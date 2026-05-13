ETV Bharat / sports

RCB vs KKR: ଆଜି ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ ଆରସିବି ଓ କେକେଆର, ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ଦେଖନ୍ତୁ ହେଡ୍-ଟୁ-ହେଡ୍ ରେକର୍ଡ

RCB vs KKR: ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ ର ୫୭ତମ ମ୍ୟାଚ୍ ଆଜି (୧୩ ମଇ) ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଏବଂ କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯିବ।

RCB vs KKR IPL 2026
ଆଜି ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ ଆରସିବି ଓ କେକେଆର (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : May 13, 2026 at 1:11 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

RCB vs KKR IPL 2026, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ ର ୫୭ତମ ମ୍ୟାଚ୍ ଆଜି (୧୩ ମଇ) ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଏବଂ କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯିବ। ଦୁଇ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଶହୀଦ ବୀର ନାରାୟଣ ସିଂ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯିବ। ପ୍ଲେ-ଅଫ୍‌ରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ନିଜର ଆଶାକୁ ଜୀବନ୍ତ ରଖିବାକୁ ହେଲେ କେକେଆରକୁ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିବାକୁ ହେବ। ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ ରେ ଖରାପ ଆରମ୍ଭ ପରେ କେକେଆରର ଗାଡ଼ି ବିଜୟ ଟ୍ରାକକୁ ଫେରିଛି। ଦଳ ନିଜର ଶେଷ ଚାରିଟି ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଚମତ୍କାର ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି। ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଫିନ୍ ଆଲେନ୍ ଜବରଦସ୍ତ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ୪୭ଟି ବଲ୍‌ରେ ୧୦୦ ରନ୍‌ର ଏକ ଦମଦାର ପାଳି ଖେଳିଥିଲେ।

କ୍ୟାମେରନ୍ ଗ୍ରୀନ୍ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାଟ୍‌ରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗଦାନ ଦେଇଥିଲେ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ବୋଲିଂରେ କାର୍ତ୍ତିକ ତ୍ୟାଗୀ, ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଏବଂ ଅନୁକୂଳ ରାୟ ଚମତ୍କାର ଫର୍ମରେ ଥିବା ଦେଖାଯାଇଛନ୍ତି। ସୁନୀଲ ନରିନ୍ ଏହି ସିଜନରେ ବହୁତ କମ୍ ରନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୟରେ ଦଳକୁ ୱିକେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। କେକେଆର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୧୦ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛି ଯେଉଁଥିରୁ ଦଳକୁ ମାତ୍ର ୪ଟିରେ ବିଜୟ ମିଳିଛି। ପ୍ଲେ-ଅଫ୍‌ରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କେକେଆରକୁ ନିଜର ବାକି ଥିବା ସମସ୍ତ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଦମଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ହେବ।

ଅନ୍ୟପଟେ ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲ୍‌ର ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ନିଜର ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ କେକେଆର ବିପକ୍ଷରେ ମଧ୍ୟ ଜାରି ରଖିବାକୁ ଚାହିଁବ। ଆରସିବିର ବର୍ତ୍ତମାନ ୧୧ ଟି ମ୍ୟାଚ୍‌ରୁ ୧୪ ପଏଣ୍ଟ ରହିଛି। କୃଣାଳ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ବିପକ୍ଷ ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ୭୩ ରନ୍‌ର ଏକ ଦମଦାର ପାଳି ଖେଳିଥିଲେ। ସେହିପରି ଦେବଦତ୍ତ ପଡ଼ିକ୍କଲଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ ଚଳିତ ସିଜନରେ ବ୍ୟାଟ୍‌ରେ ଚମତ୍କାର ରହିଛି। ବିରାଟ କୋହଲି ଶେଷ ଦୁଇଟିଯାକ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ନିଜର ଖାତା ଖୋଲିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ବୋଲିଂରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର କୁମାରଙ୍କ ଯାଦୁ ଏହି ସିଜନରେ ଖୁବ୍ ଚାଲିଛି। ଭୁବି ୧୧ଟି ମ୍ୟାଚ୍‌ରୁ ୨୧ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇସାରିଛନ୍ତି।

ପିଚ୍ ରିପୋର୍ଟ

ରାୟପୁରର ପିଚ୍ ଏହି ସିଜନରେ ଦ୍ରୁତ ବୋଲରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସହାୟକ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛି। ଆରସିବି ଏବଂ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ୧୫ଟି ୱିକେଟ୍ ମଧ୍ୟରୁ ୧୪ଟି ୱିକେଟ୍ ଦ୍ରୁତ ବୋଲରମାନେ ନେଇଥିଲେ। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ମଧ୍ୟ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ମାନଙ୍କର ଦବଦବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ।

ପାଣିପାଗ

ରାୟପୁରରେ ମ୍ୟାଚ୍ ସମୟରେ ଆକାଶ ନିର୍ମଳ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ବର୍ଷାର ଆଶଙ୍କା ବହୁତ କମ୍ ରହିଛି। ଯାହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ୨୦ ଓଭରର ମୁକାବିଲା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ।

ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପ୍ଲେଇଂ-11

RCB: ବିରାଟ କୋହଲି, ଜ୍ୟାକବ୍ ବେଥେଲ୍, ରଜତ ପାଟିଦାର (ଅଧିନାୟକ), ଜିତେଶ ଶର୍ମା (ୱିକେଟକିପର), ଟିମ୍ ଡେଭିଡ୍, ରୋମାରିଓ ଶେଫର୍ଡ, କୃଣାଳ ପାଣ୍ଡ୍ୟା, ଭୁବନେଶ୍ୱର କୁମାର, ଜୋସ୍ ହେଜଲଉଡ୍, ସୁୟଶ ଶର୍ମା, ରସିଖ ସଲାମ ଦାର୍ ।

KKR: ଅଜିଙ୍କ୍ୟ ରହାଣେ (ଅଧିନାୟକ), ଅଙ୍ଗକୃଷ ରଘୁବଂଶୀ, କ୍ୟାମେରନ୍ ଗ୍ରୀନ୍, ରୋଭମ୍ୟାନ୍ ପାୱେଲ୍, ମନୀଷ ପାଣ୍ଡେ, ରିଙ୍କୁ ସିଂ, ସୁନୀଲ ନରିନ୍, ଅନୁକୂଳ ରାୟ, କାର୍ତ୍ତିକ ତ୍ୟାଗୀ, ବୈଭବ ଆରୋରା, ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ:

Explainer: ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍‌ର ହିରୋମାନେ କାହିଁକି ଆଇପିଏଲ୍‌ରେ ହେଉଛନ୍ତି ଫେଲ୍?

GT vs SRH: ହାଇଦ୍ରାବାଦକୁ ୮୨ ରନରେ ପରାସ୍ତ କରି ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲ ଶୀର୍ଷରେ ଗୁଜରାଟ

TAGGED:

IPL 2026 RCB VS KKR PREVIEW
IPL 2026
CRICKET
ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ବନାମ କୋଲକାତା
RCB VS KKR MATCH 57 PREVIEW

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.