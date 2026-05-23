ହାଇଦ୍ରାବାଦ ନିକଟରୁ ହାରି ବି ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲ୍ ଶୀର୍ଷରେ ଆରସିବି, ଗୁଜରାଟ ସହ ଖେଳିବ କ୍ୱାଲିଫାୟର-1 ମ୍ୟାଚ୍
SRH vs RCB: ଆରସିବି ୫୫ ରନ୍ ର ପରାଜୟ ସତ୍ତ୍ୱେ ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲରେ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି।
Published : May 23, 2026 at 1:11 AM IST
SRH vs RCB IPL 2026: ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆଇପିଏଲ ୨୦୨୬ ର ୬୭ ତମ ମ୍ୟାଚ୍ (୨୨ ମଇ) ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଏବଂ ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯାଇଥିଲା। ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ୫୫ ରନରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି। ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିବା ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଦଳ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ୨୦ ଓଭରରେ ୪ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ୨୫୫ ରନର ଏକ ବିଶାଳ ସ୍କୋର ଛିଡ଼ା କରିଥିଲା। ଯାହାର ଜବାବରେ ଆରସିବି ୪ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ମାତ୍ର ୨୦୦ ରନ୍ ହିଁ କରିପାରିଥିଲା।
ଆରସିବି ଏହି ବଡ଼ ପରାଜୟ ସତ୍ତ୍ୱେ ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲରେ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ସ୍ଥାନରେ ରହି ନିଜର ଲିଗ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଶେଷ କରିଛି। ଡିଫେଣ୍ଡିଂ ଚାମ୍ପିଅନ ଦଳ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ୱାଲିଫାୟର-୧ ମ୍ୟାଚରେ ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟନ୍ସ ସହ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବ। ଯିଏକି ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହି ଆଇପିଏଲ ୨୦୨୬ ଲିଗ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଶେଷ କରିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ହାଇଦ୍ରାବାଦକୁ ଏଲିମିନେଟର ଖେଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ।
#SRH won the match, but RCB won the Race to Top 2! ✌️#RCB finish the league stage as table-toppers 👏— Star Sports (@StarSportsIndia) May 22, 2026
1. RCB ✅
2. GT ✅
3. SRH ✅
ଶୁକ୍ରବାର ମ୍ୟାଚ୍ ବିଷୟରେ କହିଲେ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା। ଟ୍ରେଭିସ୍ ହେଡ୍ ଏବଂ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ଦଳକୁ ଏକ ବିସ୍ଫୋରକ ଆରମ୍ଭ ଦେଇଥିଲେ। ଉଭୟ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ପ୍ରଥମ ୱିକେଟ୍ ପାଇଁ ୪ ଓଭରରେ ୪୫ ରନ୍ ଯୋଡ଼ିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ରସିଖ୍ ସଲାମ ଦାର୍ ତାଙ୍କୁ ୨୬ ରନରେ ବୋଲ୍ଡ କରିଦେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ଇଶାନ କିଶନଙ୍କ ସହ ମିଶି ଧୂଆଁଧାର ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିଲେ। ଅଭିଷେକ ମାତ୍ର ୨୦ ବଲରେ ନିଜର ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ସେ ୨୨ ବଲରେ ୫୬ ରନର ଏକ ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ।
Qualifier 1 is confirmed! 🔒#RCB and #GT finish in the Top 2, which means they get two chances to reach the final! ✅#TATAIPL 2026, Qualifier 1 👉 #RCBvGT | TUE, 26th MAY, 6:30 PM — Star Sports (@StarSportsIndia) May 22, 2026
ଇଶାନ କିଶନ ହେନରିକ୍ କ୍ଲାସେନଙ୍କ ସହ ମିଶି ବିସ୍ଫୋରକ ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିଲେ। କ୍ଲାସେନ୍ ୨୪ ବଲରେ ୫୧ ରନ୍ କରିଥିବା ବେଳେ ଇଶାନ କିଶନ ୭୯ ରନର ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ। ନୀତିଶ ରେଡ୍ଡୀ ମଧ୍ୟ ପଞ୍ଚମ ନମ୍ବରରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ଆସି ୧୨ ବଲରେ ୨୯ ରନ୍ କରି ଅପରାଜିତ ରହିଥିଲେ। ଏହି ପରି ଭାବେ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ୨୦ ଓଭରରେ ୪ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ୨୫୫ ରନର ବିଶାଳ ସ୍କୋର କରିଥିଲା।
ହାଇଦ୍ରାବାଦର ୨୫୫ ରନର ଜବାବରେ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁର ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିପାରିନଥିଲା। ଭେଙ୍କଟେଶ ଆୟର ବିସ୍ଫୋରକ ଆରମ୍ଭ କରି ୧୯ ବଲରେ ୪୪ ରନ୍ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଇଶାନ ମାଲିଙ୍ଗା ଆଉଟ୍ କରିଦେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ଆରସିବିକୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଝଟ୍କା ସାକିବ ହୁସେନ୍ ଦେଇଥିଲେ। ଯିଏକି ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କୁ ୧୫ ରନରେ ଆଉଟ୍ କରିଥିଲେ। ଦେବଦତ୍ତ ପଡ଼ିକ୍କଲ ୧୪ ବଲରେ ମାତ୍ର ୨୧ ରନ୍ ହିଁ କରିପାରିଥିଲେ। ରଜତ ପାଟିଦାର ୫୬ ରନ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଳି ବହୁତ ଧୀମା ଥିଲା। କୃଣାଳ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ଅପରାଜିତ ୪୧ ଏବଂ ଟିମ୍ ଡେଭିଡ୍ ଅପରାଜିତ ୧୫ ରନ୍ କରିଥିଲେ। ଶେଷରେ ଆରସିବି ଦଳ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ୨୦ ଓଭରରେ ମାତ୍ର ୨୦୦ ରନ୍ ହିଁ କରିପାରିଥିଲା ଏବଂ ମ୍ୟାଚ୍ଟିକୁ ୫୫ ରନରେ ହାରିଯାଇଥିଲା।