କିଙ୍ଗ୍ କୋହଲି ବନାମ ପ୍ରିନ୍ସ ଗିଲ୍: ଆଜି ଫାଇନାଲ୍ ଟିକେଟ୍ ପାଇଁ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ ଆରସିବି ଏବଂ ଗୁଜରାଟ

IPL 2026: ଆଜି ପ୍ରଥମ କ୍ୱାଲିଫାୟର ମ୍ୟାଚରେ ଡିଫେଣ୍ଡିଂ ଚାମ୍ପିଅନ ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁର ମୁକାବିଲା ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟନ୍ସ ସହିତ ହେବ।

କିଙ୍ଗ୍ କୋହଲି ବନାମ ପ୍ରିନ୍ସ ଗିଲ୍ (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : May 26, 2026 at 1:21 PM IST

RCB vs GT Qualifier 1, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ ର ଗ୍ରୁପ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଶେଷ ହୋଇଛି। ଆଜିଠାରୁ (୨୬ ମଇ) ପ୍ଲେ-ଅଫ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ପ୍ରଥମ କ୍ୱାଲିଫାୟରରେ ଡିଫେଣ୍ଡିଂ ଚାମ୍ପିଅନ ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁର ମୁକାବିଲା ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟନ୍ସ ସହିତ ହେବ। ଏହି ମ୍ୟାଚର ବିଜେତା ଦଳକୁ ସିଧାସଳଖ ଫାଇନାଲ ଟିକେଟ୍ ମିଳିବ। ଆରସିବି ୧୮ ପଏଣ୍ଟ ସହ ଟେବୁଲ ଶୀର୍ଷରେ ରହିଛି। ଗୁଜରାଟର ମଧ୍ୟ ୯ଟି ବିଜୟରୁ ୧୮ ପଏଣ୍ଟ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ନେଟ୍ ରନ୍ ରେଟ୍ ଆରସିବି ଠାରୁ ଖରାପ ଥିବାରୁ ଦଳ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି।

ହେଡ୍-ଟୁ-ହେଡ୍ ରେକର୍ଡ

ଆଇପିଏଲରେ ଆରସିବି ଏବଂ ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟନ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୮ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ରେକର୍ଡ ସମାନ ରହିଛି। ଆରସିବି ୪ଟି ଜିତିଥିବା ବେଳେ ଗୁଜରାଟ ମଧ୍ୟ ୪ଟି ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି। ଏହି ସିଜନରେ ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚର ଫଳାଫଳ ମଧ୍ୟ ବରାବର ରହିଛି। ଏହି କାରଣରୁ ଧର୍ମଶାଳାର ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ କ୍ରିକେଟ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଦୁଇ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ କଡ଼ା ମୁକାବିଲା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ।

ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ ରେ ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟନ୍ସ ପାଇଁ ବୋଲିଂ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶକ୍ତି ପାଲଟିଛି। ସର୍ବାଧିକ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିବା ଶୀର୍ଷ ୧୦ ବୋଲରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୁଜରାଟର ତିନିଜଣ ଅଛନ୍ତି। ରବାଡା ୨୪, ରାଶିଦ ୧୯ ଏବଂ ସିରାଜ ୧୭ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇସାରିଛନ୍ତି। ଆରସିବି ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର କୁମାର ୨୪ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପରେ ଶୀର୍ଷ ୧୦ ମଧ୍ୟରେ ଦଳର କୌଣସି ବୋଲର ନାହାନ୍ତି। ଦଳକୁ ଷଷ୍ଠ ବୋଲିଂ ବିକଳ୍ପ ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ରୋମାରିଓ ଶେଫର୍ଡ ପ୍ରାୟ ୧୨ ଇକୋନୋମିରେ ରନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି। ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟନ୍ସ ପାଖରେ ବୋଲିଂର ୭ରୁ ୮ଟି ବିକଳ୍ପ ରହିଛି।

ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟନ୍ସର ବ୍ୟାଟିଂର ଶୀର୍ଷ ୩ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ଶୁବମନ ଗିଲ୍, ସାଈ ସୁଦର୍ଶନ ଏବଂ ଜୋସ୍ ବଟଲରଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ। ଅରେଞ୍ଜ କ୍ୟାପ୍ ଦୌଡ଼ରେ ଗିଲ୍ ଏବଂ ସୁଦର୍ଶନ ଶୀର୍ଷ ୨ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଆରସିବି କଥା ଦେଖିଲେ, ଦଳ ପାଖରେ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନମାନଙ୍କର ଏକ ବଡ଼ ବାହିନୀ ରହିଛି। ଫିଲ୍ ସଲ୍ଟ ଫିଟ୍ ହୋଇ ଫେରିଛନ୍ତି। ବିରାଟ କୋହଲି, ଦେବଦତ୍ତ ପଡ଼ିକ୍କଲ, ରଜତ ପାଟିଦାର, ଜିତେଶ ଶର୍ମା, ଟିମ୍ ଡେଭିଡ୍ ଏବଂ ରୋମାରିଓ ଶେଫର୍ଡଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ କୃଣାଳ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଗୁଜରାଟ ବିପକ୍ଷରେ ୩୪ତମ ମ୍ୟାଚରେ ଆରସିବି ୨୦୬ ରନର ଟାର୍ଗେଟକୁ ୧୯ତମ ଓଭରରେ ଚେଜ୍ (ହାସଲ) କରିନେଇଥିଲା।

ପିଚ୍ ରିପୋର୍ଟ

ଆରସିବି ଧର୍ମଶାଳାରେ ଗୋଟିଏ ମ୍ୟାଚ୍ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ଜିତିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାହା ଦିନର ମ୍ୟାଚ୍ ଥିଲା। ଏଠାରେ ରାତି ମ୍ୟାଚ୍‌ଗୁଡ଼ିକୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଏବଂ ମୁମ୍ବାଇ ୨୦୦ ରୁ ଅଧିକ ରନର ଟାର୍ଗେଟ୍ ଚେଜ୍ କରି ଜିତିଥିଲେ। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏହି ପିଚ୍‌ରେ ପରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବା ଅର୍ଥାତ୍ ଚେଜ୍ କରିବା ସହଜ ହେବ। ପାଗ ସାମାନ୍ୟ ମେଘୁଆ ରହିବ, ବୋଲରମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବାଉନ୍ସ ମିଳିପାରେ ଏବଂ ଦ୍ରୁତ ବୋଲରମାନେ ସିମ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ରବାଡା (ଗୁଜରାଟ) ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱର (ଆରସିବି) ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପାରନ୍ତି।

ଉଭୟ ଦଳର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଏକାଦଶ

ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ: ଭେଙ୍କଟେଶ ଆୟର, ବିରାଟ କୋହଲି, ଦେବଦତ୍ତ ପଡ଼ିକ୍କଲ, ରଜତ ପାଟିଦାର (ଅଧିନାୟକ), ଜିତେଶ ଶର୍ମା (ୱିକେଟ୍ କିପର), ଟିମ୍ ଡେଭିଡ୍, ରୋମାରିଓ ଶେଫର୍ଡ, କୃଣାଳ ପାଣ୍ଡ୍ୟା, ଭୁବନେଶ୍ୱର କୁମାର, ରସିଖ ସଲାମ ଦାର, ଜୋସ୍ ହେଜଲଉଡ୍।

ଗୁଜରାଟ: ସାଇ ସୁଦର୍ଶନ, ଶୁବମନ ଗିଲ୍ (ଅଧିନାୟକ), ଜୋସ୍ ବଟଲର (ୱିକେଟ୍ କିପର), ୱାଶିଂଟନ୍ ସୁନ୍ଦର, ଜେସନ୍ ହୋଲ୍ଡର, ରାହୁଲ ତେୱାତିଆ, ନିଶାନ୍ତ ସିନ୍ଧୁ, ରାଶିଦ ଖାନ୍, ଅରଶଦ ଖାନ୍, କଗିସୋ ରବାଡା, ମହମ୍ମଦ ସିରାଜ।

