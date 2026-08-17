ETV Bharat / sports

ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟରେ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା କଲେ ମହାରେକର୍ଡ!

ଭାରତ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍‌ର ତୃତୀୟ ଦିନ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜାଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ମରଣୀୟ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛି।

Ravindra Jadeja Record
ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା କଲେ ମହାରେକର୍ଡ! (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : August 17, 2026 at 5:05 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Ravindra Jadeja Record: ଭାରତ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍‌ର ତୃତୀୟ ଦିନ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜାଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ମରଣୀୟ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛି। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଏହି ଦିଗ୍ଗଜ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଦିନର ତୃତୀୟ ସେସନ୍‌ରେ କେଶରା ନୁୱାନଥାଙ୍କୁ ଆଉଟ୍ କରି ଭାରତକୁ ସପ୍ତମ ସଫଳତା ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ୱିକେଟ୍ ସହିତ ସେ ଅନେକ ବଡ଼ ରେକର୍ଡ ନିଜ ନାମରେ କରିବା ସହ ଭାରତ ପାଇଁ ଏଭଳି ଏକ ମହାରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ଭାରତୀୟ କରିପାରି ନଥିଲେ। ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର କେଶରାଙ୍କ ୱିକେଟ୍, ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟରେ ଜାଡେଜାଙ୍କ ୩୫୦ତମ ୱିକେଟ୍ ଥିଲା। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ନାମରେ ୩୪୮ଟି ଟେଷ୍ଟ ୱିକେଟ୍ ରହିଥିଲା।

ବାସ୍ତବରେ ଜାଡେଜା ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟରେ ୩୫୦ ୱିକେଟ୍ ହାସଲ କରିବାରେ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ବାମହାତୀ ସ୍ପିନର୍‌ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ବାମହାତୀ ସ୍ପିନର୍‌ ଭାବେ ଭାରତ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ୱିକେଟ୍ ନେବା ମାମଲାରେ ତାଙ୍କ ପଛକୁ ପୂର୍ବତନ ଭାରତୀୟ ଦିଗ୍ଗଜ ବିଷନ ସିଂହ ବେଦୀ ଅଛନ୍ତି, ଯିଏକି ୨୬୬ଟି ୱିକେଟ୍ ସହ ନିଜ କ୍ୟାରିୟର ଶେଷ କରିଥିଲେ।

ଜାଡେଜା ବିଶ୍ୱର ମାତ୍ର ତୃତୀୟ ବାମହାତୀ ସ୍ପିନର୍‌, ଯିଏକି ୩୫୦ ଟେଷ୍ଟ ୱିକେଟ୍ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ସେ ରଙ୍ଗନା ହେରାଥ ଏବଂ ଡାନିଏଲ୍ ଭିଟୋରୀଙ୍କ କ୍ଲବ୍‌ରେ ନିଜ ସ୍ଥାନ ପକ୍କା କରିଛନ୍ତି। ହେରାଥ ଜଣେ ବାମହାତୀ ସ୍ପିନର୍‌ ଭାବେ ଟେଷ୍ଟରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ୪୩୩ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିବା ବୋଲର ଅଟନ୍ତି। ସେହିପରି ଭିଟୋରୀ ୩୬୨ଟି ୱିକେଟ୍ ନିଜ ନାମରେ କରିଛନ୍ତି। ଜାଡେଜା ଏହି ତାଲିକାରେ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛନ୍ତି। ଶୀର୍ଷ-୫ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଅନ୍ୟ ଦୁଇଜଣ ହେଉଛନ୍ତି ଡେରେକ୍ ଅଣ୍ଡରଉଡ୍ ଏବଂ ତାଇଜୁଲ୍ ଇସଲାମ୍। ଯେଉଁମାନେ ଯଥାକ୍ରମେ ୨୯୭ ଓ ୨୭୧ଟି ୱିକେଟ୍ ଅକ୍ତିଆର କରିଛନ୍ତି।

