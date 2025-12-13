ଖେଳାଳିଙ୍କ ପୋଲ୍ ଖୋଲିଲେ ଜାଡେଜାଙ୍କ ପତ୍ନୀ: ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ କ୍ଲିନ୍ ଚିଟ୍, ହେଲେ ବାକି ଖେଳାଳି...
ଜାଡେଜାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ରିଭାବା କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟରମାନେ ବିଦେଶ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ନିଶା କରନ୍ତି ।
Published : December 13, 2025 at 4:41 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଗୁଜରାଟ ସରକାରଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର ରବିନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ରିଭାବା, ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବିଷୟରେ ଏକ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ଖୁଲାସା କରିଛନ୍ତି। ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ରବିନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା କରି ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଖେଳାଳିମାନେ ବିଦେଶ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ନିଶା ସେବନ କରନ୍ତି। ହେଲେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ରବିନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା କେବେ ଏପରି ଅଭ୍ୟାସରେ ଲିପ୍ତ ହୋଇନାହାନ୍ତି।
ଜାଡେଜାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ଖୁଲାସା
ରିଭାବା ଏକ ସାର୍ବଜନୀନ ରାଲିରେ ଏହି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। କ୍ରିକେଟରମାନଙ୍କ ଅଭ୍ୟାସକୁ ସାଧାରଣ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବାହାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ସେ କହିଥିଲେ ଯେ, ସେମାନେ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କରିବା ସମୟରେ ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତାହା କରିବାକୁ ମୁକ୍ତ। ଜାଡେଜାକୁ ଘେରି ରହିଥିବା ଏହି ପରିବେଶ ସତ୍ତ୍ୱେ, ସେ ଦାବି କରନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର କୌଣସି ନିଶା ନାହିଁ ।
ରିଭାବା କହିଛନ୍ତି, "ମୋ ସ୍ୱାମୀ, କ୍ରିକେଟର ରବିନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜାଙ୍କୁ କ୍ରିକେଟ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଲଣ୍ଡନ, ଦୁବାଇ ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ସହରକୁ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ, ସେ କେବେ ବି କୌଣସି ପ୍ରକାରର ନିଶା କିମ୍ବା ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସରେ ଲିପ୍ତ ହୋଇନାହାନ୍ତି, କାରଣ ସେ ତାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ବୁଝନ୍ତି । ଦଳର ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟ... ସମସ୍ତେ ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସରେ ଲିପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ନାହିଁ।"
" मेरे पति (रवींद्र जडेजा , क्रिकेटर)को लंदन , दुबई, ऑस्ट्रेलिया जैसे अनेकों देशों में खेलने के लिए जाना होता है फिर भी आज दिन तक उन्होंने कभी व्यसन नहीं किया क्योंकि वो अपनी जवाबदारी को समझते हैं @Rivaba4BJP जी , शिक्षा मंत्री गुजरात सरकार #Rivabajadeja #ravindrajadeja pic.twitter.com/OyuiPFPvVa— राणसिंह राजपुरोहित (@ransinghBJP) December 10, 2025
ରିଭାବା ଉକ୍ତ ରାଲିରେ ଗୁଜୁରାଟୀ ଭାଷାରେ ଭାଷଣ ଦେଇଥିଲେ। ଏପରି ଅଭିଯୋଗ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସମାଲୋଚନାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ତଥାପି ବିସିସିଆଇ ପକ୍ଷରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରାଯାଇ ନାହିଁ।
୨୦୧୬ରେ କେଏଲ ରାହୁଲଙ୍କ ଫଟୋକୁ ନେଇ ବିବାଦ
ଏହା ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରିବା ଉଚିତ ଯେ, ୨୦୧୬ରେ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ଗସ୍ତ ସମୟରେ କେଏଲ ରାହୁଲ ତାଙ୍କ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ବିୟର ବୋତଲ ଧରିଥିବା ଏକ ଫଟୋ ଅପଲୋଡ୍ କରି ବିବାଦରେ ଫସି ଯାଇଥିଲେ। ଫଟୋଟି ତୁରନ୍ତ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ବିସିସିଆଇ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ଅନଲାଇନରେ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଅପଲୋଡ୍ କରିବା ସମୟରେ ଅଧିକ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲା, କାରଣ ସେମାନେ ବିଶ୍ୱର ଅନେକ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଦର୍ଶ। ତେଣୁ ଏପରିସ୍ଥିତିରେ ରାହୁଲଙ୍କୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଫଟୋଟି ଡିଲିଟ୍ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା।
ଜାଡେଜାଙ୍କ କ୍ରିକେଟ୍ କ୍ୟାରିଅର
୨୦୨୪ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତିବା ପରେ T-20 କ୍ରିକେଟରୁ ଅବସର ନେଇଥିବା ଜାଡେଜା, ଦିନିକିଆ ଏବଂ ଟେଷ୍ଟ ଉଭୟ ଦଳରେ ଜାତୀୟ ଦଳର ଜଣେ ପ୍ରମୁଖ ସଦସ୍ୟ। ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୩୪୮ ଟେଷ୍ଟ ୱିକେଟ୍ ଏବଂ ୨୩୨ ଦିନିକିଆ ୱିକେଟ୍ ନେଇଛନ୍ତି । ଏହା ସହିତ, ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୪୦୯୫ ଟେଷ୍ଟ ରନ୍ ଏବଂ ୨୮୬୨ ଦିନିକିଆ ରନ୍ କରିଛନ୍ତି।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- କେବେ ଅବସର ନେବେ ଷ୍ଟାର ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଜାଡେଜା ? ଇନଷ୍ଟା ପୋଷ୍ଟରେ କଲେ ଖୁଲାସା
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଜାଡେଜାଙ୍କ ରେକର୍ଡ; ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ବାମହାତୀ ସ୍ପିନର ଭାବେ 600 ଓ୍ବିକେଟ, ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ସର୍ବାଧିକ ଓ୍ବିକେଟ