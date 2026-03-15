କ୍ରିକେଟ୍ ପଡ଼ିଆରେ ଅଜବ ରନ୍-ଆଉଟ୍: ପାକିସ୍ତାନୀ ବ୍ୟାଟରଙ୍କୁ ଟ୍ରୋଲ୍ କଲା ରାୱଲପିଣ୍ଡି ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୋଲିସ
ପାକିସ୍ତାନୀ ବ୍ୟାଟର ସଲମାନ ଅଲି ଆଘାଙ୍କ ଏକ ଅଜବ ରନ୍-ଆଉଟ୍ ଏବେ ହାସ୍ୟରସର ଖୋରାକ ଯୋଗାଇବା ସହ ବିବାଦ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି।
Published : March 15, 2026 at 12:30 PM IST
Salman Ali Agha Run-Out, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: କ୍ରିକେଟ୍ ପଡ଼ିଆରେ କେତେବେଳେ କ’ଣ ଘଟିବ, ତାହା କେହି କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ନିକଟରେ ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଏମିତି ଏକ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଜୋରଦାର ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି। ପାକିସ୍ତାନୀ ବ୍ୟାଟର ସଲମାନ ଅଲି ଆଘାଙ୍କ ଏକ ଅଜବ ରନ୍-ଆଉଟ୍ ଏବେ ହାସ୍ୟରସର ଖୋରାକ ଯୋଗାଇବା ସହ ବିବାଦ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି।
କେମିତି ଥିଲା ଏହି 'ଅଜବ' ରନ୍-ଆଉଟ୍?
ପାକିସ୍ତାନ ଇନିଂସର ୩୯ତମ ଓଭରରେ ଘଟଣାଟି ଘଟିଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ମହମ୍ମଦ ରିଜୱାନ୍ ଏବଂ ନନ୍-ଷ୍ଟ୍ରାଇକର ଏଣ୍ଡରେ ୬୪ ରନ୍ କରି ସଲମାନ ଆଘା ବ୍ୟାଟିଂ କରୁଥିଲେ। ମହମ୍ମଦ ରିଜୱାନ୍ ଏକ ସଟ୍ ମାରିଥିଲେ ଯାହା ବୋଲର ମେହିଦି ହାସନ ମିରାଜଙ୍କ ଆଡକୁ ଯାଇଥିଲା। ବଲ୍ଟି ପ୍ରଥମେ ସଲମାନଙ୍କ ଦେହରେ ବାଜି ଛିଟିକି ପଡ଼ିଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ସଲମାନ ଭାବିନେଲେ ଯେ ବଲ୍ଟି 'ଡେଡ୍' ହୋଇଯାଇଛି, ତେଣୁ ସେ ସୌଜନ୍ୟତା ଦେଖାଇ କ୍ରିଜ୍ ବାହାରେ ରହି ମଧ୍ୟ ବଲ୍ଟିକୁ ଉଠାଇ ବୋଲରଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ।
Crucial moment! Mehidy Hasan Miraz removes Salman Agha with a brilliant run-out. ⚡🏏#BCB #Cricket #Bangladesh #Pakistan #ODI pic.twitter.com/N0inKkZVwz— Bangladesh Cricket (@BCBtigers) March 13, 2026