୩୫୦ ଟେଷ୍ଟ ୱିକେଟ୍ ସଂଖ୍ୟା ଛୁଇଁବା ମାତ୍ରେ ଜାଡେଜା ଭାରତ ପାଇଁ ଏହି ମାଇଲଖୁଣ୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ପଞ୍ଚମ ବୋଲର ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ଜାଡେଜାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଅନିଲ କୁମ୍ବଲେ, ରବିଚନ୍ଦ୍ରନ ଅଶ୍ୱିନ, କପିଲ ଦେବ ଓ ହରଭଜନ ସିଂହ ହିଁ ଏହି କାରନାମା କରିପାରିଥିଲେ। ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ଟେଷ୍ଟରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ୱିକେଟ୍ ନେବାର ରେକର୍ଡ ଅନିଲ କୁମ୍ବଲେଙ୍କ ନାମରେ ରହିଛି। କୁମ୍ବଲେ ନିଜ କ୍ୟାରିୟରରେ ୬୧୯ଟି ୱିକେଟ୍ ଅକ୍ତିଆର କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପରେ ରବିଚନ୍ଦ୍ରନ ଅଶ୍ୱିନଙ୍କ ନମ୍ବର ଆସେ, ଯିଏକି ୫୩୭ଟି ୱିକେଟ୍ ନିଜ ନାମରେ କରିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟକ ତଥା ମହାନ ଅଲରାଉଣ୍ଡର କପିଲ ଦେବ ୪୩୪ଟି ୱିକେଟ୍ ଏବଂ ହରଭଜନ ସିଂହ ୪୧୭ଟି ୱିକେଟ୍ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ଏବେ ଏହି ତାଲିକାରେ ଜାଡେଜାଙ୍କ ନାମ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହୋଇଯାଇଛି।

ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟରେ ଜାଡେଜାଙ୍କ ନାମରେ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ୪୦୦୦ରୁ ଅଧିକ ରନ୍ ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ୩୫୦ ୱିକେଟ୍ ମଧ୍ୟ ପୂରଣ କରିସାରିଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଜାଡେଜା ୩୫୦ ୱିକେଟ୍ ସହ ୪୦୦୦ରୁ ଅଧିକ ଟେଷ୍ଟ ରନ୍‌ର ଏଭଳି ଏକ ‘ଡବଲ୍‌’ ରେକର୍ଡ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଯାହା କ୍ରିକେଟ୍ ଇତିହାସରେ ଅତି ବିରଳ। ବିଶ୍ୱରେ ତାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ମାତ୍ର ତିନିଜଣ ଖେଳାଳି ଏହି କ୍ଲବ୍‌ରେ ପହଞ୍ଚିପାରିଥିଲେ। ଏହି ତାଲିକାରେ ସବୁଠାରୁ ଉପରେ ଭାରତର କପିଲ ଦେବ ଅଛନ୍ତି। କପିଲ ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟରେ ୫୨୪୮ ରନ୍ ଏବଂ ୪୩୪ଟି ୱିକେଟ୍ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପରେ ଇଂଲଣ୍ଡର ମହାନ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଇଆନ୍ ବୋଥାମଙ୍କ ନାମ ଆସେ, ଯିଏକି ୫୨୦୦ ରନ୍ ଏବଂ ୩୮୩ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ। ସେହିପରି ତୃତୀୟ ନାମଟି ହେଉଛି ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡର ଦିଗ୍ଗଜ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଡାନିଏଲ୍ ଭିଟୋରୀଙ୍କର, ଯିଏକି ୪୫୩୧ ରନ୍ ଏବଂ ୩୬୨ଟି ୱିକେଟ୍ ସହ କ୍ରିକେଟରୁ ଅବସର ନେଇଥିଲେ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ:

ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସ ପାଇଁ ଅଫଗାନିସ୍ତାନ ଦଳ ଘୋଷଣା; ବାଦ୍ ପଡ଼ିଲେ ରାଶିଦ୍-ଗୁରବାଜ୍

କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର! ପୁଣିଥରେ ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ ଯୁବରାଜ ଏବଂ ଡିଭିଲିୟର୍ସ

୨୫ ବର୍ଷ କ୍ୟାରିୟରରେ ଲାଗିବ ବିରାମ! ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଅବସରକୁ ନେଇ ବଡ଼ ସଙ୍କେତ ଦେଲେ କ୍ରିଷ୍ଟିଆନୋ ରୋନାଲଡୋ

TAGGED:

JADEJA 4000 RUNS 350 WICKETS
INDIA VS SRI LANKA TEST MATCH
RAVINDRA JADEJA 350 TEST WICKETS
ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା ରେକର୍ଡ
RAVINDRA JADEJA RECORD

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.