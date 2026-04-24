ଆଜି ଚିନ୍ନାସ୍ୱାମୀରେ ହାଇଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ଲଢ଼େଇ, ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ RCB-GT, ଜାଣନ୍ତୁ କାହର ପଲ୍ଲା ଭାରି?

RCB vs GT: ଆଇପିଏଲ୍ ୧୯ତମ ସିଜିନ୍‌ର ୩୪ତମ ଲିଗ୍ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଡିଫେଣ୍ଡିଂ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଏବଂ ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟନ୍ସ ଦଳ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ।

ଆଜି ଚିନ୍ନାସ୍ୱାମୀରେ ହାଇଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ଲଢ଼େଇ (Etv Bharat : File Photo)
By ETV Bharat Sports Team

Published : April 24, 2026 at 10:02 AM IST

RCB vs GT IPL 2026, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆଇପିଏଲ୍‌ ୨୦୨୬ ର ୩୪ ତମ ଆଜି (୨୪ ଏପ୍ରିଲ୍) ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ବନାମ ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟନ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯିବ। ରଜତ ପାଟିଦାରଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ ଖେଳୁଥିବା ଆରିସିବି ଚଳିତ ସିଜିନ୍‌ରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଆସିଛି। ଏହି ଦଳ ୬ଟି ମ୍ୟାଚ୍‌ରୁ ୪ଟିରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ୨ଟିରେ ପରାଜୟର ସାମ୍ନା କରିଛି। ଆରିସିବି ନିଜ ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନିଜ ଘରୋଇ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଖେଳିଥିଲା ଏବଂ ଏଥିରେ ଦଳକୁ ୬ ୱିକେଟରେ ପରଜାୟ ହୋଇଥିଲା।

ଅନ୍ୟପଟେ ଶୁବମନ ଗିଲ୍‌ଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ ଖେଳୁଥିବା ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟନ୍ସ ଦଳ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏହି ଦଳ ଚଳିତ ସିଜିନ୍‌ରେ ୬ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିସାରିଛି। ଯେଉଁଥିରୁ ୩ଟିରେ ବିଜୟ ଏବଂ ୩ଟିରେ ପରାଜୟର ସାମ୍ନା କରିଛନ୍ତି। ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟନ୍ସ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ପରାଜିତ ହୋଇଥିଲା। ଗୁଜୁରାଟର ଶେଷ ମୁକାବିଲା ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ଦଳ ସହିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍‌କୁ ଦଳ ୯୯ ରନ୍‌ରେ ହାରିଯାଇଥିଲା। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଉଭୟ ଦଳ ପାଇଁ ଆଜିର ମୁକାବିଲା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ।

ହେଡ୍ ଟୁ ହେଡ୍ ରେକର୍ଡ

ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଏବଂ ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟନ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ମୁକାବିଲା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଉଭୟ ଦଳର ଆଇପିଏଲ୍ ହେଡ୍-ଟୁ-ହେଡ୍ ରେକର୍ଡ ବିଷୟରେ ଦେଖିବା, ତେବେ ଏଠାରେ ଦୁଇ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ କଡ଼ା ଟକ୍କର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଆରସିବି ଏବଂ ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟନ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ଆଇପିଏଲ୍‌ରେ ମୋଟ ୬ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯାଇଛି ଏବଂ ସେଥିରୁ ଉଭୟ ଦଳ ୩ଟି ଲେଖାଏଁ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି।

ବେଙ୍ଗାଲୁରୁର ଏମ୍. ଚିନ୍ନାସ୍ୱାମୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଉଭୟ ଦଳର ରେକର୍ଡ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଆରସିବି ଏବଂ ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟନ୍ସ ଏଠାରେ ପରସ୍ପର ବିରୁଦ୍ଧରେ ମୋଟ ତିନୋଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟନ୍ସ ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍‌କୁ ନିଜ ନାମରେ କରିଥିବା ବେଳେ ଆରସିବି ଦଳ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି। ୨୦୨୫ ସିଜିନ୍‌ରେ ଉଭୟ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେଥିରେ ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟନ୍ସ ବିଜୟ ହାସଲ କରିବାର ସଫଳ ହୋଇଥିଲା।

ଉଭୟ ଦଳର ସ୍କ୍ୱାର୍ଡ:

ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଦଳ: ବିରାଟ କୋହଲି, ଫିଲିପ୍ ସଲ୍ଟ, ଦେବଦତ୍ତ ପଡିକ୍କଲ, ରଜତ ପାଟିଦାର (ଅଧିନାୟକ), ଜିତେଶ ଶର୍ମା (ୱିକେଟ୍ କିପର), ଟିମ୍ ଡେଭିଡ୍, ରୋମାରିଓ ଶେଫର୍ଡ, କୃଣାଳ ପାଣ୍ଡ୍ୟା, ଭୁବନେଶ୍ୱର କୁମାର, ସୁୟଶ ଶର୍ମା, ଜୋଶ୍ ହେଜଲଉଡ୍, ରସିଖ୍ ସାଲାମ ଦାର୍, ଭେଙ୍କଟେଶ ଆୟର, ଜର୍ଡାନ କକ୍ସ, ମଙ୍ଗେଶ ଯାଦବ, ଭିକି ଓସ୍ତୱାଲ, ଜାକୋବ ଡଫି, ସ୍ୱପ୍ନିଲ ସିଂ, ନୁଆନ ଥୁସାରା, ଜାକୋବ ବେଥେଲ, ବିହାନ ମାଲହୋତ୍ରା, ଅଭିନନ୍ଦନ ସିଂ, କନିଷ୍କ ଚୌହାନ, ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଦେଶୱାଲ।

ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟନ୍ସ ଦଳ: ଶୁବମନ ଗିଲ୍ (ଅଧିନାୟକ), ସାଇ ସୁଦର୍ଶନ, ଜୋସ୍ ବଟଲର (ୱିକେଟ୍ କିପର), ଗ୍ଲେନ୍ ଫିଲିପ୍ସ, ୱାଶିଂଟନ୍ ସୁନ୍ଦର, ଶାହରୁଖ ଖାନ, ରଶିଦ ଖାନ, ମହମ୍ମଦ ସିରାଜ, କାଗିସୋ ରବାଡା, ପ୍ରସିଦ୍ଧ କ୍ରିଷ୍ଣା, ଅଶୋକ ଶର୍ମା, ରାହୁଲ ତେୱାତିଆ, ଜେସନ ହୋଲ୍ଡର, ମାନବ ସୁଥାର, କୁଲୱନ୍ତ ଖେଜରୋଲିୟା, ଅନୁଜ ରାୱତ, ଇଶାନ୍ତ ଶର୍ମା, ଜୟନ୍ତ ଯାଦବ, ଲୁକ ଉଡ୍, ରବିଶ୍ରୀନିବାସନ ସାଇ କିଶୋର, କୁମାର କୁଶାଗ୍ର, ଅର୍ଶଦ ଖାନ, ଗୁରନୁର ବ୍ରାର୍, ନିଶାନ୍ତ ସିନ୍ଧୁ, କନର ଏଷ୍ଟରହୁଇଜେନ।

