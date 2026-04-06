ଚିନ୍ନାସ୍ୱାମୀରେ ଆରସିବିର ରୟାଲ ବିଜୟ: ଚେନ୍ନାଇକୁ ପରାସ୍ତ କରି ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲ ଶୀର୍ଷରେ ବାଙ୍ଗାଲୁରୁ

RCB vs CSK: ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ ବିପକ୍ଷ ହାଇ-ସ୍କୋରିଂ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଆରସିବି ୪୩ ରନ୍‌ରେ ଏକ ବଡ଼ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି।

By ETV Bharat Sports Team

Published : April 6, 2026 at 12:59 AM IST

RCB vs CSK Highlights, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ର ୧୧ତମ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବାଙ୍ଗାଲୁରୁ (RCB)ର ଦମଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ (CSK) ବିପକ୍ଷ ହାଇ-ସ୍କୋରିଂ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଆରସିବି ୪୩ ରନ୍‌ରେ ଏକ ବଡ଼ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଚେନ୍ନାଇ ପାଇଁ ଚଳିତ ସିଜିନ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନୈରାଶ୍ୟଜନକ ରହିଛି। କାରଣ ଦଳ କ୍ରମାଗତ ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ପରାଜୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛି।

ଆରସିବିର ବ୍ୟାଟିଂ ଧମାକା: ପଡ଼ିଆରେ ରନ୍ ବର୍ଷା

ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ଚେନ୍ନାଇ ଅଧିନାୟକ ଋତୁରାଜ ଗାଏକ୍ୱାଡ ବୋଲିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁର ବ୍ୟାଟରମାନେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଭୁଲ୍ ପ୍ରମାଣିତ କରିଦେଇଥିଲେ। ବିରାଟ କୋହଲି (୨୮) ଶୀଘ୍ର ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଟିମ୍ ଡେଭିଡଙ୍କ ତୁଫାନି ବ୍ୟାଟିଂ ଚେନ୍ନାଇ ବୋଲରଙ୍କ ହୋସ୍ ଉଡ଼ାଇ ଦେଇଥିଲା। ଡେଭିଡ୍ ମାତ୍ର ୨୫ଟି ବଲ୍‌ରୁ ୮ଟି ବିଶାଳ ଛକା ସହାୟତାରେ ୭୦ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ।

ଡେଭିଡଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଦେବଦତ୍ତ ପାଡିକଲ ୨୯ ବଲ୍‌ରେ ୫୦ ରନ୍‌ର ଦାୟିତ୍ୱବାନ ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ। ଏହା ସମେତ ଅଧିନାୟକ ରଜତ ପାଟିଦାର ୧୯ ବଲ୍‌ରେ ୪୮ ରନ୍‌ ଓ ଫିଲ୍ ସଲ୍ଟ ୩୦ ବଲ୍‌ରେ ୪୬ ରନ୍‌ର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗଦାନ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ପରି ଭାବେ ଆରସିବି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ୨୦ ଓଭରରେ ୨୫୧ ରନ୍‌ର ଏକ ବିଶାଳ ପାହାଡ଼ ଛିଡ଼ା କରିଥିଲା।

ରନ୍ ଚେଜ୍ କରିବାରେ ଫେଲ୍ ମାରିଲା ଚେନ୍ନାଇ

୨୫୨ ରନ୍‌ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିବା ଚେନ୍ନାଇର ଆରମ୍ଭ ଅତି ଶୋଚନୀୟ ଥିଲା। ମାତ୍ର ୩୦ ରନ୍ ଭିତରେ ଦଳ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ, ଋତୁରାଜ ଗାଏକ୍ୱାଡ ଓ ଆୟୁଷ ମହାତ୍ରେଙ୍କ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ସରଫରାଜ ଖାନ୍ (୨୪ ବଲ୍‌ରେ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ) ଏବଂ କାର୍ତ୍ତିକ ଶର୍ମା ସ୍ଥିତି ସମ୍ଭାଳିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ସତ, କିନ୍ତୁ କ୍ରୁନାଲ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ଗୋଟିଏ ଓଭରରେ ଦୁଇଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇ ଚେନ୍ନାଇର ମେରୁଦଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ।

ଶେଷ ଭାଗରେ ଜେମି ଓଭରଟନ (୩୭) ଏବଂ ପ୍ରଶାନ୍ତ ବୀର (୪୩) କିଛି ସଂଘର୍ଷ କରିଥିଲେ ହେଁ ତାହା ଦଳକୁ ଜିତାଇବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ନଥିଲା। ଚେନ୍ନାଇର ପୂରା ଦଳ ୧୯.୪ ଓଭରରେ ୨୦୭ ରନ୍ କରି ଅଲ୍‌ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା।

ବୋଲିଂରେ ଚମକିଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱର

ଆରସିବି ପକ୍ଷରୁ ଅଭିଜ୍ଞ ବୋଲର ଭୁବନେଶ୍ୱର କୁମାର ସବୁଠାରୁ ସଫଳ ରହିଥିଲେ। ସେ ୪୧ ରନ୍ ଦେଇ ୩ଟି ମୁଲ୍ୟବାନ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ। ଜ୍ୟାକବ୍ ଡଫି, ଅଭିନନ୍ଦନ ସିଂହ ଏବଂ କ୍ରୁନାଲ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ୨ଟି ଲେଖାଏଁ ୱିକେଟ୍ ଅକ୍ତିଆର କରି ଚେନ୍ନାଇର ବିଜୟ ଆଶାକୁ ଧୂଳିସାତ୍ କରିଦେଇଥିଲେ।

ଏହି ବିଜୟ ସହ ଆରସିବି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଜୟ ସ୍ୱାଦ ଚାଖିଥିବା ବେଳେ, ଚେନ୍ନାଇ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗକୁ ରାସ୍ତା କଠିନ ହେବାରେ ଲାଗିଛି।

