପରାଜିତ ୧୦୫ ରନ କରି ଏକ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଜୟୀ ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ।
କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସର ୧୯୩ ରନର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପିଛା କରିବାକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିବା ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁର ଦୁଇ ଓପନର୍ ବିରାଟ କୋହଲି ଏବଂ ଜ୍ୟାକବ୍ ବେଥେଲ୍ ତୃତୀୟ ଓଭର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଚତୁର୍ଥ ଓଭରର ଦ୍ଵିତୀୟ ବଲ୍ରେ କାର୍ତ୍ତିକ ତ୍ୟାଗୀ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁକୁ ପ୍ରଥମ ଝଟ୍କା ଦେଇଥିଲେ। ସେ ଜ୍ୟାକବ୍ ବେଥେଲ୍ଙ୍କୁ ଆଉଟ୍ କରିଥିଲେ। ବେଥେଲ୍ ୧୨ ବଲ୍ରେ ୧୫ ରନ୍ କରିଥିଲେ।
ଏହାପରେ ବିରାଟ କୋହଲି ଏବଂ ଦେବଦତ୍ତ ପାଡିକ୍କଲଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ଵିତୀୟ ୱିକେଟ୍ ପାଇଁ ୮୨ ରନ୍ର ଚମତ୍କାର ପାର୍ଟନରସିପ୍ ହୋଇଥିଲା। ପାଡିକ୍କଲଙ୍କୁ ଆଉଟ୍ କରି କାର୍ତ୍ତିକ ତ୍ୟାଗୀ କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସକୁ ଦ୍ଵିତୀୟ ସଫଳତା ଦେଇଥିଲେ। ପାଡିକ୍କଲ ୨୭ ବଲ୍ରେ ୩୯ ରନ୍ କରି ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ସୁନୀଲ ନରିନ୍ ଅଧିନାୟକ ରଜତ ପଟିଦାରଙ୍କୁ ଆଉଟ୍ କରିଥିଲେ। ପଟିଦାର ୮ ବଲ୍ରେ ୧୮ ରନ୍ କରି ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ।
ନବମ ଆଇପିଏଲ ଶତକ ମାରିଥିଲେ ବିରାଟ କୋହଲି
ଅନ୍ୟପଟେ ବିରାଟ କୋହଲି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ରିଜ୍ରେ ରହି ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ପାଇଁ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଜୟୀ ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ। କୋହଲି ନିଜ ଆଇପିଏଲ୍ କ୍ୟାରିୟରର ନବମ ଶତକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। କିଙ୍ଗ କୋହଲି ୬୦ ବଲ୍ରେ ୧୦୫ ରନ୍ର ଏକ ଅପରାଜିତ ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ। ଯେଉଁଥିରେ ୧୧ଟି ଚୌକା ଏବଂ ୩ଟି ଛକା ସାମିଲ ଥିଲା। ଜିତେଶ ଶର୍ମା ୮ ରନ୍ କରି ଅପରାଜିତ ରହିଥିଲେ।
ଏପରି ରହିଥିଲା କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ ବ୍ୟାଟିଂ
ଟସ୍ ହାରି ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିବା କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ ୩ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ୨୦ ଓଭରରେ ୧୯୨ ରନ୍ ସ୍କୋର କରିଥିଲା। କେକେଆର୍ ପକ୍ଷରୁ ଅଙ୍ଗକୃଷ ରଘୁବଂଶୀ ସର୍ବାଧିକ ୪୬ ବଲ୍ରେ ୭ଟି ଚୌକା ଏବଂ ୩ଟି ଛକା ସହାୟତାରେ ୭୧ରନ୍ର ଏକ ଅପରାଜିତ ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ। ଉପ-ଅଧିନାୟକ ରିଙ୍କୁ ସିଂ ୨୯ ବଲ୍ରେ ୪୯ ରନ୍ କରିଥିଲେ। ଯେଉଁଥିରେ ୩ଟି ଚୌକା ଏବଂ ୨ଟି ଛକା ସାମିଲ ଥିଲା। କ୍ୟାମେରନ୍ ଗ୍ରୀନ୍ ୨୪ ବଲ୍ରେ ୩୨ ରନ୍ର ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ। ଅନ୍ୟପଟେ ଅଧିନାୟକ ଅଜିଙ୍କ୍ୟ ରହାଣେ ୧୯ ରନ୍ ଏବଂ ଫିନ୍ ଆଲେନ୍ ୧୮ ରନ୍ର ଯୋଗଦାନ ଦେଇଥିଲେ। ଆରସିବି ପକ୍ଷରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର କୁମାର, ଜୋସ୍ ହେଜଲଉଡ୍ ଏବଂ ରାସିଖ୍ ସଲାମଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଁଏ ୱିକେଟ୍ ମିଳିଥିଲା।