କିନ୍ତୁ ମେହେଦୀ ହାସନ ବେଶ୍ ଚତୁରତା ଦେଖାଇଥିଲେ। ସଲମାନ କ୍ରିଜ୍ ବାହାରେ ଥିବା ଦେଖି ସେ ତୁରନ୍ତ ବଲ୍ ଧରି ଷ୍ଟମ୍ପରେ ମାରି ଦେଇଥିଲେ। ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଏହା ଆଉଟ୍ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସଲମାନ ଏଥିରେ ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। କ୍ରିକେଟ୍ର 'ଖେଳୁଆଡ଼ ମନୋଭାବ' (Spirit of Cricket) କୁ ନେଇ ସେଠାରେ ବାଂଲାଦେଶୀ ଖେଳାଳିଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ଯୁକ୍ତିତର୍କ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା।
ଏହି ଆଉଟ୍ ପରେ ସଲମାନ ନିଜ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହରାଇଥିଲେ। ପଡ଼ିଆ ଛାଡ଼ିବା ବେଳେ ସେ ନିଜର ହେଲମେଟ୍ ଓ ଗ୍ଲୋଭସ୍ ଫିଙ୍ଗିବା ସହ ବାଂଲାଦେଶୀ ବୋଲରଙ୍କ ଉପରେ ରାଗ ଶୁଝାଇଥିଲେ। ଏହି ଭିଡିଓ ଏବେ ଇଣ୍ଟରନେଟରେ ନିଆଁ ଭଳି ବ୍ୟାପିବାରେ ଲାଗିଛି।
ଦଣ୍ଡିତ କରିଛି ଆଇସିସି
ଆଉଟ୍ ହେବା ପରେ ରାଗରେ ନିଜ ହେଲମେଟ୍ ଏବଂ ଗ୍ଲୋଭସ୍ ଫୋପାଡ଼ିଥିବାରୁ ଆଇସିସି (ICC) ସଲମାନଙ୍କୁ କଡ଼ା ଚେତାବନୀ ଦେବା ସହ ତାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଗୋଟିଏ 'ଡିମେରିଟ୍ ପଏଣ୍ଟ' ଯୋଡ଼ିଛି। ସଲମାନଙ୍କର ଏହି ଆଚରଣ ଆଇସିସିର ଆଚାର ସଂହିତା ଉଲ୍ଲଂଘନ ବୋଲି ଦର୍ଶାଯାଇଛି।
Whether on the road or on the playing field, safety begins with personal responsibility.— City Traffic Police, Rawalpindi (@ctprwp) March 13, 2026
Trust yourself, stay alert, and make wise decisions to keep yourself and others safe.#SafePunjab #trafficawareness #RoadSafety #StayAlert pic.twitter.com/m3gGu1qFWh
ପୋଲିସର ମଜାଳିଆ ପୋଷ୍ଟ: "ସତର୍କତା ହିଁ ସୁରକ୍ଷା"
ଏହି ଘଟଣା ପରେ ରାୱଲପିଣ୍ଡି ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୋଲିସ ଏହାକୁ ନେଇ ଏକ ମଜାଦାର 'ଏକ୍ସ' (ଟ୍ୱିଟର) ପୋଷ୍ଟ କରିଛି। ସଲମାନଙ୍କ ଭୁଲକୁ ସେମାନେ ରୋଡ୍ ସେଫ୍ଟି ସହ ଯୋଡ଼ି ଲେଖିଛନ୍ତି– "ରାସ୍ତା ହେଉ ବା ଖେଳ ପଡ଼ିଆ, ସତର୍କ ନ ରହିଲେ ବିପଦ ସୁନିଶ୍ଚିତ। ନିଜ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ଭରସା ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ସବୁବେଳେ ଆଲର୍ଟ ରୁହନ୍ତୁ।" ପୋଲିସର ଏହି ବାର୍ତ୍ତା ଏବେ ଖୁବ୍ ଭାଇରାଲ୍ ହେଉଛି।
ତେବେ ଏତେ ସବୁ ନାଟକ ପରେ ମଧ୍ୟ ପାକିସ୍ତାନ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍କୁ DLS ପଦ୍ଧତିରେ ୧୨୮ ରନ୍ରେ ଜିତି ସିରିଜ୍କୁ ୧-୧ରେ ବରାବର କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ ସଲମାନଙ୍କ ସେହି ରନ୍-ଆଉଟ୍ର ଭିଡିଓ ଏବେବି ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରେ ଘୂରି ବୁଲୁଛି।