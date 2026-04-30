ଆଜି ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ମହାଲଢ଼େଇ; ବେଙ୍ଗାଲୁରୁକୁ ଚେକ୍ ଦେବ କି ଗୁଜରାଟ, ଜାଣନ୍ତୁ କାହାର ପଲ୍ଲା ଭାରି?

ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ ର ୪୨ତମ ମ୍ୟାଚ୍ ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟନ୍ସ ଏବଂ ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯିବ।

By ETV Bharat Sports Team

Published : April 30, 2026 at 1:19 PM IST

GT vs RCB IPL 2026, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ ର ୪୨ତମ ମ୍ୟାଚ୍ ଆଜି (୩୦ ଏପ୍ରିଲ୍) ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟନ୍ସ ଏବଂ ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯିବ। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଅହମ୍ମଦାବାଦର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କ୍ରିକେଟ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ମ୍ୟାଚ୍ ସନ୍ଧ୍ୟା ୭:୩୦ ରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଯେତେବେଳେ କି ଟସ୍ ୭:୦୦ ଟାରେ ପଡ଼ିବ। ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ଗୁଜରାଟର ନେତୃତ୍ୱ ଶୁବମନ ଗିଲ୍ ନେଉଥିବା ବେଳେ, ଆରସିବିର କମାଣ ରଜତ ପାଟିଦାର ସମ୍ଭାଳୁଥିବା ନଜର ଆସିବେ। ତେବେ ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ଜାଣନ୍ତୁ ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟନ୍ସ ଏବଂ ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁର ହେଡ୍ ଟୁ ହେଡ୍ ରେକର୍ଡ, ପିଚ୍ ଏବଂ ପାଣିପାଗ ରିପୋର୍ଟ ସହିତ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପ୍ଲେଇଂ-୧୧।

ପିଚ୍ ରିପୋର୍ଟ

ଅହମ୍ମଦାବାଦର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଷ୍ଟାଡିୟମର ପିଚ୍ ପ୍ରକୃତରେ ବ୍ୟାଟିଂ ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗ। ବଲ୍ ଭଲ ବାଉନ୍ସ ଏବଂ ଗତି ସହିତ ବ୍ୟାଟ୍ ଉପରେ ଆସେ, ଯାହା ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ସଟ୍ ଖେଳିବା ସହଜ କରିଥାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନମାନେ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଦ୍ରୁତ ଆଉଟଫିଲ୍ଡର ମଧ୍ୟ ଫାଇଦା ଉଠାନ୍ତି କରନ୍ତି। ପିଚ୍ ନୂତନ ବଲ୍ ସହିତ ଦ୍ରୁତ ବୋଲରମାନଙ୍କୁ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରେ। ଯେତେବେଳେ କି ସ୍ପିନରମାନେ ପୁରୁଣା ବଲ୍ ସହିତ ୱିକେଟ୍ ନେବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ହାରାହାରି ଇନିଂସ ସ୍କୋର ପ୍ରାୟ ୧୯୫ ରନ୍ ପାଖାପାଖି ରହିଛି।

ପାଣିପାଗ ଅପଡେଟ୍

ଆଜି ଅହମ୍ମଦାବାଦର ପାଣିପାଗ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍‌ ସମୟରେ ବର୍ଷା ହେବାର କୌଣସି ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟନ୍ସ ଏବଂ ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯିବାକୁ ଥିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ମ୍ୟାଚ୍ ସମୟରେ ତାପମାତ୍ରା ପ୍ରାୟ ୩୨°C ରହିବା ନେଇ ଆଶା କରାଯାଉଛି। ମ୍ୟାଚ୍ ବେଳେ କେବଳ ୪% ବାଦଲ ଘୋଡ଼େଇ ହୋଇ ରହିବା ଏବଂ ୧% ବର୍ଷା ହେବାର ଅନୁମାନ କରାଯାଇଛି।

ହେଡ୍-ଟୁ-ହେଡ୍ ରେକର୍ଡ

ଆଇପିଏଲରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟନ୍ସ ଏବଂ ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ମଧ୍ୟରେ ମୋଟ ୭ଟି ମୁକାବଲା ହୋଇଛି। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ୪ଟି ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟନ୍ସ ଦଳକୁ ୩ଟି ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ବିଜୟ ମିଳିଛି। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଦଳର ପଲ୍ଲା ସାମାନ୍ୟ ଭାରି ଥିବା ମନେ ହେଉଛି।

ସାମ୍ଭାବ୍ୟ ଏକାଦଶ

ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟନ୍ସ: ସାଇ ସୁଦର୍ଶନ, ଶୁବମନ ଗିଲ (ଅଧିନାୟକ), ଜୋସ ବଟଲର (ୱିକେଟ୍ କିପର), ୱାଶିଂଟନ ସୁନ୍ଦର, ଜେସନ ହୋଲ୍ଡର, ରାହୁଲ ତେୱାତିଆ, ରସିଦ ଖାନ, କାଗିସୋ ରାବାଡା, ମହମ୍ମଦ ସିରାଜ, ମାନବ ସୁଥାର, ପ୍ରସିଦ୍ଧ କ୍ରିଷ୍ଣା।

ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ: ବିରାଟ କୋହଲି, ଜାକବ ବେଥେଲ, ଦେବଦତ୍ତ ପାଡିକ୍କଲ, ରଜତ ପାଟିଦାର (ଅଧିନାୟକ), ଜିତେଶ ଶର୍ମା (ୱିକେଟ କିପର), ଟିମ୍ ଡେଭିଡ, ରୋମାରିଓ ଶେଫର୍ଡ, କୃଣାଳ ପାଣ୍ଡ୍ୟା, ଭୁବନେଶ୍ୱର କୁମାର, ଜୋଶ ହେଜଲଉଡ, ରସିଖ ସଲାମ ଦାର।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ:

ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କ ବ୍ୟାଟିଂ ଦେଖି ସାରା ଦୁନିଆ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ: ଏହି ଦେଶ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡ ମାଗିଲା ବୈଭବଙ୍କ ବ୍ୟାଟର ସିକ୍ରେଟ୍ 'AI ଚିପ୍‌'

ଡ୍ରେସିଂ ରୁମରେ ଇ-ସିଗାରେଟ୍ ଟାଣି ଫସିଲେ ରିୟାନ ପରାଗ; BCCI ନେଇପାରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ

