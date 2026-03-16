RCB ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର: ଚିନ୍ନାସ୍ୱାମୀରେ ଖେଳାଯିବ IPL ମ୍ୟାଚ୍, ସରକାର ଦେଲେ ଅନୁମତି
Published : March 16, 2026 at 2:25 PM IST
IPL 2026, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବାଙ୍ଗାଲୋର (RCB) ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଚଳିତ ୨୦୨୬ IPL ସିଜନର ରୋମାଞ୍ଚକର ମ୍ୟାଚ୍ଗୁଡ଼ିକ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଏମ୍. ଚିନ୍ନାସ୍ୱାମୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଦୀର୍ଘ ପ୍ରତୀକ୍ଷା ପରେ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ସରକାର ଏହି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଆୟୋଜନ ପାଇଁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି।
ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସମୀକ୍ଷା ପରେ ମିଳିଲା ଅନୁମତି
ସୋମବାର ବିଧାନସୌଧଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଜି. ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକରେ ବିଶେଷଜ୍ଞ କମିଟି, କର୍ଣ୍ଣାଟକ ରାଜ୍ୟ କ୍ରିକେଟ ଆସୋସିଏସନ (KSCA) ଏବଂ RCB ର ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଷ୍ଟାଡିୟମର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମ୍ପର୍କିତ ରିପୋର୍ଟକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ପରେ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ମ୍ୟାଚ୍ ଆୟୋଜନ ପାଇଁ ଗ୍ରୀନ୍ ସିଗନାଲ୍ ଦେଇଛନ୍ତି।
Royal Challengers Bengaluru RCB receives the final approval from Karnataka government to hosting IPL 2026 at the Chinnaswamy Stadium in Bengaluru. pic.twitter.com/Lk8tMy1Mzx
୨୮ ମାର୍ଚ୍ଚରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଅଭିଯାନ
ଗତ ସିଜନର ଚାମ୍ପିଅନ୍ RCB ଚଳିତ ବର୍ଷ ନିଜର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଆସନ୍ତା ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୮ ତାରିଖରେ ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ବିପକ୍ଷରେ ଏହି ଘରୋଇ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଖେଳିବ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଏପ୍ରିଲ ୫ ତାରିଖରେ ହେବାକୁ ଥିବା RCB ଓ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ (CSK) ମଧ୍ୟରେ ହାଇ-ଭୋଲଟେଜ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ମଧ୍ୟ ଏହିଠାରେ ହିଁ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ।
କେଉଁଠି କେତେ ମ୍ୟାଚ୍?
ଚଳିତ ସିଜନରେ RCB ନିଜର ଘରୋଇ ମ୍ୟାଚ୍ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ:
- ୫ଟି ମ୍ୟାଚ୍: ବେଙ୍ଗାଲୁରୁର ଚିନ୍ନାସ୍ୱାମୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳିବ।
- ୨ଟି ମ୍ୟାଚ୍: ରାୟପୁରର ଶହୀଦ ବୀର ନାରାୟଣ ସିଂ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯିବ।
ଏହି ସଫଳ ଆୟୋଜନ ପାଇଁ KSCA ପକ୍ଷରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସିଦ୍ଧରାମୈୟା, ଉପ-ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଡି.କେ. ଶିବକୁମାର ଏବଂ ପୂର୍ବତନ କ୍ରିକେଟର ଭେଙ୍କଟେଶ ପ୍ରସାଦଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିନ୍ନାସ୍ୱାମୀ ଷ୍ଟାଡିୟମ ପୁଣିଥରେ 'ରେଡ୍ ଆର୍ମି'ର ଗର୍ଜନରେ କମ୍ପିବା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ।
କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ଆଇପିଏଲ ୨୦୨୬ ର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ୨୮ ମାର୍ଚ୍ଚରୁ ୧୨ ଏପ୍ରିଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ଏଥିରେ ୨୦ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ। ୨୯ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ୱାଙ୍ଖଡେ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସର କେକେଆର ସହିତ ମୁକାବିଲା ରହିଛି । ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗ୍ସ ୩୦ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଗୌହାଟିରେ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ବିପକ୍ଷରେ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିବ। ରନର୍ସଅପ୍ ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସ୍ ୧ ଏପ୍ରିଲରେ ନୂଆ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ରେ ଗୁଜୁରାଟ ଟାଇଟାନ୍ସ ବିପକ୍ଷରେ ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବ। ଲିଗର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ୧୨ ଏପ୍ରିଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ।