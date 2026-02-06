ETV Bharat / sports

WPL 2026 ଫାଇନାଲରେ RCB ରଚିଲା ଇତିହାସ, କ୍ରମାଗତ ଚତୁର୍ଥ ଫାଇନାଲରେ ହାରିଗଲା ଦିଲ୍ଲୀ

WPL 2026 Final: ମହିଳା ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ ର ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଫେବ୍ରୁଆରୀ ୫ ତାରିଖରେ ରୟାଲ୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବାଙ୍ଗାଲୋର ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯାଇଥିଲା।

WPL 2026 RCB Champions
WPL 2026 ଫାଇନାଲରେ RCB ରଚିଲା ଇତିହାସ (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : February 6, 2026 at 9:44 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

WPL 2026 Final: ମହିଳା ପ୍ରିମିୟର ଲିଗର ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଫେବ୍ରୁଆରୀ ୫ ତାରିଖରେ ରୟାଲ୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବାଙ୍ଗାଲୋର ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯାଇଥିଲା। ଭଦୋଦରାରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଏହି ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚରେ ଉଭୟ ଦଳର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନମାନେ ଚମତ୍କାର ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିଲେ। ଦିଲ୍ଲୀ ପାଇଁ ଦଳର ଅଧିନାୟିକା ଜେମିମା ରୋଡ୍ରିଗ୍ସ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ କି RCB ପାଇଁ ସ୍ମୃତି ମନ୍ଦାନା ଏବଂ ଜର୍ଜିଆ ୱାଲ୍ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକୀୟ ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ। ଦିଲ୍ଲୀ ଦେଇଥିବା ୨୦୪ ରନର ବିଶାଳ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ RCB ଦୁଇ ବଲ୍ ବାକି ଥାଇ ହାସଲ କରି ନେଇଥିଲା। ଏହା ସମେତ WPL ଫାଇନାଲ୍‌ରେ ସର୍ବାଧିକ ରନ୍ ପିଛା କରି RCB ଇତିହାସ ରଚିଥିଲା। ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ଦଳ ଫାଇନାଲ୍‌ରେ ଏତେ ବଡ଼ ରନ୍ ପିଛା କରି ନଥିଲା।

ଦିଲ୍ଲୀ କରିଥିଲା ୨୦୩ ରନ୍

ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ଦିଲ୍ଲୀ ୨୦ ଓଭରରେ ୨୦୩/୪ ରନ୍ କରିଥିଲା। ଓପନର୍ ଲିଜେଲ୍ ଲି ୩୦ ବଲରୁ ୩୭ ରନ୍ କରିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ କି ଶେଫାଲି ବର୍ମା ୧୩ ବଲରୁ ୨୦ ରନ୍ କରିଥିଲେ। ଲୌରା ୱୋଲଭାଡ୍ଟ ମଧ୍ୟ ୨୫ ବଲ୍ ରୁ ୪୪ ରନ୍ କରିଥିଲେ। ଜେମିମାହ ରଡ୍ରିଗ୍ସ ମଧ୍ୟ ୩୭ ବଲ୍ ରୁ ୫୭ ରନ୍ କରିଥିଲେ। ଶେଷରେ ଚିନେଲ୍ ହେନରୀ ୧୫ ବଲ୍ ରୁ ୩୫ ରନ୍ ଯୋଗଦାନ ଦେଇଥିଲେ। ଏହିପରି ଦିଲ୍ଲୀ ଏକ ବିଶାଳ ସ୍କୋର କରିଥିଲା। RCB ପାଇଁ, ସାୟାଲି ସତଘରେ, ଅରୁନ୍ଧତୀ ରେଡ୍ଡୀ ଏବଂ ନାଦିନ ଡି କ୍ଲାର୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକେ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ।

RCBର ଐତିହାସିକ ରନ ଚେଜ୍

ଆରସିବିର ଆରମ୍ଭ ଖରାପ ରହିଥିଲା କାରଣ ଓପନର ଗ୍ରେସ୍ ହାରିସ୍ ୯ ରନରେ ନିଜ ୱିକେଟ୍ ହରାଇଥିଲେ। ଏହା ପରେ ମନ୍ଦାନା ଏବଂ ଜର୍ଜିଆ ୱାଲ୍ ଦ୍ୱିତୀୟ ୱିକେଟ ପାଇଁ ୧୬୫ ରନର ଭାଗୀଦାରି କରିଥିଲେ। ୱାଲ୍ ୫୪ ବଲରୁ ୭୯ ରନ କରିଥିଲେ। ଯେଉଁଥିରେ ୧୪ ଚୌକା ସାମିଲ ଥିଲା। ସ୍ମୃତି ମନ୍ଦାନା ମଧ୍ୟ ୪୧ ବଲରୁ ୮୭ ରନର ଏକ ଚମତ୍କାର ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ। ଯେଉଁଥିରେ ତାଙ୍କର ୧୨ ଚୌକା ଏବଂ ୩ ଛକା ସାମିଲ ରହିଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ରାଧା ଯାଦବ ୫ ବଲରୁ ୧୨ ରନ କରିଥିଲେ। ଆରସିବି ୧୯.୪ ଓଭରରେ ୨୦୪/୪ ସ୍କୋର କରି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତି ନେଇଥିଲା।

ବିରାଟ କୋହଲି କଲେ ପ୍ରଶଂସା

ଆରସିବି ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଚାମ୍ପିଅନ ହେବା ଉପରେ ବିରାଟ କୋହଲି ନିଜ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ପୁଣି ଥରେ ଚାମ୍ପିଅନ। ଆରସିବି ପତାକା ଉଚ୍ଚରେ ଉଡୁଛି ଏବଂ ଏହା ଉପରେ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଗର୍ବିତ ହୋଇପାରିବେ। ଏହି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ବିଜୟ ପାଇଁ ସ୍ମୃତି ମନ୍ଦାନା ଏବଂ ସମଗ୍ର ଦଳ ଏବଂ ପରିଚାଳନାକୁ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଆପଣମାନେ ଏହାର ଯୋଗ୍ୟ, ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତର ଉପଭୋଗ କରନ୍ତୁ ଓ ଆମର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବାଙ୍ଗାଲୋର ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ଭଲପାଇବା ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ।"

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ:

IND vs PAK: ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବାକୁ ଭାରତ ପ୍ରସ୍ତୁତ, ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର କହିଲେ- ଆମେ ମନା କରିନାହୁଁ...

୧୯ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫାଇନାଲରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ ଭାରତ-ଇଂଲଣ୍ଡ? ଜାଣନ୍ତୁ ହେଡ୍-ଟୁ-ହେଡ୍ ରେକର୍ଡ

TAGGED:

WPL 2026 FINAL
WPL 2026 CHAMPIONS
SMRITI MANDHANA
ମହିଳା ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ ଫାଇନାଲ୍
WPL 2026 FINAL MATCH RCB CHAMPIONS

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.